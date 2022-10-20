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  3. Финляндия: Вейккауслига. Квалификация: Финал
Стадион: .
ТПС
1:1
Конец матча
Лахти
0'
0:1
26' Гол
Хертси Лооренц
33' Желтая карточка
Канджи Макумба
54' Желтая карточка
Кабаши Ариан
60' Желтая карточка
Вирта Эмели
1:1
72' Гол
Roope Pakkanen
86' Желтая карточка
Хертси Лооренц
90' Желтая карточка
Копонен Ере
90'+5
ТПС
Лахти

История личных встреч

ТПС
Лахти

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

42.3%
15.4%
42.3%
11 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

В
1:1
В
1:3
В
2:5
В
1:1
В
3:2
В
0:1
В
2:0
В
2:0
В
3:2
В
1:2
В
0:1
КЛ(1
0:1
КЛ(1
0:0
В
1:0
В
4:0
В
2:0
К
2:0
В
3:2
В
1:3
КЛ
1:0
В
5:2
В
2:4
КЛ
1:1
В
2:1
В
4:1
К
3:2

Результаты последних матчей

ТПС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ТПС - Яро 4:0 КТП - ТПС 0:1 ТПС - КПВ Кокола 2:2 ТПС - Яро 0:1
ЯПС - ТПС 4:3 ТПС - ЕИФ Экенас 2:0 ТПС - Гнистан 5:0 КПВ Кокола - ТПС 1:1 ТПС - ЕИФ Экенас 2:2 ТПС - Миккелин Паллоильят 1:0 ПК-35 Хельсинки - ТПС 2:1 ТПС - Яро 3:1 ПЕПО Лаппеэнранта - ТПС 1:1 ТПС - СИК 2 Сейнейоки 2:1 ПИФ - ТПС 0:2 ТПС - КТП 1:3 ЯПС - ТПС 0:1 Гнистан - ТПС 0:1 ТПС - КПВ Кокола 5:0 Миккелин Паллоильят - ТПС 1:1
Лахти
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2
Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3 Хонка - Лахти 5:0 КуПС - Лахти 4:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Лахти - ЯПС 2:1 Интер Турку - Лахти 5:1 Ильвес - Лахти 3:2 Лахти - Атлантис Хельсинки 4:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Канджи Макумба получил желтую карточку от судьи
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