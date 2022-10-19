Стадион: Веритас.
1:5
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаProsper Ahiabu
0:1
37' ГолАланко Саму
0:2
48' Гол в свои воротаLuka Kuittinen
53' Желтая карточкаJoel Rodriguez1
0:3
66' Голkalle Multanen
0:4
77' ГолRoni Hudd
80' Желтая карточкаRober Sierra
1:4
81' ГолJussi Niska
1:5
85' ГолНиеми Мийка
1:5
88' Не забитый пенальтиБонет Роджер
90'+3
Ход матча
21'
37'
0:1
48'
0:2
53'
66'
0:3
77'
0:4
80'
81'
1:4
85'
1:5
88'
1:5
27
Rober
Sierra
20
Рид
Тайлер
23
Ниеми
Мийка
77
Аланко
Саму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Rober SierraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Miguel Grau
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Аланко СамуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Мозес КаримЗащитник
- Нападающий
-
-
28 Roni Hudd
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Интер Турку
ВПС
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.9%
42.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 8 побед
38 матчей
36.8%
36.8%
26.4%
14 побед 14 ничьих 10 побед
Первый тайм
34.2%
44.7%
21.1%
13 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.9%
50%
21.1%
11 побед 19 ничьих 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0
Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0 Ильвес - Интер Турку 1:1 Мариехамн - Интер Турку 2:3 ХИФК - Интер Турку 2:3 Интер Турку - КуПС 1:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - ВПС 1:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК - Интер Турку 0:3 Интер Турку - Хонка 0:1 Хака - Интер Турку 3:2 Дрита - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Дрита 1:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:0
ВПС
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2
Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ВПС - ХИФК 1:1 ВПС - Лахти 2:3 Интер Турку - ВПС 1:1 ВПС - Ильвес 3:0 Хонка - ВПС 4:0 ВПС - Хака 3:3 ХИК - ВПС 3:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Оулу - ВПС 0:6 ВПС - Хонка 0:1 ХИФК - ВПС 1:5 ВПС - ХИК 0:0 Мариехамн - ВПС 1:3