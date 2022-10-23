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  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/4 финала
Стадион: .
Клёб де Фут Монреаль
1:3
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
6' Гол
Моралес Максимильяно
33' Желтая карточка
Kevin O`Toole
38' Желтая карточка
Родригес Сантьяго
42' Желтая карточка
Калленс Александр
0:2
45' Гол
Эбер Араужо
53' Желтая карточка
Камашо Руди
0:3
61' Пенальти
Talles Magno
67' Желтая карточка
Уотерман Джоэль
69' Желтая карточка
Михайлович Джордже
1:3
85' Гол
Михайлович Джордже
90'+7
41
Пантемис
Джеймс
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
21
Лаппалайнен
Ласси
6
Пьетт
Самуэль
2
Ваньяма
Виктор
8
Михайлович
Джордже
23
Камара
Кей
28
Коне
Исмаэль
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
5
Мартинс
Тьяго
II
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
26
Асеведо
Николас
10
Моралес
Максимильяно
38
Перейра
Габриэл
20
Родригес
Сантьяго
22
Kevin
O`Toole
9
Эбер
Араужо
Клёб де Фут Монреаль
3-5-2
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Нью-Йорк Сити

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

12.5%
31.3%
56.2%
2 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

6.3%
43.8%
49.9%
1 победа 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

М
0:0
М
4:1
М
1:0
М
2:1
М
3:1
М
0:2
М
0:0
М
1:1
М
3:0
М
0:1
М
1:1
М
1:3
М
1:1
М
2:3
М
1:2
М
3:1

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Клёб де Фут Монреаль - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1
Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Чикаго Файр - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Хьюстон Динамо - Клёб де Фут Монреаль 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 2:2 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Сиэтл Саундерс - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 3:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 3:2 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 0:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 4:4
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