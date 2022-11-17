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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Мумбаи Сити
4:0
Конец матча
Бенгалуру
0'
1:0
14' Гол
Jorge Pereyra II
2:0
32' Гол
Лаленгмавия
45' Желтая карточка
Naorem Roshan Singh
3:0
58' Гол
Сингх Бипин
61' Желтая карточка
Хави Эрнандес
70' Желтая карточка
Джинган Сандеш
4:0
74' Гол
Чхангте Лаллианзуала
90' Желтая карточка
Mehtab Singh
90'+4
1
Phurba
Lachenpa
2
Бхеке
Рахул
18
Гриффитс
Ростин
5
Mehtab
Singh
23
Vignesh
Dakshinamurthy
24
Стюарт
Грэг
10
Ahmed
Jahouh
45
Лаленгмавия
7
Чхангте
Лаллианзуала
30
Jorge
Pereyra
II
29
Сингх
Бипин
1
Сандху
Гурприт
25
Namgyal
Bhutia
3
Джинган
Сандеш
5
Алан
Коста
32
Naorem
Roshan
Singh
8
Сингх
Суреш
6
Бруно
Алмейда
12
Danish
Farooq
Bhat
10
Хави
Эрнандес
II
21
Сингх
Уданта
22
Кришна
Рой
Мумбаи Сити
Бенгалуру

История личных встреч

Мумбаи Сити
Бенгалуру

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

СИ
0:3
СИ
1:3
СИ
2:4
СИ
1:3
СИ
2:0
СИ
2:3
СИ
1:0
СИ
1:1
СИ
1:3
СИ
2:0

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
2

Среднее время на гол

75
45

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
2

Среднее время на гол

64
45

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

1.3
2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
45

Бомбардиры внутри турнира

Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сингх Бипин 3 0.43
Jorge Pereyra II 3 0.43
Чхангте Лаллианзуала 3 0.43
Стюарт Грэг 2 (1) 0.29
Ногуэра Альберто 2 0.29
Гриффитс Ростин 1 0.14
Раи Винит 1 0.14
Vignesh Dakshinamurthy 1 0.14
Лаленгмавия 1 0.14
Mehtab Singh 1 0.14
Ahmed Jahouh 0 0
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кришна Рой 1 0.17
Алан Коста 1 0.17
Хави Эрнандес II 0 0
Sivasakthi Narayanan 0 0

Карточки

Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Jahouh 2 0
Стюарт Грэг 2 0
Mehtab Singh 2 0
Гриффитс Ростин 1 0
Ногуэра Альберто 1 0
Mourtada Sergine Fall 1 0
Jorge Pereyra II 1 0
Лаленгмавия 1 0
Phurba Lachenpa 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес II 2 0
Джинган Сандеш 1 0
Сингх Уданта 1 0
Parag Satish 1 0
Naorem Roshan Singh 1 0

Результаты матчей

Мумбаи Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бенгалуру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
1
Мумбаи Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бенгалуру
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

10
1
Мумбаи Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бенгалуру
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

14
2

Голы по времени матча

Забито

9
1
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
3
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

10
1
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
100%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
2
8 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
3
16%
1
50%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
1
50%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
1
13%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
38%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Мумбаи Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Мумбаи Сити - АТК 2:2 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1
Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Мумбаи Сити - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Аль-Джазира 0:0 Аль-Джазира - Мумбаи Сити 1:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Мумбаи Сити - АТК 1:1
Бенгалуру
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Ченнаин - Бенгалуру 1:1
Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Джамшедпур - Бенгалуру 0:0 Бенгалуру - АТК 3:3 Гоа - Бенгалуру 2:1

Результаты матчей

Мумбаи Сити
Бенгалуру

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:6
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Мумбаи Сити
Бенгалуру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
3
4
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 6 5 1 0 10 - 3 16
2. Мумбаи Сити 7 4 3 0 20 - 8 15
3. АТК 5 3 1 1 12 - 7 10
4. Керала Бластерс 6 3 0 3 12 - 11 9
5. Гоа 5 3 0 2 8 - 5 9
6. Дели Динамос 5 3 0 2 6 - 6 9
7. Ченнаин 5 2 1 2 6 - 10 7
8. Ист Бенгал 6 2 0 4 6 - 9 6
9. Джамшедпур 5 1 1 3 4 - 8 4
10. Бенгалуру 6 1 1 4 2 - 8 4
11. Нортист Юнайтед 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Мумбаи Сити 4 2 2 0 9 - 3 8
3. Дели Динамос 2 2 0 0 3 - 1 6
4. АТК 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Керала Бластерс 4 2 0 2 8 - 9 6
6. Гоа 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Бенгалуру 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Джамшедпур 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Ченнаин 3 0 1 2 3 - 9 1
10. Ист Бенгал 2 0 0 2 1 - 3 0
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 3 2 1 0 11 - 5 7
2. Хайдарабад 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Гоа 4 2 0 2 5 - 5 6
4. Ченнаин 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Ист Бенгал 4 2 0 2 5 - 6 6
6. АТК 2 1 1 0 7 - 4 4
7. Дели Динамос 3 1 0 2 3 - 5 3
8. Керала Бластерс 2 1 0 1 4 - 2 3
9. Джамшедпур 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Бенгалуру 4 0 1 3 1 - 7 1
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Калюжный Иван 4
АТК Петратос Димитри 3 (5)
Мумбаи Сити Сингх Бипин 3 (2)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 3 (1)
Гоа Noah Sadaoui 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченнаин Debjit Majumder 1 1
Ист Бенгал Голуи Сартхак 1 1
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 1
Джамшедпур Хартли Питер 2
Мумбаи Сити Ahmed Jahouh 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Желтая карточка
      45'
      Naorem Roshan Singh получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Lalengmawia бьет в цель!
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Хорхе Перейра бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мумбаи Сити 4:0 Бенгалуру онлайн

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