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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Колос Ковалёвка
0:1
Второй тайм: 65'
Ворскла
0'
0:1
31' Гол
Сулейманов Таулан
48' Желтая карточка
Золотов Николай
63' Желтая карточка
Пердута Игорь
64' Желтая карточка

Ход матча

31'
0:1
Сулейманов Таулан
(Челядин Артём)
48'
Золотов Николай
 
63'
 
Пердута Игорь
64'
 
Прогнозы 123
Колос Ковалёвка 37.4% (46)
X 43.1% (53)
Ворскла 19.5% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Ворскла
3.20
3.25
2.26
Все Коэффициенты
25
Волынец
Евгений
35
Золотов
Николай
44
Чоботенко
Сергей
3
Гончаренко
Роман
15
Черноморец
Александр
9
Смирный
Евгений
14
Милько
Вадим
90
Богданов
Андрей
50
Болбат
Сергей
22
Безбородько
Денис
47
Мякушко
Сергей
31
Ризнык
Дмитрий
4
Пердута
Игорь
13
Яворский
Сергей
3
Зайков
Джоко
20
Кравец
Василий
38
Челядин
Артём
18
Павлюк
Евгений
16
Сулейманов
Таулан
80
Юрченко
Владлен
29
Бацула
Андрей
11
Степанюк
Руслан
Колос Ковалёвка
Ворскла

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Ворскла

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

0.75
0

Среднее время на гол

120
0

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ореховский Павел 3 (3) 0.23
Милько Вадим 2 (1) 0.15
Ильин Олег 1 0.08
Мякушко Сергей 1 0.08
Чоботенко Сергей 1 0.08
Гончаренко Роман 1 0.08
Болбат Сергей 0 0
Богданов Андрей 0 0
Попов Кирилл 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марлисон 3 (1) 0.21
Сулейманов Таулан 3 0.21
Олейник Денис 2 (1) 0.14
Кравец Василий 2 0.14
Степанюк Руслан 1 0.07
Юрченко Владлен 1 0.07
Кравчук Андрей 1 0.07
Чеснаков Владимир 1 0.07
Скляр Александр 1 0.07
Толи Ардит 0 0
Челядин Артём 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 6 0
Безбородько Денис 5 0
Лысенко Владимир 4 0
Золотов Николай 4 0
Ореховский Павел 4 0
Ильин Олег 4 0
Мякушко Сергей 2 1
Новак Евгений 3 0
Болбат Сергей 2 0
Чоботенко Сергей 2 0
Смирный Евгений 2 0
Черноморец Александр 2 0
Богданов Андрей 1 0
Зозуля Алексей 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Исаенко Евгений 1 0
Волынец Евгений 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 5 0
Сулейманов Таулан 2 1
Яворский Сергей 3 0
Юрченко Владлен 3 0
Челядин Артём 3 0
Марлисон 1 1
Бацула Андрей 2 0
Зайков Джоко 2 0
Кравец Василий 2 0
Ризнык Дмитрий 2 0
Пердута Игорь 0 1
Родригес Фелипе II 1 0
Тотре Эннур 1 0
Толи Ардит 1 0
Козыренко Юрий 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ворскла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
6
Колос Ковалёвка
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ворскла
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

1
6
Колос Ковалёвка
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Ворскла
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

3
12

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
25%
1
9%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

10
14
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
30%
3
21%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Пропущено

14
16
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
5
36%
1
6%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
6
38%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0
Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3
Ворскла
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0
Динамо Киев - Ворскла 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2 Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Ворскла

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
3
2
10
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 13 11 2 0 30 - 8 35
2. Шахтёр Донецк 12 8 3 1 26 - 9 27
3. Заря 13 8 2 3 29 - 19 26
4. Динамо Киев 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Александрия 12 7 2 3 22 - 18 23
6. Ворскла 1:0 14 5 3 6 15 - 16 18
7. Верес 13 5 2 6 17 - 18 17
8. Колос Ковалёвка 0:1 13 4 4 5 10 - 15 16
9. Металлист 12 4 3 5 15 - 19 15
10. Металлист-1925 12 3 5 4 11 - 17 14
11. Рух Львов 12 3 3 6 14 - 19 12
12. Кривбасс 12 3 3 6 8 - 13 12
13. Минай 12 2 4 6 8 - 14 10
14. Черноморец Од 12 2 3 7 8 - 17 9
15. Львов 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Ингулец 12 1 4 7 10 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Шахтёр Донецк 8 5 3 0 16 - 6 18
3. Александрия 6 5 0 1 14 - 7 15
4. Динамо Киев 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Колос Ковалёвка 0:1 8 4 2 2 8 - 5 14
6. Заря 5 4 1 0 15 - 8 13
7. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
8. Ворскла 1:0 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Рух Львов 7 2 2 3 10 - 10 8
10. Кривбасс 5 2 2 1 3 - 2 8
11. Металлист 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Черноморец Од 6 1 1 4 4 - 11 4
13. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
14. Ингулец 5 1 0 4 4 - 7 3
15. Минай 5 0 2 3 2 - 5 2
16. Верес 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Верес 9 5 1 3 14 - 11 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Шахтёр Донецк 4 3 0 1 10 - 3 9
6. Динамо Киев 5 3 0 2 9 - 7 9
7. Александрия 6 2 2 2 8 - 11 8
8. Минай 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Ворскла 1:0 7 2 1 4 8 - 11 7
10. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
11. Львов 7 1 2 4 3 - 8 5
12. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Кривбасс 7 1 1 5 5 - 11 4
14. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
15. Металлист-1925 4 0 3 1 1 - 4 3
16. Колос Ковалёвка 0:1 5 0 2 3 2 - 10 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 10 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 6 (6)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 7
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Рух Львов Vitaliy Roman 1 5
Колос Ковалёвка Милько Вадим 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    64'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    63'
    Пердута Игорь получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Золотов Николай получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Сулейманов Таулан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 123
Колос Ковалёвка 37.4% (46)
X 43.1% (53)
Ворскла 19.5% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Ворскла
3.20
3.25
2.26
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла онлайн

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Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла

Исход игры
Колос Ковалёвка
37.4% (46)
Ничья
43.1% (53)
Ворскла
19.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
21.49% (26)
Меньше
78.51% (95)
Обе команды забьют
Да
61.98% (75)
Нет
38.02% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.5% (51)
1:0 Колос Ковалёвка
20.3% (25)
2:1 Колос Ковалёвка
11.4% (14)
0:1 Ворскла
8.9% (11)
1:2 Ворскла
8.1% (10)
2:0 Колос Ковалёвка
3.3% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
0:2 Ворскла
1.6% (2)
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