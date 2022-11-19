Тур: 1.
1:0
Второй тайм: 62'
0'
1:0
27' ГолСлишкович Петар
35' Желтая карточкаAjith Kumar
45' Желтая карточкаVafa Hakhamaneshi
59' Желтая карточкаДюкер Юлиус
Ход матча
27'
1:0
35'
59'
61'
13
Ajith
Kumar
25
Jockson
Dhas
26
Дюкер
Юлиус
19
Sajal
Bag
18
Sourav
Das
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Ajith KumarЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Jockson DhasПолузащитник
-
26 Дюкер ЮлиусПолузащитник
-
19 Sajal BagПолузащитник
-
18 Sourav DasПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Jobby Justin
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Brdaric
- Основной состав
-
32 Rehenesh TPВратарь
- Защитник
-
29 Хартли ПитерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vishal Yadav
-
27 Sk Sahil
-
-
11 Komal Thatal
-
18 Ritwik Das
-
77 Nikhil Barla
-
-
Главный тренер: Адриан Бутройд
История личных встреч
Ченнаин
Джамшедпур
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Среднее время на гол
75
75
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
1.1
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
81
69
Бомбардиры внутри турнира
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Слишкович Петар
|2
|0.33
|Rahim Ali
|1
|0.17
|Карикари Кваме
|1 (1)
|0.17
|Эль-Хайяти Абденассер
|1
|0.17
|Prasanth Karuthadathkuni
|1
|0.17
|Vafa Hakhamaneshi
|1
|0.17
|Aakash Sangwan
|0
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чима Даниэль
|2
|0.33
|Хартли Питер
|1
|0.17
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.17
|Harrison Sawyer
|0
|0
Карточки
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vafa Hakhamaneshi
|2
|1
|Debjit Majumder
|1
|1
|Ajith Kumar
|2
|0
|Дианье Фаллу
|1
|0
|Дюкер Юлиус
|1
|0
|Дас Нараян
|1
|0
|Тапа Анируд
|1
|0
Джамшедпур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хартли Питер
|2
|0
|Ricky Lallawmawma
|1
|0
|Wellington XVII
|1
|0
|Harrison Sawyer
|1
|0
|Pratik Chowdhary
|1
|0
|Boris Singh Thangjam
|1
|0
|Laldinliana Renthlei
|1
|0
|Ritwik Das
|1
|0
Результаты матчей
Ченнаин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Джамшедпур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
1
Ченнаин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Джамшедпур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
3
1
Ченнаин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Джамшедпур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
6
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
22%
3
75%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
3
75%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
3
38%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ченнаин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1
АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Ченнаин - Керала Бластерс 0:3 Ченнаин - Дели Динамос 2:1
Джамшедпур
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1
Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1
Результаты матчей
Ченнаин
Джамшедпур
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:6
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ченнаин
Джамшедпур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|Мумбаи Сити
|7
|4
|3
|0
|20 - 8
|15
|3.
|Дели Динамос
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Ченнаин
|1:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 10
|10
|5.
|АТК
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|6.
|Керала Бластерс
|6
|3
|0
|3
|12 - 11
|9
|7.
|Гоа
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Ист Бенгал
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|9.
|Джамшедпур
|0:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|10.
|Бенгалуру
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|11.
|Нортист Юнайтед
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Мумбаи Сити
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|3.
|Дели Динамос
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|АТК
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Керала Бластерс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|6.
|Ченнаин
|1:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|7.
|Гоа
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Бенгалуру
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Джамшедпур
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Ист Бенгал
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|2.
|Хайдарабад
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Гоа
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|4.
|Ченнаин
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Дели Динамос
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|Ист Бенгал
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|7.
|АТК
|2
|1
|1
|0
|7 - 4
|4
|8.
|Керала Бластерс
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|Джамшедпур
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|10.
|Бенгалуру
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Керала Бластерс
|Калюжный Иван
|4
|АТК
|Петратос Димитри
|3 (5)
|Мумбаи Сити
|Сингх Бипин
|3 (2)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|3 (1)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|3 (1)
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|Ченнаин
|Debjit Majumder
|1 1
|Ист Бенгал
|Голуи Сартхак
|1 1
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|2
|Мумбаи Сити
|Ahmed Jahouh
|2