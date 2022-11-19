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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Ченнаин
3:1
Конец матча
Джамшедпур
0'
1:0
27' Гол
Слишкович Петар
35' Желтая карточка
Ajith Kumar
45' Желтая карточка
Vafa Hakhamaneshi
59' Желтая карточка
Дюкер Юлиус
61' Желтая карточка
Дианье Фаллу
1:1
76' Гол
Пандита Ишан
2:1
77' Гол
Vincy Barretto
3:1
85' Гол
Эль-Хайяти Абденассер
90'+7
24
Debjit
Majumder
13
Ajith
Kumar
6
Vafa
Hakhamaneshi
3
Дианье
Фаллу
27
Aakash
Sangwan
25
Jockson
Dhas
26
Дюкер
Юлиус
19
Sajal
Bag
18
Sourav
Das
66
Prasanth
Karuthadathkuni
9
Слишкович
Петар
32
Rehenesh
TP
24
Pratik
Chowdhary
29
Хартли
Питер
6
Ricky
Lallawmawma
17
Чоудхари
Фарух
16
Muhammed
Uvais
5
Wellington
XVII
3
Jitendra
Singh
10
Эммануэль-Томас
Джей
2
Boris
Singh
Thangjam
9
Пандита
Ишан
Ченнаин
Джамшедпур

История личных встреч

Ченнаин
Джамшедпур

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

СИ
1:4
СИ
0:1
СИ
0:1
СИ
1:2
СИ
4:1
СИ
1:1
СИ
0:0
СИ
3:1
СИ
1:1
СИ
0:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1.1
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

81
69

Бомбардиры внутри турнира

Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Хайяти Абденассер 2 0.33
Слишкович Петар 2 0.33
Rahim Ali 1 0.17
Карикари Кваме 1 (1) 0.17
Prasanth Karuthadathkuni 1 0.17
Vafa Hakhamaneshi 1 0.17
Vincy Barretto 1 0.17
Дюкер Юлиус 0 0
Aakash Sangwan 0 0
Джамшедпур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чима Даниэль 2 0.33
Хартли Питер 1 0.17
Boris Singh Thangjam 1 0.17
Пандита Ишан 1 0.17
Harrison Sawyer 0 0

Карточки

Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vafa Hakhamaneshi 2 1
Debjit Majumder 1 1
Дианье Фаллу 2 0
Дюкер Юлиус 2 0
Ajith Kumar 2 0
Дас Нараян 1 0
Тапа Анируд 1 0
Джамшедпур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хартли Питер 2 0
Ricky Lallawmawma 1 0
Wellington XVII 1 0
Harrison Sawyer 1 0
Pratik Chowdhary 1 0
Boris Singh Thangjam 1 0
Laldinliana Renthlei 1 0
Ritwik Das 1 0

Результаты матчей

Ченнаин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Джамшедпур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
2
Ченнаин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Джамшедпур
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

3
1
Ченнаин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Джамшедпур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

6
3

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
20%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
3
60%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
3
27%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Ченнаин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2 Ченнаин - Бенгалуру 1:1
АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Ченнаин - Керала Бластерс 0:3 Ченнаин - Дели Динамос 2:1
Джамшедпур
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1
Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1 Джамшедпур - Керала Бластерс 0:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Джамшедпур - Керала Бластерс 3:0 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Джамшедпур - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Керала Бластерс - Джамшедпур 1:1

Результаты матчей

Ченнаин
Джамшедпур

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ченнаин
Джамшедпур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 7 5 1 1 10 - 4 16
2. Мумбаи Сити 7 4 3 0 20 - 8 15
3. Дели Динамос 6 4 0 2 10 - 8 12
4. Керала Бластерс 7 4 0 3 13 - 11 12
5. Ченнаин 6 3 1 2 9 - 11 10
6. АТК 5 3 1 1 12 - 7 10
7. Гоа 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Ист Бенгал 7 2 0 5 8 - 13 6
9. Бенгалуру 6 1 1 4 2 - 8 4
10. Джамшедпур 6 1 1 4 5 - 11 4
11. Нортист Юнайтед 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 5 3 1 1 6 - 4 10
2. Мумбаи Сити 4 2 2 0 9 - 3 8
3. Дели Динамос 2 2 0 0 3 - 1 6
4. АТК 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Керала Бластерс 4 2 0 2 8 - 9 6
6. Ченнаин 4 1 1 2 6 - 10 4
7. Гоа 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Бенгалуру 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Джамшедпур 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Ист Бенгал 3 0 0 3 3 - 7 0
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 3 2 1 0 11 - 5 7
2. Ченнаин 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Керала Бластерс 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Хайдарабад 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Гоа 4 2 0 2 5 - 5 6
6. Дели Динамос 4 2 0 2 7 - 7 6
7. Ист Бенгал 4 2 0 2 5 - 6 6
8. АТК 2 1 1 0 7 - 4 4
9. Джамшедпур 3 0 1 2 2 - 7 1
10. Бенгалуру 4 0 1 3 1 - 7 1
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Керала Бластерс Калюжный Иван 4
АТК Петратос Димитри 3 (5)
Мумбаи Сити Сингх Бипин 3 (2)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 3 (1)
Гоа Noah Sadaoui 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
Ченнаин Debjit Majumder 1 1
Ист Бенгал Голуи Сартхак 1 1
Джамшедпур Хартли Питер 2
Мумбаи Сити Ahmed Jahouh 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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