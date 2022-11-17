Тур: 1. Стадион: Авива. Главный судья: Линдхут Аллард
0'
Статистика матча
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0 Голы 0
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1 Удары по воротам 2
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0 Удары в створ 0
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1 Угловые 1
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0 Офсайды 0
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1 Нарушения правил 2
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0 Жёлтые карточки 0
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0 Красные карточки 0
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0 Замены 0
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74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
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23 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
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19 Сайкс МаркЗащитник
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21 Скэйлз ЛиамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Кенни Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
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15 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
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21 Лоде МариусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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24 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Столе Сольбаккен
История личных встреч
Ирландия
Норвегия
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Результаты последних матчей
Ирландия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ирландия - Армения 3:2 Шотландия - Ирландия 2:1 Украина - Ирландия 1:1 Ирландия - Шотландия 3:0
Ирландия - Украина 0:1 Армения - Ирландия 1:0 Ирландия - Литва 1:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Люксембург - Ирландия 0:3 Ирландия - Португалия 0:0 Ирландия - Катар 4:0 Азербайджан - Ирландия 0:3 Ирландия - Сербия 1:1 Ирландия - Азербайджан 1:1 Португалия - Ирландия 2:1 Венгрия - Ирландия 0:0 Андорра - Ирландия 1:4 Катар - Ирландия 1:1 Ирландия - Люксембург 0:1 Сербия - Ирландия 3:2
Норвегия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2 Норвегия - Словения 0:0
Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Нидерланды 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3