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  3. Финляндия: Вейккауслига. Квалификация: Финал
Стадион: .
Лахти
1:0
Второй тайм: 49'
ТПС
0'
9' Желтая карточка
Jesper Karlsson2
1:0
10' Пенальти
Зекири Альтин

Ход матча

9'
 
Jesper Karlsson2
10'
Зекири Альтин
1:0
30'
 
Simo Roiha
Rasmus Holma
46'
 
Рённберг Линус
Simo Roiha
Лучшие коэффициенты
Лахти
Ничья
ТПС
3.20
4.79
2.95
Все Коэффициенты
Лахти
ТПС

История личных встреч

Лахти
ТПС

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
38.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

27 матчей

40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

25.9%
44.4%
29.7%
7 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

40.7%
33.3%
26%
11 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ВК
1:1
В
1:1
В
1:3
В
2:5
В
1:1
В
3:2
В
0:1
В
2:0
В
2:0
В
3:2
В
1:2
В
0:1
КЛ(1
0:1
КЛ(1
0:0
В
1:0
В
4:0
В
2:0
К
2:0
В
3:2
В
1:3
КЛ
1:0
В
5:2
В
2:4
КЛ
1:1
В
2:1
В
4:1
К
3:2

Результаты последних матчей

Лахти
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1
Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3 Хонка - Лахти 5:0 КуПС - Лахти 4:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Лахти - ЯПС 2:1 Интер Турку - Лахти 5:1 Ильвес - Лахти 3:2
ТПС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ТПС - Лахти 1:1 ТПС - Яро 4:0 КТП - ТПС 0:1 ТПС - КПВ Кокола 2:2
ТПС - Яро 0:1 ЯПС - ТПС 4:3 ТПС - ЕИФ Экенас 2:0 ТПС - Гнистан 5:0 КПВ Кокола - ТПС 1:1 ТПС - ЕИФ Экенас 2:2 ТПС - Миккелин Паллоильят 1:0 ПК-35 Хельсинки - ТПС 2:1 ТПС - Яро 3:1 ПЕПО Лаппеэнранта - ТПС 1:1 ТПС - СИК 2 Сейнейоки 2:1 ПИФ - ТПС 0:2 ТПС - КТП 1:3 ЯПС - ТПС 0:1 Гнистан - ТПС 0:1 ТПС - КПВ Кокола 5:0
  • Второй тайм
  • 46'
    Simo Roiha уходит с поля. Linus Roennberg выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 30'
    Rasmus Holma уходит с поля. Simo Roiha выходит вместо него
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Altin Zeqiri из команды Лахти забивает с точки!
  • Желтая карточка
    9'
    Jesper Karlsson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лахти
Ничья
ТПС
3.20
4.79
2.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лахти 1:0 ТПС онлайн

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