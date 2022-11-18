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Тур: 1. Стадион: .
Бельгия
FIFA #2
0:0
Первый тайм: 28'
Египет
FIFA #39
0'
Прогнозы 156
Бельгия 92.9% (145)
X 4.5% (7)
Египет 2.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Куртуа
Тибо
26
Дебаст
Зено
2
Алдервейрельд
Тоби
3
Теате
Артур
21
Кастань
Тимоти
11
Карраско
Янник
20
Ванакен
Ханс
6
Витсель
Аксель
7
Де
Брёйне
Кевин
10
Азар
Эден
23
Бачуайи
Миши
16
Эль-Шенави
Мохамед
2
Габр
Али
14
Тавфик
Акрам
6
Хегази
Ахмед
18
Хамди
Мохамед
26
Хамада
Махмуд
8
Хамед
Тарек
17
Эльнени
Мохамед
10
Салах
Мохамед
11
Мохамед
Мостафа
7
Трезеге
Бельгия
Египет

История личных встреч

Бельгия
Египет

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1
Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0
Египет
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Египет - Либерия 3:0 Египет - Нигер 3:0 Южная Корея - Египет 4:1 Эфиопия - Египет 2:0
Египет - Гвинея 1:0 Сенегал - Египет 1:0 Египет - Сенегал 1:0 Сенегал - Египет 0:0 Камерун - Египет 0:0 Египет - Марокко 2:1 Кот-д'Ивуар - Египет 0:0 Египет - Судан 1:0 Гвинея-Бисау - Египет 0:1 Нигерия - Египет 1:0 Египет - Катар 0:0 Тунис - Египет 1:0 Египет - Иордания 3:1 Алжир - Египет 1:1 Судан - Египет 0:5 Египет - Ливан 1:0
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    28'
    Карраско оказали медицинскую помощь. Небольшой ушиб он получил, но повреждённое место оперативно заморозили, так что парень будет продолжать игру.
  • 27'
    Теате с дальней дистанции с левой ноги пробил по воротам египтян, но эта попытка была скорее совершена чтобы не обрезаться, а не с прицелом на возможный гол. Намного мимо цели мяч полетел.
  • Судья
    26'
    Карраско с левого фланга вошёл в чужую штрафную площадку, где падал в борьбе с двумя защитниками, но свисток судьи молчит.
  • 25'
    Салах пока что на пол практически незаметен, хотя и старается активно перемещаться, ища для себя свободные зоны.
  • 24'
    Карраско получил мяч у левого угла штрафной площади, откуда простреливал в центр на Бачуайи, но того плотно опекают, так что мяч до адресата снова не дошёл.
  • Угловой
    23'
    После подачи углового от североафриканцев мяч был отбит из штрафной площади, а во время борьбы за подбор нарушены правила против бельгийцев.
  • Опасный момент
    22'
    В контратаке Трезеге ворвался на левый край штрафной площади, но ему навстречу выскочил Куртуа и отбил мяч на угловой. Пока что 7-й номер сборной Египта выглядит самым опасным у номинальных гостей.
  • Фол, нарушение
    21'
    Карраско прессинговал соперника на левом фланге атаки, неподалёку от лицевой линии, но с его стороны было зафиксировано нарушение правил.
  • Угловой
    20'
    В новой атаке команда Роберто Мартинеса заработала угловой на правом фланге, но и после него египетским защитникам удалось отбиться.
  • Угловой
    19'
    Третий свой угловой в этом матче подали европейцы, но ничего интересного после подачи этого стандартного положения не произошло.
  • 18'
    Продолжают бельгийцы обострять игру левым флангом, откуда Карраско пытался теперь прострелить в штрафную площадку, но Тавфику в подкате удалось отбить мяч за лицевую линию поля.
  • Судья
    17'
    Азар на левом фланге, казалось, заработал очередной угловой для бельгийцев, однако судья показал, что эль-Шенави должен выполнять удар от ворот.
  • 16'
    Теперь де Брейне протащил мяч на левый фланг атаки, откуда с левой ноги простреливал в направлении Бачуайи, но до адресата мяч не дошёл.
  • 15'
    После подачи корнера от де Брёйне мяч был отбит из штрафной площадки. С подбора по воротам палил Карраско, но его выстрел был заблокирован соперниками.
