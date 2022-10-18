Тур: 7.
Позже
Ход матча
17'
22'
45'
50'
0:1
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Бруно VНападающий
-
90 Безус РоманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
-
Главный тренер: Леннон Нил
- Основной состав
- Вратарь
-
8 МигелитоЗащитник
- Защитник
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
-
10 Манджек ЖоржПолузащитник
-
70 Фелипе ЖуанПолузащитник
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
История личных встреч
Омония
Неа Саламина
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
33 матча
69.7%
18.2%
12.1%
23 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
18 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
48.5%
36.4%
15.1%
16 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно V
|4 (2)
|0.67
|Безус Роман
|2
|0.33
|Ансарифард Карим
|1
|0.17
|Папулис Фотис
|1
|0.17
|Захариу Панайотис
|1
|0.17
|Милетич Неманья
|1
|0.17
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мигелито
|2
|0.33
|Сантос Тьяго III
|2
|0.33
|Климович Владислав
|1
|0.17
|Фелипе Жуан
|1
|0.17
|Abdelaye Diakite
|1
|0.17
|Diego Dorregaray
|1
|0.17
Карточки
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|3
|1
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Панайоту Николас
|0
|1
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
|Бруно V
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджек Жорж
|4
|0
|Карлитуш Тавареш
|3
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|1
|Толемесс Флориан
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0
|Michalis Koumouris
|2
|0
|Ботеак Эрик
|1
|0
|Мигелито
|1
|0
|Andreas Fragkou
|1
|0
|Сантос Тьяго III
|1
|0
|Konstrantinos Serghiou
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
50%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
50%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Омония
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Докса Катокопия - Омония 0:2
Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0 Омония - Олимпиакос Никосия 1:1
Неа Саламина
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Неа Саламина - Пейе 2014 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2
Неа Саламина - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Олимпиакос Никосия 1:2 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Неа Саламина - Эрмис 1:0 Ботев Пловдив - Неа Саламина 2:1 Сабах Баку - Неа Саламина 1:2 Неа Саламина - Zakakiou 0:1 Омония 29-го Мая - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Ахиронас 3:0 Алки Ороклинис - Неа Саламина 0:2 Неа Саламина - Омония Арадиппу 2:0 Ксилотимву - Неа Саламина 1:1 Олимпиас Лимпион - Неа Саламина 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Арис Лимассол
|7
|5
|0
|2
|16 - 5
|15
|3.
|Аполлон
|7
|4
|2
|1
|7 - 6
|14
|4.
|АЕК Ларнака
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|5.
|АПОЭЛ
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Неа Саламина
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|Омония
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|9.
|Анортосис
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|10.
|Докса Катокопия
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|11.
|Кармиотисса
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|Эносис
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|13.
|Олимпиакос Никосия
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|14.
|Акритас Хлоракас
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|2.
|Пафос
|3
|3
|0
|0
|8 - 0
|9
|3.
|Аполлон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Неа Саламина
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Омония
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|6
|6.
|Арис Лимассол
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|7.
|Эносис
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Олимпиакос Никосия
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Кармиотисса
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|11.
|АПОЭЛ
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|12.
|Акритас Хлоракас
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|13.
|Анортосис
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|14.
|Докса Катокопия
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|АПОЭЛ
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Пафос
|4
|2
|2
|0
|9 - 2
|8
|4.
|Аполлон
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Докса Катокопия
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Анортосис
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Кармиотисса
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|9.
|Омония
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|10.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|11.
|Эносис
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|12.
|Неа Саламина
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
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|Пафос
|Жайро
|7
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|5
|Омония
|Бруно V
|6
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|3
|Анортосис
|Нинга Казимир
|3
|Омония
|Кассама Морету
|1 3
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 3
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|4
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|4
|Эносис
|Константину Константинос
|4