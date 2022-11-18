Тур: 2. Стадион: Энерга Гданьск. Главный судья: Рачковски Павел
2:1
Конец матча
0'
0:1
45' ГолБергстрём Эмиль
51' Желтая карточкаТерраццино Марко
57' Желтая карточкаЙенсен Ричард
66' Желтая карточкаКравчик Пётр
73' Желтая карточкаКуцяк Душан
79' Желтая карточкаМвондо Жан
1:1
84' ГолМалоча Марио
88' Желтая карточкаЯнжа Эрик
90' Желтая карточкаДадок Роберт
2:1
90' ГолЗволински Лукаш
90'+9
Ход матча
45'
0:1
51'
57'
66'
73'
79'
84'
1:1
88'
90'
90'
2:1
12
Куцяк
Душан
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
99
Дурмуш
Илкай
20
Конрадо
23
Мвондо
Жан
64
Янжа
Эрик
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дурмуш ИлкайПолузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Штек ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
11 Dominik Pila
-
Главный тренер: Marcin Kaczmarek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Бролль КевинВратарь
- Защитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Камбер РобинПолузащитник
- Нападающий
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
Главный тренер: Bartosch Gaul
История личных встреч
Лехия Гданьск
Гурник Забже
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы
26 матчей
42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 4 победы
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
34.6%
53.8%
11.6%
9 побед 14 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.67
1.14
Среднее время на гол
54
78
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.07
0.75
Среднее время на гол
84
120
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
1.35
0.96
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
66
93
Бомбардиры внутри турнира
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшау Флавиу
|6 (3)
|0.35
|Зволински Лукаш
|4
|0.24
|Гаёс Мацей
|3
|0.18
|Налепа Михал
|2
|0.12
|Кубицки Ярослав
|1
|0.06
|Малоча Марио
|1
|0.06
|Дурмуш Илкай
|0
|0
|Конрадо
|0
|0
|Петшак Рафаль
|0
|0
|Кристерс Тоберс
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Bassekou Diabate
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|7 (2)
|0.41
|Палюшек Александр
|3
|0.18
|Дадок Роберт
|3
|0.18
|Kanji Okunuki
|3
|0.18
|Подольски Лукас
|2
|0.12
|Янжа Эрик
|2
|0.12
|Кравчик Пётр
|2 (1)
|0.12
|Новак Бартош
|2
|0.12
|Йенсен Ричард
|1
|0.06
|Ольковски Павел
|1
|0.06
|Бергстрём Эмиль
|1
|0.06
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Яницки Рафал
|0
|0
|Войтушек Норберт
|0
|0
Карточки
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|6
|0
|Штек Давид
|5
|0
|Де Кампс Юри
|4
|0
|Куцяк Душан
|3
|0
|Гаёс Мацей
|3
|0
|Конрадо
|3
|0
|Кубицки Ярослав
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Малоча Марио
|1
|1
|Клеменс Кристиан
|2
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Кастегрен Хенрик
|2
|0
|Bassekou Diabate
|2
|0
|Терраццино Марко
|1
|0
|Бухалик Михал
|1
|0
|Дурмуш Илкай
|1
|0
|Петшак Рафаль
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|6
|0
|Мвондо Жан
|6
|0
|Йенсен Ричард
|3
|1
|Палюшек Александр
|4
|0
|Яницки Рафал
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Щесняк Криспин
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Пачеко Даниэль
|2
|0
|Коцке Йонатан
|2
|0
|Врховец Блаж
|2
|0
|Кравчик Пётр
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Бергстрём Эмиль
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Влодарчик Шимон
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Результаты матчей
Лехия Гданьск
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Гурник Забже
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
6
Лехия Гданьск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гурник Забже
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
14
13
Волевые поражения
7
9
Лехия Гданьск
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Гурник Забже
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
15
15
Волевые поражения
12
15
Голы по времени матча
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
1
13%
5
33%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
6
60%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
15%
3
23%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
15%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
19%
3
19%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
19%
7
44%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Забито
21
28
7 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
10%
5
18%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
3
14%
6
21%
46-60
4
19%
3
11%
61-75
7
33%
2
7%
76-90
Пропущено
27
26
14 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
19%
3
12%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
5
19%
9
35%
31-45
5
19%
2
8%
46-60
3
11%
3
12%
61-75
5
19%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лехия Гданьск
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Лехия Гданьск - Легия 2:2 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0
Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Радуния Стезика - Лехия Гданьск 1:4 Лехия Гданьск - Ракув 0:3 Краковия - Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гедания Гданьск 6:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Медзь 0:3 ККС 1925 Калиш - Гурник Забже 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0
Варта Познань - Гурник Забже 0:0 ГКС Катовице - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 1:2 Шлёнск - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Ракув - Гурник Забже 6:0 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Пяст 3:3 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2
Результаты матчей
Лехия Гданьск
Гурник Забже
Точный счет
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
5 раз 29%
0:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лехия Гданьск
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
72
26
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
27
44
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
413
710
215
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|17
|13
|2
|2
|35 - 12
|41
|2.
