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  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/4 финала
Стадион: .
Остин
2:1
Конец матча
Даллас
0'
1:0
26' Гол
Джитте Мусса
28' Желтая карточка
Факундо Киньон
2:0
29' Гол
Дриусси Себастьян
59' Желтая карточка
Касканте Хулио
2:1
65' Гол
Alan Velasco
72' Желтая карточка
Хеджес Мэтт
85' Желтая карточка
Ригони Эмилиано
90'+7
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
13
Финлей
Итан
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
2
Джитте
Мусса
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
18
Сервания
Брандон
5
Факундо
Киньон
12
Ллетгет
Себастьян
7
Арриола
Пол
10
Феррейра
Хесус
20
Alan
Velasco
Остин
4-2-3-1
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Остин
Даллас

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

М
1:1
М
2:2
М
2:1
М
3:5
М
2:0

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0 Остин - Нэшвилл 1:1
Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Нэшвилл - Остин 3:0 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2
Даллас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Даллас - Тигрес 0:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Нэшвилл - Даллас 4:0 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Дриусси Себастьян бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Факундо Киньон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Джитте Мусса бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Остин 2:1 Даллас онлайн

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