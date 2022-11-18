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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Лехия Гданьск
2:1
Конец матча
Гурник Забже
0'
0:1
45' Гол
Бергстрём Эмиль
51' Желтая карточка
Терраццино Марко
57' Желтая карточка
Йенсен Ричард
66' Желтая карточка
Кравчик Пётр
73' Желтая карточка
Куцяк Душан
79' Желтая карточка
Мвондо Жан
1:1
84' Гол
Малоча Марио
88' Желтая карточка
Янжа Эрик
90' Желтая карточка
Дадок Роберт
2:1
90' Гол
Зволински Лукаш
90'+9
12
Куцяк
Душан
72
Filip
Koperski
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
88
Калузиньски
Якуб
6
Кубицки
Ярослав
99
Дурмуш
Илкай
33
Терраццино
Марко
20
Конрадо
28
Пайшау
Флавиу
1
Белица
Даниэль
5
Щесняк
Криспин
13
Бергстрём
Эмиль
3
Йенсен
Ричард
15
Войтушек
Норберт
7
Пачеко
Даниэль
23
Мвондо
Жан
64
Янжа
Эрик
20
Влодарчик
Шимон
10
Подольски
Лукас
33
Kanji
Okunuki
Лехия Гданьск
4-2-3-1
Гурник Забже
3-4-3

История личных встреч

Лехия Гданьск
Гурник Забже

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 3 победы

26 матчей

42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 4 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

34.6%
53.8%
11.6%
9 побед 14 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
1:1
К
1:2
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
EFR
0:1
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
5:1
OE
2:0
OE
1:0

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.14

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.07
0.75

Среднее время на гол

84
120

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.35
0.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

66
93

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшау Флавиу 6 (3) 0.35
Зволински Лукаш 4 0.24
Гаёс Мацей 3 0.18
Налепа Михал 2 0.12
Кубицки Ярослав 1 0.06
Малоча Марио 1 0.06
Дурмуш Илкай 0 0
Конрадо 0 0
Петшак Рафаль 0 0
Кристерс Тоберс 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Bassekou Diabate 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 7 (2) 0.41
Палюшек Александр 3 0.18
Дадок Роберт 3 0.18
Kanji Okunuki 3 0.18
Подольски Лукас 2 0.12
Янжа Эрик 2 0.12
Кравчик Пётр 2 (1) 0.12
Новак Бартош 2 0.12
Йенсен Ричард 1 0.06
Ольковски Павел 1 0.06
Бергстрём Эмиль 1 0.06
Пачеко Даниэль 0 0
Яницки Рафал 0 0
Войтушек Норберт 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 6 0
Штек Давид 5 0
Де Кампс Юри 4 0
Куцяк Душан 3 0
Гаёс Мацей 3 0
Конрадо 3 0
Кубицки Ярослав 3 0
Кристерс Тоберс 3 0
Малоча Марио 1 1
Клеменс Кристиан 2 0
Зволински Лукаш 2 0
Кастегрен Хенрик 2 0
Bassekou Diabate 2 0
Терраццино Марко 1 0
Бухалик Михал 1 0
Дурмуш Илкай 1 0
Петшак Рафаль 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Dominik Pila 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 6 0
Мвондо Жан 6 0
Йенсен Ричард 3 1
Палюшек Александр 4 0
Яницки Рафал 3 0
Дадок Роберт 3 0
Щесняк Криспин 3 0
Подольски Лукас 2 0
Пачеко Даниэль 2 0
Коцке Йонатан 2 0
Врховец Блаж 2 0
Кравчик Пётр 2 0
Бролль Кевин 0 1
Холевяк Матеуш 1 0
Бергстрём Эмиль 1 0
Манне Аласана 1 0
Белица Даниэль 1 0
Влодарчик Шимон 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Dariusz Stalmach 1 0

Результаты матчей

Лехия Гданьск
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Гурник Забже
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
6
Лехия Гданьск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гурник Забже
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

14
13

Волевые поражения

7
9
Лехия Гданьск
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Гурник Забже
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

15
15

Волевые поражения

12
15

Голы по времени матча

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
1
13%
5
33%
46-60
2
25%
3
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
6
60%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
15%
3
23%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
2
15%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
19%
3
19%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
19%
7
44%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Забито

21
28
7 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
2
10%
5
18%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
2
10%
6
21%
31-45
3
14%
6
21%
46-60
4
19%
3
11%
61-75
7
33%
2
7%
76-90

