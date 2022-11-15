Тур: 1.
Позже
Результаты последних матчей
Португалия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0
Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0
Нигерия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коста-Рика - Нигерия 2:0 Алжир - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0
Сан-Томе и Принсипи - Нигерия 0:10 Нигерия - Сьерра-Леоне 2:1 Эквадор - Нигерия 1:0 Мексика - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 1:1 Гана - Нигерия 0:0 Нигерия - Тунис 0:1 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:2 Нигерия - Судан 3:1 Нигерия - Египет 1:0 Нигерия - Кабо-Верде 1:1 Либерия - Нигерия 0:2 ЦАР - Нигерия 0:2 Нигерия - ЦАР 0:1 Кабо-Верде - Нигерия 1:2 Нигерия - Либерия 2:0
Прогнозы на матч Португалия - Нигерия
Исход игры
Португалия
88.1% (52)
Ничья
11.9% (7)
Нигерия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
66.1% (39)
Меньше
33.9% (20)
Обе команды забьют
Да
67.8% (40)
Нет
32.2% (19)
Популярный счёт
2:1 Португалия
37.3% (22)
3:1 Португалия
15.3% (9)
2:0 Португалия
15.3% (9)
1:0 Португалия
10.2% (6)
1:1 Ничья
8.5% (5)
3:0 Португалия
5.1% (3)
3:2 Португалия
3.4% (2)
2:2 Ничья
3.4% (2)
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