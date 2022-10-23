Стадион: Лахден.
0'
9' Желтая карточкаJesper Karlsson2
1:0
10' ПенальтиЗекири Альтин
74' Желтая карточкаКабаши Ариан
78' Желтая карточкаРегеро Антонио
81' Желтая карточкаJuri Kinnunen
1:1
88' ГолJuri Kinnunen
2:1
90' ГолПеннинкангас Теему
90'+7
Ход матча
10'
1:0
74'
78'
81'
88'
1:1
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Эмсис ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мемола ХюсенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mikko Mannila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
11 Olli Jakonen
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marko Rajamaeki
История личных встреч
Лахти
ТПС
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
69.2%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
38.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
27 матчей
40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
25.9%
44.4%
29.7%
7 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
40.7%
33.3%
26%
11 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Лахти
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1
Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3 Хонка - Лахти 5:0 КуПС - Лахти 4:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Лахти - ЯПС 2:1 Интер Турку - Лахти 5:1 Ильвес - Лахти 3:2
ТПС
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ТПС - Лахти 1:1 ТПС - Яро 4:0 КТП - ТПС 0:1 ТПС - КПВ Кокола 2:2
ТПС - Яро 0:1 ЯПС - ТПС 4:3 ТПС - ЕИФ Экенас 2:0 ТПС - Гнистан 5:0 КПВ Кокола - ТПС 1:1 ТПС - ЕИФ Экенас 2:2 ТПС - Миккелин Паллоильят 1:0 ПК-35 Хельсинки - ТПС 2:1 ТПС - Яро 3:1 ПЕПО Лаппеэнранта - ТПС 1:1 ТПС - СИК 2 Сейнейоки 2:1 ПИФ - ТПС 0:2 ТПС - КТП 1:3 ЯПС - ТПС 0:1 Гнистан - ТПС 0:1 ТПС - КПВ Кокола 5:0