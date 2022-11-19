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Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Ченнаин
1:0
Второй тайм: 62'
Джамшедпур
0'
1:0
27' Гол
Слишкович Петар
35' Желтая карточка
Ajith Kumar
45' Желтая карточка
Vafa Hakhamaneshi
59' Желтая карточка
Дюкер Юлиус
61' Желтая карточка

Ход матча

16'
 
Доунгел Семинлен
Wellington XVII
27'
Слишкович Петар
1:0
35'
Ajith Kumar
 
45'
Vafa Hakhamaneshi
 
46'
 
Harrison Sawyer
Muhammed Uvais
59'
Дюкер Юлиус
 
61'
 
Лучшие коэффициенты
Ченнаин
Ничья
Джамшедпур
1.40
4.34
8.28
Все Коэффициенты
24
Debjit
Majumder
13
Ajith
Kumar
6
Vafa
Hakhamaneshi
3
Дианье
Фаллу
27
Aakash
Sangwan
25
Jockson
Dhas
26
Дюкер
Юлиус
19
Sajal
Bag
18
Sourav
Das
66
Prasanth
Karuthadathkuni
9
Слишкович
Петар
32
Rehenesh
TP
24
Pratik
Chowdhary
29
Хартли
Питер
6
Ricky
Lallawmawma
17
Чоудхари
Фарух
16
Muhammed
Uvais
5
Wellington
XVII
3
Jitendra
Singh
10
Эммануэль-Томас
Джей
2
Boris
Singh
Thangjam
9
Пандита
Ишан
Ченнаин
Джамшедпур

История личных встреч

Ченнаин
Джамшедпур

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

СИ
1:4
СИ
0:1
СИ
0:1
СИ
1:2
СИ
4:1
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
3:1
СИ
1:1
СИ
0:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.1
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

81
69

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Слишкович Петар 2 0.33
Rahim Ali 1 0.17
Карикари Кваме 1 (1) 0.17
Эль-Хайяти Абденассер 1 0.17
Prasanth Karuthadathkuni 1 0.17
Vafa Hakhamaneshi 1 0.17
Aakash Sangwan 0 0
Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 2 0.33
Хартли Питер 1 0.17
Boris Singh Thangjam 1 0.17
Harrison Sawyer 0 0

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vafa Hakhamaneshi 2 1
Debjit Majumder 1 1
Ajith Kumar 2 0
Дианье Фаллу 1 0
Дюкер Юлиус 1 0
Дас Нараян 1 0
Тапа Анируд 1 0
Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хартли Питер 2 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Wellington XVII 1 0
Harrison Sawyer 1 0
Pratik Chowdhary 1 0
Boris Singh Thangjam 1 0
Laldinliana Renthlei 1 0
Ritwik Das 1 0

Результаты матчей

Ченнаин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Джамшедпур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
1
Ченнаин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Джамшедпур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

3
1
Ченнаин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Джамшедпур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
22%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
3
75%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
3
38%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1
АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Ченнаин - Керала Бластерс 0:3 Ченнаин - Дели Динамос 2:1
Джамшедпур
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1
Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1

Результаты матчей

Ченнаин
Джамшедпур

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:6
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ченнаин
Джамшедпур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 6 5 1 0 10 - 3 16
2. Мумбаи Сити 7 4 3 0 20 - 8 15
3. Дели Динамос 6 4 0 2 10 - 8 12
4. Ченнаин 1:0 6 3 1 2 7 - 10 10
5. АТК 5 3 1 1 12 - 7 10
6. Керала Бластерс 6 3 0 3 12 - 11 9
7. Гоа 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Ист Бенгал 7 2 0 5 8 - 13 6
9. Джамшедпур 0:1 6 1 1 4 4 - 9 4
10. Бенгалуру 6 1 1 4 2 - 8 4
11. Нортист Юнайтед 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Мумбаи Сити 4 2 2 0 9 - 3 8
3. Дели Динамос 2 2 0 0 3 - 1 6
4. АТК 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Керала Бластерс 4 2 0 2 8 - 9 6
6. Ченнаин 1:0 4 1 1 2 4 - 9 4
7. Гоа 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Бенгалуру 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Джамшедпур 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Ист Бенгал 3 0 0 3 3 - 7 0
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 3 2 1 0 11 - 5 7
2. Хайдарабад 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Гоа 4 2 0 2 5 - 5 6
4. Ченнаин 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Дели Динамос 4 2 0 2 7 - 7 6
6. Ист Бенгал 4 2 0 2 5 - 6 6
7. АТК 2 1 1 0 7 - 4 4
8. Керала Бластерс 2 1 0 1 4 - 2 3
9. Джамшедпур 0:1 3 0 1 2 1 - 5 1
10. Бенгалуру 4 0 1 3 1 - 7 1
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Калюжный Иван 4
АТК Петратос Димитри 3 (5)
Мумбаи Сити Сингх Бипин 3 (2)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 3 (1)
Гоа Noah Sadaoui 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
Ченнаин Debjit Majumder 1 1
Ист Бенгал Голуи Сартхак 1 1
Джамшедпур Хартли Питер 2
Мумбаи Сити Ahmed Jahouh 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    61'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    59'
    Дюкер Юлиус получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Muhammed Uvais уходит с поля. Harrison Sawyer выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Vafa Hakhamaneshi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Ajith Kumar получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Ченнаин
Ничья
Джамшедпур
1.40
4.34
8.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ченнаин 1:0 Джамшедпур онлайн

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