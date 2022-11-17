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Тур: 1.
Португалия
FIFA #9
2:0
Второй тайм: 61'
Нигерия
FIFA #32
0'
1:0
9' Гол
Фернандеш Бруну
2:0
35' Пенальти
Фернандеш Бруну
1
Патрисиу
Руй
2
Далот
Диогу
4
Диаш
Рубен
24
Силва
Антониу
19
Мендеш
Нуну
10
Силва
Бернарду
14
Карвалью
Вилльям
25
Отавио
Эдмилсон
8
Фернандеш
Бруну
9
Андре
Силва
11
Фелиш
Жоау
23
Узохо
Фрэнсис
2
Осайи-Самуэль
Брайт
5
Трост-Эконг
Виллиам
6
Акпогума
Кевин
17
Угелумба
Кэлвин
7
Лукман
Адемола
4
Ндиди
Уилфред
18
Айуоби
Алекс
15
Саймон
Мозес
12
Моффи
Теремас
10
Арибо
Джо
Португалия
Нигерия

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0
Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0
Нигерия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коста-Рика - Нигерия 2:0 Алжир - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0
Сан-Томе и Принсипи - Нигерия 0:10 Нигерия - Сьерра-Леоне 2:1 Эквадор - Нигерия 1:0 Мексика - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 1:1 Гана - Нигерия 0:0 Нигерия - Тунис 0:1 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:2 Нигерия - Судан 3:1 Нигерия - Египет 1:0 Нигерия - Кабо-Верде 1:1 Либерия - Нигерия 0:2 ЦАР - Нигерия 0:2 Нигерия - ЦАР 0:1 Кабо-Верде - Нигерия 1:2 Нигерия - Либерия 2:0
  • Второй тайм
  • 61'
    Чуквезе тащил мяч по левому флангу, после чего решил резать угол, смещаясь к штрафной площади, но прорыв закончился банальной потерей мяча.
  • Замена
    60'
    Третья замена в составе сборной Нигерии: вместо Теремаса Моффи на поле вышел Пол Онуачу.
  • 59'
    Андре Силва протащил мяч по левому флангу в атаку, откуда выполнял прострел в центр, но игровой снаряд попал в ногу защитнику, срикошетив в руки Узохо.
  • Фол, нарушение
    58'
    Ониика в середине поля отобрал мяч у Карвалью, но арбитр посчитал, что это было сделано с нарушением правил, поэтому дал свисток.
  • 57'
    Отавиу забросил теперь мяч на правый фланг атаки в направлении Мариу, но на этот раз сделал пас слишком сильно - мяч ушёл за боковую линию поля.
  • 56'
    Угелумба вбросил аут с левого фланга в надежде на рывок партнёра по команде, но тот ждал вбрасывания мяча в ноги. Из-за этого у нигерийцев состоялась словесная перепалка между собой.
  • 55'
    Принялись теперь португальцы пасоваться на своей половине поля. Игровой темп матча находится на очень низких показателях.
  • 53'
    В контратаке хозяев Отавиу попытался забросить мяч по центральной оси на рывок Фелишу, но недостаточно высоко поднял мяч, из-за чего он был перехвачен.
  • 52'
    Ониика с правого фланга пытался сместиться с мячом в центр, но не сумел пройти уже первого соперника, который без проблем отобрал у него игровой снаряд.
  • 51'
    Продолжают нигерийцы катать мяч в центральной зоне. На трибунах слышно, как звучат африканские музыкальные инструменты. Есть в Лиссабоне в этот вечер болельщики сборной Нигерии.
  • 50'
    Саймон по левому флангу протащил мяч к лицевой линии, откуда выполнил подачу в центр, но там Патрисиу спокойно сработал на выходе.
  • 49'
    На первых минутах второго тайма нигерийцы позволяют себе пасоваться поперёк поля в центральной зоне, практически не встречая вражеского прессинга.
  • Замена
    48'
    В составе сборной Нигерии также произошли в перерыве две кадровые перестановки: вместо Уилфреда Ндиди и Адемолы Лукмана на поле вышли Фрэнк Ониика и Саму Чуквезе.
  • Замена
    47'
    Четверная замена произошла в перерыве в составе сборной Португалии: вместо Рубена Диаша, Нуну Мендеша, Бруну Фернандеша и Бернарду Силвы на поле вышли Пепе, Рафаэл Геррейру, Жоау Мариу и Витинья.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
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    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Португальцы уверенно на классе обыгрывают нигерийцев.
