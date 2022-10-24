Стадион: Q2 Stadium.
0'
1:0
26' ГолДжитте Мусса
28' Желтая карточкаФакундо Киньон
2:0
29' ГолДриусси Себастьян
59' Желтая карточкаКасканте Хулио
2:1
65' ГолAlan Velasco
72' Желтая карточкаХеджес Мэтт
85' Желтая карточкаРигони Эмилиано
90'+7
Ход матча
26'
1:0
28'
29'
59'
65'
2:1
72'
85'
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
20
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 ФелипеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Gavin Wolff
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Остин
Даллас
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:0 Остин - Нэшвилл 1:1
Остин - Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0 Нэшвилл - Остин 3:0 Остин - Портленд Тимберс 1:2 Остин - Лос-Анджелес 4:1 Миннесота Юнайтед - Остин 2:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 4:3 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Остин 0:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:4 Даллас - Остин 1:1 Остин - Хьюстон Динамо 3:1 Атланта Юнайтед - Остин 0:3 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Шарлотт - Остин 0:1 Остин - Даллас 2:2
Даллас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Даллас - Тигрес 0:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:1 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:3 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:1 Нэшвилл - Даллас 4:0 Даллас - Филадельфия Юнион 1:0 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Портленд Тимберс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк - Даллас 0:1 Даллас - Остин 1:1 Даллас - Нью-Йорк Сити 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Даллас - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 3:1