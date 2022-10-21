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  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/4 финала
Стадион: .
Лос-Анджелес
3:2
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
12' Желтая карточка
Пуч Рикард
1:0
23' Гол
Буанга Денис
1:1
44' Гол
Грандсир Самуэль
45' Желтая карточка
Эдвардс Рахим
56' Желтая карточка
Паласиос Диего
58' Желтая карточка
Мурильо Хесус
63' Желтая карточка
Вела Карлос
2:1
80' Гол
Буанга Денис
2:2
85' Гол
Йовелич Деян
3:2
90' Гол
Аранго Кристиан
90'+9
16
Крепо
Максим
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
4
Сегура
Эдди
12
Паласиос
Диего
20
Сифуэнтес
Хосе
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
10
Вела
Карлос
9
Аранго
Кристиан
99
Буанга
Денис
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
22
Касерес
Мартин
44
Эдвардс
Рахим
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
6
Пуч
Рикард
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
11
Грандсир
Самуэль
Лос-Анджелес
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

История личных встреч

Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

М
3:2
ОК
3:1
М
2:1
М
1:1
М
3:3
М
2:1
М
2:0
М
3:0
М
0:2
М
6:2
М
5:3
М
3:3
М
3:2
М
1:1
М
2:2
М
4:3

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1
Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      48'
      Эдвардс Рахим получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Грандсир Самуэль бьет в цель!
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Буанга Денис бьет в цель!
    • Желтая карточка
      12'
      Пуч Рикард получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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