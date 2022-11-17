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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
Ирландия
FIFA #49
0:0
Первый тайм: 24'
Норвегия
FIFA #42
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ирландия
Ничья
Норвегия
2.90
2.90
2.60
Все Коэффициенты
1
Базуну
Гэвин
12
Коллинз
Натан
5
Иган
Джон
4
О'Ши
Дара
3
Доэрти
Мэтт
17
О'Дуда
Каллум
15
Моламби
Джейсон
6
Каллен
Джош
8
Браун
Алан
7
Робинсон
Каллум
9
Обафеми
Майкл
1
Нюланд
Эрьян
22
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
4
Страндберг
Стефан
15
Эстигор
Лео
17
Бьоркан
Фредерик
16
Сольбаккен
Ола
6
Берг
Патрик
2
Торсби
Мортен
11
Эльюнусси
Мохамед
10
Эдегор
Мартин
23
Ларсен
Йорген
Ирландия
Норвегия

История личных встреч

Ирландия
Норвегия

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
1:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Результаты последних матчей

Ирландия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0
Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1 Португалия - Ирландия 2:1 Венгрия - Ирландия 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Катар - Ирландия 1:1 Ирландия - Люксембург 0:1 Сербия - Ирландия 3:2
Норвегия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0
Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Нидерланды 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3
  • Первый тайм
  • 24'
    Хорошую попытку сделал Ларсен Йорген. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 24'
    Эдегор Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 24'
    Торсби Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 23'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 23'
    Ирландия контролирует мяч.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Ирландия
  • 23'
    Берг Патрик из команды Норвегия не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
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    Лучшие коэффициенты
    Ирландия
    Ничья
    Норвегия
    2.90
    2.90
    2.60
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