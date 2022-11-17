Тур: 1.
4:0
Конец матча
0'
1:0
14' ГолJorge Pereyra II
2:0
32' ГолЛаленгмавия
45' Желтая карточкаNaorem Roshan Singh
3:0
58' ГолСингх Бипин
61' Желтая карточкаХави Эрнандес
70' Желтая карточкаДжинган Сандеш
4:0
74' ГолЧхангте Лаллианзуала
90' Желтая карточкаMehtab Singh
90'+4
Ход матча
14'
1:0
32'
2:0
58'
3:0
61'
70'
71'
74'
90'
24
Стюарт
Грэг
10
Ahmed
Jahouh
45
Лаленгмавия
29
Сингх
Бипин
21
Сингх
Уданта
22
Кришна
Рой
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Стюарт ГрэгПолузащитник
-
10 Ahmed JahouhПолузащитник
-
45 ЛаленгмавияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Сингх БипинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Раи ВинитПолузащитник
-
22 Bhaskar Roy
-
-
-
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сингх УдантаПолузащитник
-
22 Кришна РойНападающий
- Запасные игроки
-
33 Prabir DasПолузащитник
-
11 Чхетри СунилНападающий
-
30 Lara Sharma
-
-
-
-
18 Rohit Kumar
-
-
-
Главный тренер: Грейсон Саймон
История личных встреч
Мумбаи Сити
Бенгалуру
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.2
2
Среднее время на гол
75
45
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.4
2
Среднее время на гол
64
45
Всего голов
13
20
Голов в среднем за матч
1.3
2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
45
Бомбардиры внутри турнира
Мумбаи Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сингх Бипин
|3
|0.43
|Jorge Pereyra II
|3
|0.43
|Чхангте Лаллианзуала
|3
|0.43
|Стюарт Грэг
|2 (1)
|0.29
|Ногуэра Альберто
|2
|0.29
|Гриффитс Ростин
|1
|0.14
|Раи Винит
|1
|0.14
|Vignesh Dakshinamurthy
|1
|0.14
|Лаленгмавия
|1
|0.14
|Mehtab Singh
|1
|0.14
|Ahmed Jahouh
|0
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кришна Рой
|1
|0.17
|Алан Коста
|1
|0.17
|Хави Эрнандес II
|0
|0
|Sivasakthi Narayanan
|0
|0
Карточки
Мумбаи Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ahmed Jahouh
|2
|0
|Стюарт Грэг
|2
|0
|Mehtab Singh
|2
|0
|Гриффитс Ростин
|1
|0
|Ногуэра Альберто
|1
|0
|Mourtada Sergine Fall
|1
|0
|Jorge Pereyra II
|1
|0
|Лаленгмавия
|1
|0
|Phurba Lachenpa
|1
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес II
|2
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Сингх Уданта
|1
|0
|Parag Satish
|1
|0
|Naorem Roshan Singh
|1
|0
Результаты матчей
Мумбаи Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бенгалуру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
1
Мумбаи Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бенгалуру
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
10
1
Мумбаи Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бенгалуру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
14
2
Голы по времени матча
Забито
9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
3
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
2
8 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
3
16%
1
50%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
1
50%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Мумбаи Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Мумбаи Сити - АТК 2:2 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1
Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Мумбаи Сити - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Аль-Джазира 0:0 Аль-Джазира - Мумбаи Сити 1:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - АТК 1:1
Бенгалуру
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 1:1
Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Джамшедпур - Бенгалуру 0:0 Бенгалуру - АТК 3:3 Гоа - Бенгалуру 2:1
Результаты матчей
Мумбаи Сити
Бенгалуру
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:6
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Мумбаи Сити
Бенгалуру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|Мумбаи Сити
|7
|4
|3
|0
|20 - 8
|15
|3.
|АТК
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|4.
|Керала Бластерс
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|5.
|Гоа
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|Дели Динамос
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Ченнаин
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|8.
|Ист Бенгал
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|9.
|Джамшедпур
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|Бенгалуру
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|11.
|Нортист Юнайтед
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Мумбаи Сити
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|3.
|Дели Динамос
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|АТК
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Керала Бластерс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|6.
|Гоа
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Бенгалуру
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Джамшедпур
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Ченнаин
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|10.
|Ист Бенгал
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|2.
|Хайдарабад
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Гоа
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|4.
|Ченнаин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Ист Бенгал
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|АТК
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|7.
|Дели Динамос
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|Керала Бластерс
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|Джамшедпур
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Бенгалуру
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Керала Бластерс
|Калюжный Иван
|4
|АТК
|Петратос Димитри
|3 (5)
|Мумбаи Сити
|Сингх Бипин
|3 (2)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|3 (1)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|3 (1)
|Ченнаин
|Debjit Majumder
|1 1
|Ист Бенгал
|Голуи Сартхак
|1 1
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 1
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|2
|Мумбаи Сити
|Ahmed Jahouh
|2