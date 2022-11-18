В контратаке Трезеге ворвался на левый край штрафной площади, но ему навстречу выскочил Куртуа и отбил мяч на угловой. Пока что 7-й номер сборной Египта выглядит самым опасным у номинальных гостей.

После подачи углового от североафриканцев мяч был отбит из штрафной площади, а во время борьбы за подбор нарушены правила против бельгийцев.

Карраско получил мяч у левого угла штрафной площади, откуда простреливал в центр на Бачуайи, но того плотно опекают, так что мяч до адресата снова не дошёл.

Салах пока что на пол практически незаметен, хотя и старается активно перемещаться, ища для себя свободные зоны.

Карраско с левого фланга вошёл в чужую штрафную площадку, где падал в борьбе с двумя защитниками, но свисток судьи молчит.

Теате с дальней дистанции с левой ноги пробил по воротам египтян, но эта попытка была скорее совершена чтобы не обрезаться, а не с прицелом на возможный гол. Намного мимо цели мяч полетел.

Карраско оказали медицинскую помощь. Небольшой ушиб он получил, но повреждённое место оперативно заморозили, так что парень будет продолжать игру.

Кастань на скорости смещался с правого фланга в штрафную площадку, но в жёстком чистом подкате мяч у него из-под ног сумел выбить на угловой защитник.

После подачи корнера от де Брёйне мяч был отбит из штрафной площадки. С подбора по воротам палил Карраско, но его выстрел был заблокирован соперниками.

Теперь де Брейне протащил мяч на левый фланг атаки, откуда с левой ноги простреливал в направлении Бачуайи, но до адресата мяч не дошёл.

Азар на левом фланге, казалось, заработал очередной угловой для бельгийцев, однако судья показал, что эль-Шенави должен выполнять удар от ворот.

Продолжают бельгийцы обострять игру левым флангом, откуда Карраско пытался теперь прострелить в штрафную площадку, но Тавфику в подкате удалось отбить мяч за лицевую линию поля.

Третий свой угловой в этом матче подали европейцы, но ничего интересного после подачи этого стандартного положения не произошло.

В новой атаке команда Роберто Мартинеса заработала угловой на правом фланге, но и после него египетским защитникам удалось отбиться.

Карраско прессинговал соперника на левом фланге атаки, неподалёку от лицевой линии, но с его стороны было зафиксировано нарушение правил.

13' Постепенно растут скорости в нашем матче. Команды всё-таки не собираются просто отсиживаться на своей половине и передвигаться в пешем темпе, что не может не радовать.

12' Отбились бельгийцы после подачи углового. В атаке вторым темпом Салах пытался за счёт дриблинга проникнуть в штрафную площадку, но Теате отбил мяч в аут.

11' В быстрой контратаке египтян прошёл заброс на правый край штрафной площади на Трезеге, который после обработки мяча мощно стрелял в ближний угол, но Куртуа был там, парировав мяч на угловой.

10' ОПАСНО! После подачи углового с правого фланга номинальные гости недалеко отбили мяч, но тут же прошла передача на левый край штрафной площади на Бачуайи, который мощно пробил в ближний верхний угол, но попал в перекладину.

9' Карраско с левого фланга сместился с мячом в центр, после чего наносил удар по воротам, но мяч рикошетом от защитника ушёл на угловой.

8' У самих североафриканцев пока что совсем не получается продвинуться в атаку. Бельгийцы обороняются на своей половине поля максимально чётко и грамотно.

7' Алжирцы стараются навязывать соперникам достаточно жёсткую борьбу. На первых минутах уже понадобилась медицинская помощь Бачуайи. Но вроде бы ничего серьёзного с форвардом сборной Бельгии.

6' Нет, пенальти не будет. Рефери, видимо, решил, что рука была в естественном положении, поэтому пенальти в ворота "фараонов" не назначен.

5' После остановки игры главного арбитра пригласили к монитора. VAR работает. Возможно, сейчас будет назначен пенальти.