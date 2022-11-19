Тур: 14. Стадион: Колос.
0:1
Второй тайм: 65'
0'
0:1
31' ГолСулейманов Таулан
48' Желтая карточкаЗолотов Николай
63' Желтая карточкаПердута Игорь
Ход матча
31'
48'
63'
64'
14
Милько
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Попов КириллНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тотре ЭннурПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Ворскла
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
0.75
0
Среднее время на гол
120
0
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
77
108
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ореховский Павел
|3 (3)
|0.23
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.15
|Ильин Олег
|1
|0.08
|Мякушко Сергей
|1
|0.08
|Чоботенко Сергей
|1
|0.08
|Гончаренко Роман
|1
|0.08
|Болбат Сергей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Попов Кирилл
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марлисон
|3 (1)
|0.21
|Сулейманов Таулан
|3
|0.21
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.14
|Кравец Василий
|2
|0.14
|Степанюк Руслан
|1
|0.07
|Юрченко Владлен
|1
|0.07
|Кравчук Андрей
|1
|0.07
|Чеснаков Владимир
|1
|0.07
|Скляр Александр
|1
|0.07
|Толи Ардит
|0
|0
|Челядин Артём
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|6
|0
|Безбородько Денис
|5
|0
|Лысенко Владимир
|4
|0
|Золотов Николай
|4
|0
|Ореховский Павел
|4
|0
|Ильин Олег
|4
|0
|Мякушко Сергей
|2
|1
|Новак Евгений
|3
|0
|Болбат Сергей
|2
|0
|Чоботенко Сергей
|2
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Черноморец Александр
|2
|0
|Богданов Андрей
|1
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Исаенко Евгений
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|5
|0
|Сулейманов Таулан
|2
|1
|Яворский Сергей
|3
|0
|Юрченко Владлен
|3
|0
|Челядин Артём
|3
|0
|Марлисон
|1
|1
|Бацула Андрей
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Ризнык Дмитрий
|2
|0
|Пердута Игорь
|0
|1
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Козыренко Юрий
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Ворскла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
6
Колос Ковалёвка
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ворскла
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
1
6
Колос Ковалёвка
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Ворскла
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
3
12
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
25%
1
9%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
10
14
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
30%
3
21%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
3
30%
3
21%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
5
36%
1
6%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
1
7%
2
13%
31-45
2
14%
6
38%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
1
7%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0
Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Металлист 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 2:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:4 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:1 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:0 Минай - Колос Ковалёвка 1:1 Десна - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3
Ворскла
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0
Динамо Киев - Ворскла 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2 Ворскла - Черноморец Од 2:1 Ингулец - Ворскла 0:1 Ворскла - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Ворскла - Верес 1:2 Заря - Ворскла 3:1 АИК - Ворскла 2:0 Ворскла - АИК 3:2 Легионово - Ворскла 0:7 Радомьяк Радом - Ворскла 1:2 Львов - Ворскла 1:1 Рух Львов - Ворскла 0:0 Днепр-1 - Ворскла 5:1
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Ворскла
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
103
210
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|13
|11
|2
|0
|30 - 8
|35
|2.
|Шахтёр Донецк
|12
|8
|3
|1
|26 - 9
|27
|3.
|Заря
|13
|8
|2
|3
|29 - 19
|26
|4.
|Динамо Киев
|12
|7
|2
|3
|20 - 13
|23
|5.
|Александрия
|12
|7
|2
|3
|22 - 18
|23
|6.
|Ворскла
|1:0
|14
|5
|3
|6
|15 - 16
|18
|7.
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|8.
|Колос Ковалёвка
|0:1
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|9.
|Металлист
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|10.
|Металлист-1925
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|11.
|Рух Львов
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|12.
|Кривбасс
|12
|3
|3
|6
|8 - 13
|12
|13.
|Минай
|12
|2
|4
|6
|8 - 14
|10
|14.
|Черноморец Од
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|15.
|Львов
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Ингулец
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|3.
|Александрия
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Динамо Киев
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|5.
|Колос Ковалёвка
|0:1
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|6.
|Заря
|5
|4
|1
|0
|15 - 8
|13
|7.
|Металлист-1925
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Ворскла
|1:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Рух Львов
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|10.
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|11.
|Металлист
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|12.
|Черноморец Од
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|13.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Ингулец
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|15.
|Минай
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|16.
|Верес
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Верес
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заря
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Шахтёр Донецк
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|6.
|Динамо Киев
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|7.
|Александрия
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|8.
|Минай
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Ворскла
|1:0
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|10.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|11.
|Львов
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|12.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Кривбасс
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|15.
|Металлист-1925
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|16.
|Колос Ковалёвка
|0:1
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|10 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|6 (6)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Минай
|Горин Олег
|7
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 5
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 5
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 5
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|6
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла
Исход игры
Колос Ковалёвка
37.4% (46)
Ничья
43.1% (53)
Ворскла
19.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
21.49% (26)
Меньше
78.51% (95)
Обе команды забьют
Да
61.98% (75)
Нет
38.02% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.5% (51)
1:0 Колос Ковалёвка
20.3% (25)
2:1 Колос Ковалёвка
11.4% (14)
0:1 Ворскла
8.9% (11)
1:2 Ворскла
8.1% (10)
2:0 Колос Ковалёвка
3.3% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
0:2 Ворскла
1.6% (2)
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