    • Опасный момент
      45'
      ОПАСНО! Фелиш разрезал одним пасом оборону гостей, выведя Фернандеша на рандеву с Узохо, но тот неаккуратно обыграл вратаря, оказавшись под острым углом, с которого попасть в ворота не сумел.
    • Офсайд
      45'
      Прошёл пас на правый край штрафной площади на Лукмана, который находился в небольшом офсайде, что чётко зафиксировали судьи на поле.
    • Фол, нарушение
      44'
      Нигерийцы стараются обострять игру впереди, но получается совсем немногое. Сейчас судьёй был зафиксировал фол в атаке.
    • 43'
      Португальцы без энтузиазма доигрывают первый тайм. Думаю, что они даже перевыполнили свой план по счёту в эту 45-минутку.
    • 42'
      После потери мяча сборная Нигерии не пытается работать в командном прессинге, а спешно оттягивается на свою половину поля, занимая позиционную оборону.
    • Угловой
      41'
      Угловой на левом фланге заработали "суперорлы". Разыграли они его накоротке, после чего следовала прострельная передача низом в центр - защитники португальцев выбили мяч в аут.
    • 40'
      Мендеш пытался красивым финтом на левом фланге на чужой половине поля обыграть двух соперников, но трюк не прошёл. В итоге мяч от ноги Нуну вышел за боковую линию.
    • 39'
      Прошёл заброс из глубины поля на правый край штрафной площади на Моффи, который головой выполнял скидку в направлении Арибо, но защитники сборной Португалии сработали на перехвате.
    • 38'
      Ещё печальней ситуация в нашем матче стала в плане интриги. Нигерийцам по такой игре сложно рассчитывать на гол престижа, не говоря уже о чём-то большем.
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Бруну Фернандеш!!!
      Бьющий разбегался медленно, поэтому увидел, что Узохо начал раньше времени заваливаться на правый бок, поэтому просто покатил мяч в другую сторону ворот.
    • Пенальти!
      36'
      ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА СБОРНОЙ НИГЕРИИ! Фернандеш с левого фланга простреливал в центр, попав в руку Осайи-Самуэля, которая была в неприродном положении.
    • 35'
      Долго накоротке пасовались португальцы, после чего последовала подача в центр штрафной площади - нигерийцы отбились.
    • Фол, нарушение
      34'
      Отавиу попытался продвинуться вперёд в глубине поля через центральную ось, но его с нарушением правил остановил соперник.
    • 33'
      Саймон внёс некоторое оживление в игру, протащив мяч на левый край штрафной площади, откуда пробил по воротам. Удар получился слабым и прямо в Патрисиу, но это хоть что-то в исполнении африканцев.
    • 32'
      Длинный заброс в штрафную площадь гостей оказался совершенно безадресным - там мяч ждал только Патрисиу.
    • 31'
      Напомню, что сборная Нигерии не будет играть на чемпионате мира. Но если она планирует так же играть в дальнейшем, то можно только порадоваться, что её не будет в Катаре.
    • 30'
      Вернувшись в середину поля, португальцы снова переключились на пеший режим, принявшись неспешно пасоваться поперёк поля, не встречая прессинга со стороны соперников.
    • Угловой
      28'
      А теперь уже португальцы вышли вперёд по угловым, подав с левого фланга два корнера подряд. В итоге Мендеш пробивал после прострела низом, но попал в одного из защитников.
    • Угловой
      27'
      Свой второй угловой уже на левом фланге заработали нигерийцы. Навесная подача на этот раз последовала в центр штрафной площади, но там всё было под контролем португальских защитников.
    • 26'
      Бруну Фернандеш решил обострить игру при помощи дальнего удара, но соперники вовремя прочитали его замысел, поставив блокшот.
    • 25'
      Тихо на трибунах "Жозе Алваладе", так как на поле идёт медленная возня мяча. Одни не хотят включаться в игру, а другие - то ли не могут, то ли тоже не хотят.
    • 24'
      Хотелось бы видеть больше контратакующей игры от нигерийцев, но гости пока что достаточно пассивны в своих действиях, не стараясь работать на высоких скоростях.
