Тур: 1.
История личных встреч
Бельгия
Египет
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Результаты последних матчей
Бельгия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1
Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0
Египет
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Египет - Либерия 3:0 Египет - Нигер 3:0 Южная Корея - Египет 4:1 Эфиопия - Египет 2:0
Египет - Гвинея 1:0 Сенегал - Египет 1:0 Египет - Сенегал 1:0 Сенегал - Египет 0:0 Камерун - Египет 0:0 Египет - Марокко 2:1 Кот-д'Ивуар - Египет 0:0 Египет - Судан 1:0 Гвинея-Бисау - Египет 0:1 Нигерия - Египет 1:0 Египет - Катар 0:0 Тунис - Египет 1:0 Египет - Иордания 3:1 Алжир - Египет 1:1 Судан - Египет 0:5 Египет - Ливан 1:0
Прогнозы на матч Бельгия - Египет
Исход игры
Бельгия
94.7% (71)
Ничья
2.7% (2)
Египет
2.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.53% (42)
Меньше
42.47% (31)
Обе команды забьют
Да
50.68% (37)
Нет
49.32% (36)
Популярный счёт
2:1 Бельгия
34.7% (26)
2:0 Бельгия
32% (24)
3:1 Бельгия
8% (6)
1:0 Бельгия
5.3% (4)
3:0 Бельгия
5.3% (4)
4:1 Бельгия
4% (3)
4:0 Бельгия
2.7% (2)
1:1 Ничья
2.7% (2)
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