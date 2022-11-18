Тур: 1. Стадион: Международный стадион Джабер-эль-Ахмед.
0'
26
Дебаст
Зено
20
Ванакен
Ханс
10
Азар
Эден
23
Бачуайи
Миши
2
Габр
Али
14
Тавфик
Акрам
7
Трезеге
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дебаст ЗеноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Азар ЭденПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
15 Мёнье ТомаЗащитник
-
16 Азар ТорганЗащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисПолузащитник
-
18 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Докю ЖеремиПолузащитник
-
24 Опенда ЛоиНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Роберто
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Габр АлиЗащитник
-
14 Тавфик АкрамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
7 ТрезегеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Авад МохамедВратарь
-
15 Ашур ИмамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Сайед АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Хамди МарванНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Галал Эхаб
История личных встреч
Бельгия
Египет
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Результаты последних матчей
Бельгия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1
Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0
Египет
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Египет - Либерия 3:0 Египет - Нигер 3:0 Южная Корея - Египет 4:1 Эфиопия - Египет 2:0
Египет - Гвинея 1:0 Сенегал - Египет 1:0 Египет - Сенегал 1:0 Сенегал - Египет 0:0 Камерун - Египет 0:0 Египет - Марокко 2:1 Кот-д'Ивуар - Египет 0:0 Египет - Судан 1:0 Гвинея-Бисау - Египет 0:1 Нигерия - Египет 1:0 Египет - Катар 0:0 Тунис - Египет 1:0 Египет - Иордания 3:1 Алжир - Египет 1:1 Судан - Египет 0:5 Египет - Ливан 1:0
Прогнозы на матч Бельгия 0:0 Египет
Исход игры
Бельгия
92.9% (145)
Ничья
4.5% (7)
Египет
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
56.69% (72)
Меньше
43.31% (55)
Обе команды забьют
Да
48.03% (61)
Нет
51.97% (66)
Популярный счёт
2:0 Бельгия
27.6% (43)
2:1 Бельгия
22.4% (35)
3:1 Бельгия
12.8% (20)
1:0 Бельгия
5.8% (9)
3:0 Бельгия
5.1% (8)
4:0 Бельгия
2.6% (4)
4:1 Бельгия
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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