Стадион: Banc of California Stadium.
3:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаПуч Рикард
1:0
23' ГолБуанга Денис
1:1
44' ГолГрандсир Самуэль
45' Желтая карточкаЭдвардс Рахим
56' Желтая карточкаПаласиос Диего
58' Желтая карточкаМурильо Хесус
63' Желтая карточкаВела Карлос
2:1
80' ГолБуанга Денис
2:2
85' ГолЙовелич Деян
3:2
90' ГолАранго Кристиан
90'+9
Ход матча
12'
23'
1:0
44'
1:1
45'
56'
58'
63'
80'
2:1
85'
2:2
90'
3:2
16
Крепо
Максим
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
31 Daniel Trejo
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласНападающий
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1
Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0 Лос-Анджелес - Шарлотт 5:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 1:4 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:2 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 1:0 Лос-Анджелес - Даллас 3:1 Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 1:1
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 5:2 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:3