Пропущено

27
26
14 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
5
19%
3
12%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
5
19%
9
35%
31-45
5
19%
2
8%
46-60
3
11%
3
12%
61-75
5
19%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лехия Гданьск - Пяст 1:3 Лехия Гданьск - Легия 2:2 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0
Заглембе Любин - Лехия Гданьск 0:3 Радуния Стезика - Лехия Гданьск 1:4 Лехия Гданьск - Ракув 0:3 Краковия - Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гедания Гданьск 6:0 Лехия Гданьск - Ягеллония 2:2 Шлёнск - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Варта Познань 0:0 Лехия Гданьск - Лех 0:3 Медзь - Лехия Гданьск 2:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Корона Кельце 0:1 Видзев Лодзь - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Медзь 0:3 ККС 1925 Калиш - Гурник Забже 3:3 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Гурник Забже - Видзев Лодзь 3:0
Варта Познань - Гурник Забже 0:0 ГКС Катовице - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Лех 1:2 Шлёнск - Гурник Забже 4:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 2:3 Ракув - Гурник Забже 6:0 Корона Кельце - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Пяст 3:3 Висла Плоцк - Гурник Забже 1:1 Рух Хожув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония 1:1 Легия - Гурник Забже 2:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:3 Гурник Забже - Ракув 1:0 Радомьяк Радом - Гурник Забже 0:3 Гурник Забже - Рух Львов 4:2

Результаты матчей

Лехия Гданьск
Гурник Забже

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
5 раз 29%
0:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лехия Гданьск
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
7
1.5
4
4
2
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
4
13
1.5
7
10
2
15
2.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 17 13 2 2 35 - 12 41
2. Легия 17 9 5 3 24 - 19 32
3. Погонь Щецин 17 8 5 4 29 - 25 29
4. Видзев Лодзь 17 9 2 6 22 - 17 29
5. Висла Плоцк 17 8 4 5 29 - 24 28
6. Лех 16 8 4 4 20 - 15 28
7. Сталь Мелец 17 8 3 6 25 - 22 27
8. Варта Познань 17 7 4 6 18 - 16 25
9. Краковия 17 7 4 6 18 - 12 25
10. Радомьяк Радом 17 7 2 8 21 - 23 23
11. Шлёнск 17 5 6 6 17 - 22 21
12. Гурник Забже 17 5 5 7 26 - 28 20
13. Ягеллония 17 4 6 7 25 - 26 18
14. Лехия Гданьск 17 5 2 10 18 - 30 17
15. Заглембе Любин 17 4 5 8 13 - 27 17
16. Пяст 17 4 4 9 18 - 22 16
17. Корона Кельце 17 3 4 10 17 - 26 13
18. Медзь 16 3 3 10 18 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 9 8 1 0 23 - 5 25
2. Легия 8 6 2 0 14 - 6 20
3. Висла Плоцк 8 6 1 1 15 - 6 19
4. Погонь Щецин 8 4 3 1 14 - 11 15
5. Сталь Мелец 8 4 2 2 13 - 8 14
6. Краковия 9 4 2 3 10 - 5 14
7. Лех 9 4 1 4 9 - 10 13
8. Видзев Лодзь 8 4 1 3 12 - 9 13
9. Ягеллония 9 4 1 4 17 - 14 13
10. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 12 13
11. Радомьяк Радом 9 3 1 5 12 - 14 10
12. Медзь 8 2 2 4 9 - 13 8
13. Лехия Гданьск 8 2 2 4 6 - 13 8
14. Гурник Забже 9 2 2 5 12 - 17 8
15. Заглембе Любин 9 1 4 4 6 - 12 7
16. Пяст 8 2 1 5 9 - 10 7
17. Варта Познань 8 1 3 4 6 - 11 6
18. Корона Кельце 8 1 2 5 7 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Варта Познань 9 6 1 2 12 - 5 19
2. Ракув 8 5 1 2 12 - 7 16
3. Видзев Лодзь 9 5 1 3 10 - 8 16
4. Лех 7 4 3 0 11 - 5 15
5. Погонь Щецин 9 4 2 3 15 - 14 14
6. Радомьяк Радом 8 4 1 3 9 - 9 13
7. Сталь Мелец 9 4 1 4 12 - 14 13
8. Гурник Забже 8 3 3 2 14 - 11 12
9. Легия 9 3 3 3 10 - 13 12
10. Краковия 8 3 2 3 8 - 7 11
11. Заглембе Любин 8 3 1 4 7 - 15 10
12. Висла Плоцк 9 2 3 4 14 - 18 9
13. Пяст 9 2 3 4 9 - 12 9
14. Лехия Гданьск 9 3 0 6 12 - 17 9
15. Корона Кельце 9 2 2 5 10 - 15 8
16. Шлёнск 8 2 2 4 5 - 10 8
17. Ягеллония 8 0 5 3 8 - 12 5
18. Медзь 8 1 1 6 9 - 14 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Висла Плоцк Альварес Давид 9 (3)
Сталь Мелец Said Hamulic 9 (2)
Ягеллония Имас Хесус 8 (3)
Ягеллония Гуаль Марк 8 (3)
Гурник Забже Новак Бартош 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Енджейчик Артур 1 7
Ягеллония Цэру Богдан 8
Радомьяк Радом Нашименту Филипе 8
Ягеллония Нене III 1 6
Легия Младенович Филип 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Бергстрём Эмиль бьет в цель!
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