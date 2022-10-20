Стадион: Веритас.
0'
0:1
26' ГолХертси Лооренц
33' Желтая карточкаКанджи Макумба
54' Желтая карточкаКабаши Ариан
60' Желтая карточкаВирта Эмели
1:1
72' ГолRoope Pakkanen
86' Желтая карточкаХертси Лооренц
90' Желтая карточкаКопонен Ере
90'+5
Ход матча
26'
0:1
33'
54'
60'
72'
1:1
86'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
11 Olli Jakonen
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Onni Helen
-
Главный тренер: Marko Rajamaeki
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Эмсис ЭдуардПолузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Мемола ХюсенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mikko Mannila
История личных встреч
ТПС
Лахти
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 11 побед
26 матчей
42.3%
15.4%
42.3%
11 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
8 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
ТПС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ТПС - Яро 4:0 КТП - ТПС 0:1 ТПС - КПВ Кокола 2:2 ТПС - Яро 0:1
ЯПС - ТПС 4:3 ТПС - ЕИФ Экенас 2:0 ТПС - Гнистан 5:0 КПВ Кокола - ТПС 1:1 ТПС - ЕИФ Экенас 2:2 ТПС - Миккелин Паллоильят 1:0 ПК-35 Хельсинки - ТПС 2:1 ТПС - Яро 3:1 ПЕПО Лаппеэнранта - ТПС 1:1 ТПС - СИК 2 Сейнейоки 2:1 ПИФ - ТПС 0:2 ТПС - КТП 1:3 ЯПС - ТПС 0:1 Гнистан - ТПС 0:1 ТПС - КПВ Кокола 5:0 Миккелин Паллоильят - ТПС 1:1
Лахти
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2
Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3 Хонка - Лахти 5:0 КуПС - Лахти 4:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Лахти - ЯПС 2:1 Интер Турку - Лахти 5:1 Ильвес - Лахти 3:2 Лахти - Атлантис Хельсинки 4:2