Принялись теперь португальцы пасоваться на своей половине поля. Игровой темп матча находится на очень низких показателях.

Угелумба вбросил аут с левого фланга в надежде на рывок партнёра по команде, но тот ждал вбрасывания мяча в ноги. Из-за этого у нигерийцев состоялась словесная перепалка между собой.

Отавиу забросил теперь мяч на правый фланг атаки в направлении Мариу, но на этот раз сделал пас слишком сильно - мяч ушёл за боковую линию поля.

Ониика в середине поля отобрал мяч у Карвалью, но арбитр посчитал, что это было сделано с нарушением правил, поэтому дал свисток.

Андре Силва протащил мяч по левому флангу в атаку, откуда выполнял прострел в центр, но игровой снаряд попал в ногу защитнику, срикошетив в руки Узохо.

Чуквезе тащил мяч по левому флангу, после чего решил резать угол, смещаясь к штрафной площади, но прорыв закончился банальной потерей мяча.

Четверная замена произошла в перерыве в составе сборной Португалии: вместо Рубена Диаша, Нуну Мендеша, Бруну Фернандеша и Бернарду Силвы на поле вышли Пепе, Рафаэл Геррейру, Жоау Мариу и Витинья.

В составе сборной Нигерии также произошли в перерыве две кадровые перестановки: вместо Уилфреда Ндиди и Адемолы Лукмана на поле вышли Фрэнк Ониика и Саму Чуквезе.

На первых минутах второго тайма нигерийцы позволяют себе пасоваться поперёк поля в центральной зоне, практически не встречая вражеского прессинга.

Саймон по левому флангу протащил мяч к лицевой линии, откуда выполнил подачу в центр, но там Патрисиу спокойно сработал на выходе.

Продолжают нигерийцы катать мяч в центральной зоне. На трибунах слышно, как звучат африканские музыкальные инструменты. Есть в Лиссабоне в этот вечер болельщики сборной Нигерии.

Ониика с правого фланга пытался сместиться с мячом в центр, но не сумел пройти уже первого соперника, который без проблем отобрал у него игровой снаряд.

В контратаке хозяев Отавиу попытался забросить мяч по центральной оси на рывок Фелишу, но недостаточно высоко поднял мяч, из-за чего он был перехвачен.

Ещё печальней ситуация в нашем матче стала в плане интриги. Нигерийцам по такой игре сложно рассчитывать на гол престижа, не говоря уже о чём-то большем.

Прошёл заброс из глубины поля на правый край штрафной площади на Моффи, который головой выполнял скидку в направлении Арибо, но защитники сборной Португалии сработали на перехвате.

Мендеш пытался красивым финтом на левом фланге на чужой половине поля обыграть двух соперников, но трюк не прошёл. В итоге мяч от ноги Нуну вышел за боковую линию.

Угловой на левом фланге заработали "суперорлы". Разыграли они его накоротке, после чего следовала прострельная передача низом в центр - защитники португальцев выбили мяч в аут.

После потери мяча сборная Нигерии не пытается работать в командном прессинге, а спешно оттягивается на свою половину поля, занимая позиционную оборону.

Португальцы без энтузиазма доигрывают первый тайм. Думаю, что они даже перевыполнили свой план по счёту в эту 45-минутку.

Нигерийцы стараются обострять игру впереди, но получается совсем немногое. Сейчас судьёй был зафиксировал фол в атаке.

Прошёл пас на правый край штрафной площади на Лукмана, который находился в небольшом офсайде, что чётко зафиксировали судьи на поле.

ОПАСНО! Фелиш разрезал одним пасом оборону гостей, выведя Фернандеша на рандеву с Узохо, но тот неаккуратно обыграл вратаря, оказавшись под острым углом, с которого попасть в ворота не сумел.

37' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Бруну Фернандеш!!!

Бьющий разбегался медленно, поэтому увидел, что Узохо начал раньше времени заваливаться на правый бок, поэтому просто покатил мяч в другую сторону ворот.

36' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА СБОРНОЙ НИГЕРИИ! Фернандеш с левого фланга простреливал в центр, попав в руку Осайи-Самуэля, которая была в неприродном положении.

35' Долго накоротке пасовались португальцы, после чего последовала подача в центр штрафной площади - нигерийцы отбились.

34' Отавиу попытался продвинуться вперёд в глубине поля через центральную ось, но его с нарушением правил остановил соперник.

33' Саймон внёс некоторое оживление в игру, протащив мяч на левый край штрафной площади, откуда пробил по воротам. Удар получился слабым и прямо в Патрисиу, но это хоть что-то в исполнении африканцев.

