Тур: 1.
2:0
Второй тайм: 61'
Ход матча
9'
1:0
35'
2:0
19
Мендеш
Нуну
11
Фелиш
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Фелиш ЖоауНападающий
- Запасные игроки
-
12 Са ЖозеВратарь
-
22 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Леау РафаэлПолузащитник
-
16 ВитиньяПолузащитник
-
17 Мариу ЖоауПолузащитник
-
18 Невеш РубенПолузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
-
23 Луис МатеусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Айуоби АлексПолузащитник
-
15 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
-
10 Арибо ДжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чуквезе СамуНападающий
-
19 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пезейру Жозе
Результаты последних матчей
Португалия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0
Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0
Нигерия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коста-Рика - Нигерия 2:0 Алжир - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0
Сан-Томе и Принсипи - Нигерия 0:10 Нигерия - Сьерра-Леоне 2:1 Эквадор - Нигерия 1:0 Мексика - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 1:1 Гана - Нигерия 0:0 Нигерия - Тунис 0:1 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:2 Нигерия - Судан 3:1 Нигерия - Египет 1:0 Нигерия - Кабо-Верде 1:1 Либерия - Нигерия 0:2 ЦАР - Нигерия 0:2 Нигерия - ЦАР 0:1 Кабо-Верде - Нигерия 1:2 Нигерия - Либерия 2:0
Прогнозы на матч Португалия 2:0 Нигерия
Исход игры
Португалия
90.7% (127)
Ничья
8.6% (12)
Нигерия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
69.11% (85)
Меньше
30.89% (38)
Обе команды забьют
Да
68.29% (84)
Нет
31.71% (39)
Популярный счёт
2:1 Португалия
34.3% (48)
3:1 Португалия
16.4% (23)
2:0 Португалия
14.3% (20)
1:0 Португалия
8.6% (12)
3:0 Португалия
4.3% (6)
1:1 Ничья
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
3:2 Португалия
1.4% (2)
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