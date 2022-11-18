Тур: 1.
2:4
Конец матча
0'
1:0
23' ГолThongkhoseim Haokip
2:0
35' ГолNaorem Singh
45' Желтая карточкаIvan Garrido III
2:1
47' ГолМартин Педро
2:2
48' ГолМартин Педро
50' Желтая карточкаThoiba Moirangthem
2:3
65' ГолJerry Mawihmingthanga
2:4
76' ГолNanda Kumar
90'+6
Ход матча
23'
35'
45'
47'
2:1
48'
2:2
65'
76'
2:4
33
Pritam
Singh
29
Naorem
Singh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Pritam SinghЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Naorem SinghПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
14 Alex XXV
-
-
37 Tuhin Das
-
-
25 Suvam Sen
-
Главный тренер: Stephen Constantine
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Sahil PanwarЗащитник
- Полузащитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Nanda KumarНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Josep Gombau
История личных встреч
Ист Бенгал
Дели Динамос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
2
4.5
Среднее время на гол
45
20
Всего голов
12
3
Голов в среднем за матч
6
1.5
Среднее время на гол
15
60
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
4
3
Тотал матчей
3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
22
30
Бомбардиры внутри турнира
Ист Бенгал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cleiton Silva
|3 (1)
|0.43
|Naorem Singh
|1
|0.14
|Thongkhoseim Haokip
|1
|0.14
|Alex XXV
|1
|0.14
|О'Доэрти Джордан
|1
|0.14
|Кириаку Харис
|1
|0.14
|Suhair Vadakkepeedika
|0
|0
|Mobashir Rahman
|0
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартин Педро
|3
|0.5
|Маурисио Диего
|2
|0.33
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|0.33
|Nanda Kumar
|2
|0.33
|Issac Vanmalsawma
|1
|0.17
|Креспо Сауль
|0
|0
|Сингх Амриндер
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
|Isak Vanlalruatfela
|0
|0
|Denechandra Meitei
|0
|0
Карточки
Ист Бенгал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голуи Сартхак
|1
|1
|Ivan Garrido III
|2
|0
|Lalchungnunga
|2
|0
|Suhair Vadakkepeedika
|2
|0
|Thongkhoseim Haokip
|1
|0
|Cleiton Silva
|1
|0
|Jerry Lalrinzuala
|1
|0
|Кириаку Харис
|1
|0
|Сингх Камалджит
|1
|0
|Ankit Mukherjee
|1
|0
|Naorem Singh
|1
|0
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Issac Vanmalsawma
|1
|0
|Сингх Амриндер
|1
|0
|Thoiba Moirangthem
|1
|0
Результаты матчей
Ист Бенгал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Дели Динамос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
3
1
Ист Бенгал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Дели Динамос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
4
3
Ист Бенгал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Дели Динамос
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
7
4
Голы по времени матча
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
14%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
6
1
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Пропущено
13
7
1 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
5
38%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ист Бенгал
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 АТК - Ист Бенгал 2:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3
Ист Бенгал - Гоа 1:2 Керала Бластерс - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Керала Бластерс - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 АТК - Ист Бенгал 3:1 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0 Ист Бенгал - Мумбаи Сити 0:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1 Хайдарабад - Ист Бенгал 1:1 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 2:0
Дели Динамос
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0
Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Дели Динамос - АТК 1:1 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Гоа - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 АТК - Дели Динамос 0:0 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 0:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 4:2 Хайдарабад - Дели Динамос 6:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Ченнаин - Дели Динамос 2:1
Результаты матчей
Ист Бенгал
Дели Динамос
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ист Бенгал
Дели Динамос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
25
33
16
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|Мумбаи Сити
|7
|4
|3
|0
|20 - 8
|15
|3.
|Дели Динамос
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|4.
|АТК
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|5.
|Керала Бластерс
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|6.
|Гоа
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|7.
|Ченнаин
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|8.
|Ист Бенгал
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|9.
|Джамшедпур
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|10.
|Бенгалуру
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|11.
|Нортист Юнайтед
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Мумбаи Сити
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|3.
|Дели Динамос
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|АТК
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Керала Бластерс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|6.
|Гоа
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Бенгалуру
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Джамшедпур
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Ченнаин
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|10.
|Ист Бенгал
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|2.
|Хайдарабад
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Гоа
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|4.
|Ченнаин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Дели Динамос
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|Ист Бенгал
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|7.
|АТК
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|8.
|Керала Бластерс
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|Джамшедпур
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|10.
|Бенгалуру
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Керала Бластерс
|Калюжный Иван
|4
|АТК
|Петратос Димитри
|3 (5)
|Мумбаи Сити
|Сингх Бипин
|3 (2)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|3 (1)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|3 (1)
|Ченнаин
|Debjit Majumder
|1 1
|Ист Бенгал
|Голуи Сартхак
|1 1
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 1
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|2
|Мумбаи Сити
|Ahmed Jahouh
|2