32' Длинный заброс в штрафную площадь гостей оказался совершенно безадресным - там мяч ждал только Патрисиу.

31' Напомню, что сборная Нигерии не будет играть на чемпионате мира. Но если она планирует так же играть в дальнейшем, то можно только порадоваться, что её не будет в Катаре.

30' Вернувшись в середину поля, португальцы снова переключились на пеший режим, принявшись неспешно пасоваться поперёк поля, не встречая прессинга со стороны соперников.

28' А теперь уже португальцы вышли вперёд по угловым, подав с левого фланга два корнера подряд. В итоге Мендеш пробивал после прострела низом, но попал в одного из защитников.

27' Свой второй угловой уже на левом фланге заработали нигерийцы. Навесная подача на этот раз последовала в центр штрафной площади, но там всё было под контролем португальских защитников.

26' Бруну Фернандеш решил обострить игру при помощи дальнего удара, но соперники вовремя прочитали его замысел, поставив блокшот.

25' Тихо на трибунах "Жозе Алваладе", так как на поле идёт медленная возня мяча. Одни не хотят включаться в игру, а другие - то ли не могут, то ли тоже не хотят.

24' Хотелось бы видеть больше контратакующей игры от нигерийцев, но гости пока что достаточно пассивны в своих действиях, не стараясь работать на высоких скоростях.

22' Фелиш с дальней дистанции опасно пробил по воротам соперника - мяч пролетел прямо над правой "девяткой". Узохо здесь ситуацию явно не контролировал.

21' Мендеш подключился к атаке хозяев по правому флангу, после чего простреливал низом в центр штрафной площади, но там внимательно сыграли нигерийские защитники.

20' Фернандеш по правому краю протащил мяч вперёд, после чего выполнял подачу на дальнюю штангу, но туда на замыкание немного не успел Андре Силва.

18' Обостряющая передача на правый край штрафной площади сейчас не прошла, так как оказалась слишком сильной - мяч ушёл за пределы поля.

17' Продолжают хозяева подолгу катать мяч поперёк поля в центральной зоне. Болельщики на трибунах не в восторге от такой игры, поэтому начали гудеть и свистеть.

16' Жозе Пезейру выглядит эмоциональным у кромки поля. Португальский специалист хотел бы победить со своей командой на родной земле.

15' Понятно, что сборная Португалии сегодня не ставит перед собой цель разгромить соперника. Надо просто сыграться перед стартом чемпионата мира и беречь своё здоровье.

14' Попытались гости огрызнуться своей контратакой, но не получилась она опасной, так что африканской команде снова нужно оттягиваться назад.

13' На кураже "европейские бразильцы" не бросаются добивать сборную Нигерии, просто пасуясь сейчас поперёк поля.

12' Успешное начало матча для португальцев. Букмекеры перед матчем ожидали, что хозяева поля выиграют этот матч в два мяча. Посмотрим, как получится на самом деле.

10' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Бруну Фернандеш!!!

Заброс из глубины поля прошёл от Фелиша на правый край штрафной площади на Далота, который почему-то оказался совсем без опеки. Диогу вошёл во вратарскую площадь, выманил на себя вратаря, после чего просто отпасовал в центр на Фернандеша, которому оставалось не попасть в защитника на линии ворот.

9' С левого края передача прошла к полукружию штрафной площади на Фернандеша, который сначала обработал мяч, после чего пробил рядом с левой "девяткой".

8' Фелиш по левому флангу сыграл на Мендеша, который пытался войти в штрафную площадку, но мяч у него из-под ног сумел чисто выбить защитник.

7' Постепенно сборная Португалии начинает доминировать на поле, стараясь зажать всю команду соперника на одной трети поля.

6' Бернарду Силва с левого края пасовал в центр на Фелиша, который попытался пробить с ходу с левой ноги с 14 метров, но не попал по мячу нападающий мадридского "Атлетико".

5' Нет сегодня в составе португальцев Криштиану Роналду, у которого возникли проблемы с желудком, из-за которых пришлось побыть немного в лазарете.

4' Достаточно много болельщиков присутствует на трибунах стадиона "Жозе Алваладе". Немногие из этих болельщиков смогут позволить себе отправиться в Катар на чемпионат мира.

3' Разыграли "суперолры" стандартное положение накоротке, но ни к чем интересному это в итоге не привело. В центральной зоне уже идёт борьба.

2' Нигерийцы в своей первой атаке заработали угловой на левом фланге, давая понять, что хозяевам на лёгкую прогулку рассчитывать не стоит.