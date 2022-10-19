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  3. Финляндия: Veikkausliiga ECL: Плей-офф: 1/4 финала
Стадион: .
Интер Турку
0:1
Первый тайм: 39'
ВПС
0'
21' Желтая карточка
Prosper Ahiabu
0:1
37' Гол
Аланко Саму

Ход матча

21'
 
Prosper Ahiabu
37'
0:1
Аланко Саму
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
ВПС
5.93
3.47
3.35
Все Коэффициенты
1
Вийтала
Валтер
20
Хювяринен
Юхо
3
Хямяляйнен
Юусо
22
Luka
Kuittinen
6
Бонет
Роджер
21
Тамминен
Матиас
19
Паананен
Алекси
27
Rober
Sierra
25
Арсьеро
Родриго
9
Joel
Rodriguez1
10
Форселль
Петтери
1
Форсман
Оскари
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
20
Рид
Тайлер
34
Antti-Ville
Raeisaenen
21
Prosper
Ahiabu
23
Ниеми
Мийка
13
Мурильо
Луис-Карлос
30
Вахтера
Йонас
77
Аланко
Саму
17
kalle
Multanen
Интер Турку
ВПС

История личных встреч

Интер Турку
ВПС

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 8 побед

38 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
14 побед 14 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.2%
44.7%
21.1%
13 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.9%
50%
21.1%
11 побед 19 ничьих 8 побед

История матчей

В
1:1
В
1:2
В
1:1
В
1:2
К
1:2
В
1:1
В
1:3
В
2:0
В
2:2
В
3:2
В
0:1
К
2:0
В
1:1
В
0:2
В
0:0
В
1:1
В
0:0
В
3:0
В
1:0
В
3:0
В
0:0
В
1:2
В
1:2
В
0:0
В
2:0
В
1:1
В
0:2
В
0:0
В
3:3
В
3:1
В
0:3
В
1:0
КЛ
1:2
В
2:2
В
0:1
В
0:4
В
2:0
КЛ
5:0

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0
Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0 Ильвес - Интер Турку 1:1 Мариехамн - Интер Турку 2:3 ХИФК - Интер Турку 2:3 Интер Турку - КуПС 1:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - ВПС 1:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК - Интер Турку 0:3 Интер Турку - Хонка 0:1 Хака - Интер Турку 3:2 Дрита - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Дрита 1:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:0
ВПС
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2
Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ВПС - ХИФК 1:1 ВПС - Лахти 2:3 Интер Турку - ВПС 1:1 ВПС - Ильвес 3:0 Хонка - ВПС 4:0 ВПС - Хака 3:3 ХИК - ВПС 3:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Оулу - ВПС 0:6 ВПС - Хонка 0:1 ХИФК - ВПС 1:5 ВПС - ХИК 0:0 Мариехамн - ВПС 1:3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Аланко Саму бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Prosper Ahiabu получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Интер Турку
Ничья
ВПС
5.93
3.47
3.35
Все Коэффициенты
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