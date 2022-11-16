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Тур: 1.
Бельгия
FIFA #2
 
Позже
Египет
FIFA #39
Прогнозы 76
Бельгия 94.7% (72)
X 2.6% (2)
Египет 2.6% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бельгия
Ничья
Египет
1.33
5.05
9.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бельгия
Египет

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1 Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1
Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Дания - Бельгия 1:2 Бельгия - РОССИЯ 3:0
Египет
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Египет - Либерия 3:0 Египет - Нигер 3:0 Южная Корея - Египет 4:1 Эфиопия - Египет 2:0
Египет - Гвинея 1:0 Сенегал - Египет 1:0 Египет - Сенегал 1:0 Сенегал - Египет 0:0 Камерун - Египет 0:0 Египет - Марокко 2:1 Кот-д'Ивуар - Египет 0:0 Египет - Судан 1:0 Гвинея-Бисау - Египет 0:1 Нигерия - Египет 1:0 Египет - Катар 0:0 Тунис - Египет 1:0 Египет - Иордания 3:1 Алжир - Египет 1:1 Судан - Египет 0:5 Египет - Ливан 1:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Египет от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2022, осталось 2 дня 7 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 76
    Бельгия 94.7% (72)
    X 2.6% (2)
    Египет 2.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия
    Ничья
    Египет
    1.33
    5.05
    9.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бельгия - Египет онлайн

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    Прогнозы на матч Бельгия - Египет

    Исход игры
    Бельгия
    94.7% (71)
    Ничья
    2.7% (2)
    Египет
    2.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.53% (42)
    Меньше
    42.47% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    50.68% (37)
    Нет
    49.32% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Бельгия
    34.7% (26)
    2:0 Бельгия
    32% (24)
    3:1 Бельгия
    8% (6)
    1:0 Бельгия
    5.3% (4)
    3:0 Бельгия
    5.3% (4)
    4:1 Бельгия
    4% (3)
    4:0 Бельгия
    2.7% (2)
    1:1 Ничья
    2.7% (2)
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    Бельгия
    Египет
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