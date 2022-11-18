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Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Ист Бенгал
2:3
Второй тайм: 70'
Дели Динамос
0'
1:0
23' Гол
Thongkhoseim Haokip
2:0
35' Гол
Naorem Singh
45' Желтая карточка
Ivan Garrido III
2:1
47' Гол
Мартин Педро
2:2
48' Гол
Мартин Педро
50' Желтая карточка
Thoiba Moirangthem
2:3
66' Гол
Jerry Mawihmingthanga
1
Сингх
Камалджит
19
Ankit
Mukherjee
4
Ivan
Garrido
III
5
Lalchungnunga
33
Pritam
Singh
11
Suhair
Vadakkepeedika
40
Кириаку
Харис
24
О'Доэрти
Джордан
29
Naorem
Singh
10
Cleiton
Silva
26
Thongkhoseim
Haokip
1
Сингх
Амриндер
3
Гахлот
Нарендер
6
Малик
Осама
5
Дельгадо
Карлос
36
Sahil
Panwar
48
Issac
Vanmalsawma
21
Креспо
Сауль
24
Thoiba
Moirangthem
11
Nanda
Kumar
9
Маурисио
Диего
10
Фернандес
Райньер
Ист Бенгал
Дели Динамос

История личных встреч

Ист Бенгал
Дели Динамос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СИ
1:2
СИ
6:4
СИ
6:5
СИ
3:1

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

2
4.5

Среднее время на гол

45
20

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

6
1.5

Среднее время на гол

15
60

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

4
3

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

22
30

Бомбардиры внутри турнира

Ист Бенгал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cleiton Silva 3 (1) 0.43
Naorem Singh 1 0.14
Thongkhoseim Haokip 1 0.14
Alex XXV 1 0.14
О'Доэрти Джордан 1 0.14
Кириаку Харис 1 0.14
Suhair Vadakkepeedika 0 0
Mobashir Rahman 0 0
Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартин Педро 3 0.5
Маурисио Диего 2 0.33
Issac Vanmalsawma 1 0.17
Jerry Mawihmingthanga 1 0.17
Nanda Kumar 1 0.17
Сингх Амриндер 0 0
Фернандес Райньер 0 0
Isak Vanlalruatfela 0 0

Карточки

Ист Бенгал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голуи Сартхак 1 1
Ivan Garrido III 2 0
Lalchungnunga 2 0
Suhair Vadakkepeedika 2 0
Thongkhoseim Haokip 1 0
Cleiton Silva 1 0
Jerry Lalrinzuala 1 0
Кириаку Харис 1 0
Сингх Камалджит 1 0
Ankit Mukherjee 1 0
Naorem Singh 1 0
Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Issac Vanmalsawma 1 0
Сингх Амриндер 1 0
Thoiba Moirangthem 1 0

Результаты матчей

Ист Бенгал
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дели Динамос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
1
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Дели Динамос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
3
Ист Бенгал
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Дели Динамос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

5
4

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

6
1
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Пропущено

9
5
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ист Бенгал
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 АТК - Ист Бенгал 2:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3
Ист Бенгал - Гоа 1:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 1:1 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 2:0
Дели Динамос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0
Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Дели Динамос - АТК 1:1 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Гоа - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 АТК - Дели Динамос 0:0 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 0:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 4:2 Хайдарабад - Дели Динамос 6:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1

Результаты матчей

Ист Бенгал
Дели Динамос

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ист Бенгал
Дели Динамос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 6 5 1 0 10 - 3 16
2. Мумбаи Сити 7 4 3 0 20 - 8 15
3. Дели Динамос 3:2 6 4 0 2 9 - 8 12
4. АТК 5 3 1 1 12 - 7 10
5. Керала Бластерс 6 3 0 3 12 - 11 9
6. Гоа 5 3 0 2 8 - 5 9
7. Ченнаин 5 2 1 2 6 - 10 7
8. Ист Бенгал 2:3 7 2 0 5 8 - 12 6
9. Джамшедпур 5 1 1 3 4 - 8 4
10. Бенгалуру 6 1 1 4 2 - 8 4
11. Нортист Юнайтед 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Мумбаи Сити 4 2 2 0 9 - 3 8
3. Дели Динамос 3:2 2 2 0 0 3 - 1 6
4. АТК 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Керала Бластерс 4 2 0 2 8 - 9 6
6. Гоа 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Бенгалуру 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Джамшедпур 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Ченнаин 3 0 1 2 3 - 9 1
10. Ист Бенгал 2:3 3 0 0 3 3 - 6 0
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 3 2 1 0 11 - 5 7
2. Хайдарабад 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Гоа 4 2 0 2 5 - 5 6
4. Ченнаин 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Дели Динамос 3:2 4 2 0 2 6 - 7 6
6. Ист Бенгал 2:3 4 2 0 2 5 - 6 6
7. АТК 2 1 1 0 7 - 4 4
8. Керала Бластерс 2 1 0 1 4 - 2 3
9. Джамшедпур 2 0 1 1 1 - 4 1
10. Бенгалуру 4 0 1 3 1 - 7 1
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Калюжный Иван 4
АТК Петратос Димитри 3 (5)
Мумбаи Сити Сингх Бипин 3 (2)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 3 (1)
Гоа Noah Sadaoui 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченнаин Debjit Majumder 1 1
Ист Бенгал Голуи Сартхак 1 1
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 1
Джамшедпур Хартли Питер 2
Мумбаи Сити Ahmed Jahouh 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Ivan Gonzalez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Naorem Mahesh Singh бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Thongkhosiem Haokip бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ист Бенгал
    Ничья
    Дели Динамос
    3.45
    3.60
    1.95
    Все Коэффициенты
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