    • Опасный момент
      22'
      Фелиш с дальней дистанции опасно пробил по воротам соперника - мяч пролетел прямо над правой "девяткой". Узохо здесь ситуацию явно не контролировал.
    • 21'
      Мендеш подключился к атаке хозяев по правому флангу, после чего простреливал низом в центр штрафной площади, но там внимательно сыграли нигерийские защитники.
    • 20'
      Фернандеш по правому краю протащил мяч вперёд, после чего выполнял подачу на дальнюю штангу, но туда на замыкание немного не успел Андре Силва.
    • 18'
      Обостряющая передача на правый край штрафной площади сейчас не прошла, так как оказалась слишком сильной - мяч ушёл за пределы поля.
    • 17'
      Продолжают хозяева подолгу катать мяч поперёк поля в центральной зоне. Болельщики на трибунах не в восторге от такой игры, поэтому начали гудеть и свистеть.
    • 16'
      Жозе Пезейру выглядит эмоциональным у кромки поля. Португальский специалист хотел бы победить со своей командой на родной земле.
    • 15'
      Понятно, что сборная Португалии сегодня не ставит перед собой цель разгромить соперника. Надо просто сыграться перед стартом чемпионата мира и беречь своё здоровье.
    • 14'
      Попытались гости огрызнуться своей контратакой, но не получилась она опасной, так что африканской команде снова нужно оттягиваться назад.
    • 13'
      На кураже "европейские бразильцы" не бросаются добивать сборную Нигерии, просто пасуясь сейчас поперёк поля.
    • 12'
      Успешное начало матча для португальцев. Букмекеры перед матчем ожидали, что хозяева поля выиграют этот матч в два мяча. Посмотрим, как получится на самом деле.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Бруну Фернандеш!!!
      Заброс из глубины поля прошёл от Фелиша на правый край штрафной площади на Далота, который почему-то оказался совсем без опеки. Диогу вошёл во вратарскую площадь, выманил на себя вратаря, после чего просто отпасовал в центр на Фернандеша, которому оставалось не попасть в защитника на линии ворот.
    • Опасный момент
      9'
      С левого края передача прошла к полукружию штрафной площади на Фернандеша, который сначала обработал мяч, после чего пробил рядом с левой "девяткой".
    • 8'
      Фелиш по левому флангу сыграл на Мендеша, который пытался войти в штрафную площадку, но мяч у него из-под ног сумел чисто выбить защитник.
    • 7'
      Постепенно сборная Португалии начинает доминировать на поле, стараясь зажать всю команду соперника на одной трети поля.
    • 6'
      Бернарду Силва с левого края пасовал в центр на Фелиша, который попытался пробить с ходу с левой ноги с 14 метров, но не попал по мячу нападающий мадридского "Атлетико".
    • Травма, повреждение
      5'
      Нет сегодня в составе португальцев Криштиану Роналду, у которого возникли проблемы с желудком, из-за которых пришлось побыть немного в лазарете.
    • 4'
      Достаточно много болельщиков присутствует на трибунах стадиона "Жозе Алваладе". Немногие из этих болельщиков смогут позволить себе отправиться в Катар на чемпионат мира.
    • 3'
      Разыграли "суперолры" стандартное положение накоротке, но ни к чем интересному это в итоге не привело. В центральной зоне уже идёт борьба.
    • Угловой
      2'
      Нигерийцы в своей первой атаке заработали угловой на левом фланге, давая понять, что хозяевам на лёгкую прогулку рассчитывать не стоит.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в которого сборная Португалии сыграет дома со сборной Нигерии.
      Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 140
    Португалия 90.7% (127)
    X 8.6% (12)
    Нигерия 0.7% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Нигерия
    1.31
    9.60
    5.40
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    Прогнозы на матч Португалия 2:0 Нигерия

    Исход игры
    Португалия
    90.7% (127)
    Ничья
    8.6% (12)
    Нигерия
    0.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.11% (85)
    Меньше
    30.89% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    68.29% (84)
    Нет
    31.71% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия
    34.3% (48)
    3:1 Португалия
    16.4% (23)
    2:0 Португалия
    14.3% (20)
    1:0 Португалия
    8.6% (12)
    3:0 Португалия
    4.3% (6)
    1:1 Ничья
    4.3% (6)
    2:2 Ничья
    2.9% (4)
    3:2 Португалия
    1.4% (2)
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    Нигерия
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