|Легия
|17
|9
|5
|3
|24 - 19
|32
|3.
|Погонь Щецин
|17
|8
|5
|4
|29 - 25
|29
|4.
|Видзев Лодзь
|17
|9
|2
|6
|22 - 17
|29
|5.
|Висла Плоцк
|17
|8
|4
|5
|29 - 24
|28
|6.
|Лех
|16
|8
|4
|4
|20 - 15
|28
|7.
|Сталь Мелец
|17
|8
|3
|6
|25 - 22
|27
|8.
|Варта Познань
|17
|7
|4
|6
|18 - 16
|25
|9.
|Краковия
|17
|7
|4
|6
|18 - 12
|25
|10.
|Радомьяк Радом
|17
|7
|2
|8
|21 - 23
|23
|11.
|Шлёнск
|17
|5
|6
|6
|17 - 22
|21
|12.
|Гурник Забже
|17
|5
|5
|7
|26 - 28
|20
|13.
|Ягеллония
|17
|4
|6
|7
|25 - 26
|18
|14.
|Лехия Гданьск
|17
|5
|2
|10
|18 - 30
|17
|15.
|Заглембе Любин
|17
|4
|5
|8
|13 - 27
|17
|16.
|Пяст
|17
|4
|4
|9
|18 - 22
|16
|17.
|Корона Кельце
|17
|3
|4
|10
|17 - 26
|13
|18.
|Медзь
|16
|3
|3
|10
|18 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|9
|8
|1
|0
|23 - 5
|25
|2.
|Легия
|8
|6
|2
|0
|14 - 6
|20
|3.
|Висла Плоцк
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|4.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|14 - 11
|15
|5.
|Сталь Мелец
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|10 - 5
|14
|7.
|Лех
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|8.
|Видзев Лодзь
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|9.
|Ягеллония
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|10.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|11.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|12.
|Медзь
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|13.
|Лехия Гданьск
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|14.
|Гурник Забже
|9
|2
|2
|5
|12 - 17
|8
|15.
|Заглембе Любин
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|16.
|Пяст
|8
|2
|1
|5
|9 - 10
|7
|17.
|Варта Познань
|8
|1
|3
|4
|6 - 11
|6
|18.
|Корона Кельце
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варта Познань
|9
|6
|1
|2
|12 - 5
|19
|2.
|Ракув
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|3.
|Видзев Лодзь
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|4.
|Лех
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|5.
|Погонь Щецин
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|6.
|Радомьяк Радом
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|7.
|Сталь Мелец
|9
|4
|1
|4
|12 - 14
|13
|8.
|Гурник Забже
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|9.
|Легия
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|10.
|Краковия
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|11.
|Заглембе Любин
|8
|3
|1
|4
|7 - 15
|10
|12.
|Висла Плоцк
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|13.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|14.
|Лехия Гданьск
|9
|3
|0
|6
|12 - 17
|9
|15.
|Корона Кельце
|9
|2
|2
|5
|10 - 15
|8
|16.
|Шлёнск
|8
|2
|2
|4
|5 - 10
|8
|17.
|Ягеллония
|8
|0
|5
|3
|8 - 12
|5
|18.
|Медзь
|8
|1
|1
|6
|9 - 14
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Висла Плоцк
|Альварес Давид
|9 (3)
|Сталь Мелец
|Said Hamulic
|9 (2)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|8 (3)
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|8 (3)
|Гурник Забже
|Новак Бартош
|7 (3)
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 7
|Ягеллония
|Цэру Богдан
|8
|Радомьяк Радом
|Нашименту Филипе
|8
|Ягеллония
|Нене III
|1 6
|Легия
|Младенович Филип
|7