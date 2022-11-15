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Тур: 1.
Португалия
FIFA #9
 
Позже
Нигерия
FIFA #32
Прогнозы 59
Португалия 88.1% (52)
X 11.9% (7)
Нигерия 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Нигерия
1.29
5.60
5.40
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4 Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0
Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0
Нигерия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Коста-Рика - Нигерия 2:0 Алжир - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0
Сан-Томе и Принсипи - Нигерия 0:10 Нигерия - Сьерра-Леоне 2:1 Эквадор - Нигерия 1:0 Мексика - Нигерия 2:1 Нигерия - Гана 1:1 Гана - Нигерия 0:0 Нигерия - Тунис 0:1 Гвинея-Бисау - Нигерия 0:2 Нигерия - Судан 3:1 Нигерия - Египет 1:0 Нигерия - Кабо-Верде 1:1 Либерия - Нигерия 0:2 ЦАР - Нигерия 0:2 Нигерия - ЦАР 0:1 Кабо-Верде - Нигерия 1:2 Нигерия - Либерия 2:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Португалия - Нигерия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2022, осталось 2 дня 10 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 59
    Португалия 88.1% (52)
    X 11.9% (7)
    Нигерия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Португалия
    Ничья
    Нигерия
    1.29
    5.60
    5.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Португалия - Нигерия онлайн

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    Прогнозы на матч Португалия - Нигерия

    Исход игры
    Португалия
    88.1% (52)
    Ничья
    11.9% (7)
    Нигерия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.1% (39)
    Меньше
    33.9% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    67.8% (40)
    Нет
    32.2% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия
    37.3% (22)
    3:1 Португалия
    15.3% (9)
    2:0 Португалия
    15.3% (9)
    1:0 Португалия
    10.2% (6)
    1:1 Ничья
    8.5% (5)
    3:0 Португалия
    5.1% (3)
    3:2 Португалия
    3.4% (2)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
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    Нигерия
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