  • Угловой
    14'
    Кастань на скорости смещался с правого фланга в штрафную площадку, но в жёстком чистом подкате мяч у него из-под ног сумел выбить на угловой защитник.
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    • 13'
      Постепенно растут скорости в нашем матче. Команды всё-таки не собираются просто отсиживаться на своей половине и передвигаться в пешем темпе, что не может не радовать.
    • Угловой
      12'
      Отбились бельгийцы после подачи углового. В атаке вторым темпом Салах пытался за счёт дриблинга проникнуть в штрафную площадку, но Теате отбил мяч в аут.
    • Опасный момент
      11'
      В быстрой контратаке египтян прошёл заброс на правый край штрафной площади на Трезеге, который после обработки мяча мощно стрелял в ближний угол, но Куртуа был там, парировав мяч на угловой.
    • Штанга
      10'
      ОПАСНО! После подачи углового с правого фланга номинальные гости недалеко отбили мяч, но тут же прошла передача на левый край штрафной площади на Бачуайи, который мощно пробил в ближний верхний угол, но попал в перекладину.
    • Угловой
      9'
      Карраско с левого фланга сместился с мячом в центр, после чего наносил удар по воротам, но мяч рикошетом от защитника ушёл на угловой.
    • 8'
      У самих североафриканцев пока что совсем не получается продвинуться в атаку. Бельгийцы обороняются на своей половине поля максимально чётко и грамотно.
    • 7'
      Алжирцы стараются навязывать соперникам достаточно жёсткую борьбу. На первых минутах уже понадобилась медицинская помощь Бачуайи. Но вроде бы ничего серьёзного с форвардом сборной Бельгии.
    • Судья
      6'
      Нет, пенальти не будет. Рефери, видимо, решил, что рука была в естественном положении, поэтому пенальти в ворота "фараонов" не назначен.
    • Видеоповтор
      5'
      После остановки игры главного арбитра пригласили к монитора. VAR работает. Возможно, сейчас будет назначен пенальти.
    • Судья
      4'
      В первой атаке бельгийцев Азар отдал пас в штрафную площадку на Бачуайи, который пытался пробросил мяч мимо Хегази, которому игровой снаряд попал в руку, но свисток судьи молчит.
    • 3'
      Немало болельщиков на трибунах собрались. Нечасто местная публика имеет возможность воочию лицезреть игру звёзд мирового уровня.
    • 2'
      Египтяне пока что катают мяч на своей половине поля. Бельгийцы идут в прессинг, но не очень активный - с таким можно справляться без особых проблем.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Команды вышли на поле звучат государственные гимны. Поединок проходит в Кувейте.
    • Приветствую всех любителей футбола и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в которого сборная Бельгии сыграет дома со сборной Египта.
      Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 156
    Бельгия 92.9% (145)
    X 4.5% (7)
    Египет 2.6% (4)
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    Прогнозы на матч Бельгия 0:0 Египет

    Исход игры
    Бельгия
    92.9% (145)
    Ничья
    4.5% (7)
    Египет
    2.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.69% (72)
    Меньше
    43.31% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    48.03% (61)
    Нет
    51.97% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Бельгия
    27.6% (43)
    2:1 Бельгия
    22.4% (35)
    3:1 Бельгия
    12.8% (20)
    1:0 Бельгия
    5.8% (9)
    3:0 Бельгия
    5.1% (8)
    4:0 Бельгия
    2.6% (4)
    4:1 Бельгия
    2.6% (4)
    1:1 Ничья
    1.3% (2)
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    Бельгия
    Египет
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