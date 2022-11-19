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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Днепр-1
2:1
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
0:1
17' Гол
Мудрик Михаил
1:1
21' Гол
Пихалёнок Александр
29' Желтая карточка
Сарапий Эдуард
2:1
53' Гол
Довбик Артём
83' Желтая карточка
Бондарь Валерий
85' Желтая карточка
Мудрик Михаил
89' Желтая карточка
Довбик Артём
90'+4
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
6
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
22
Валентин
Рубчинский
18
Бабенко
Руслан
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
34
Танчик
Владимир
7
Довбик
Артём
81
Трубин
Анатолий
5
Бондарь
Валерий
4
Кривцов
Сергей
22
Матвиенко
Николай
15
Михайличенко
Богдан
29
Назарина
Егор
6
Степаненко
Тарас
21
Бондаренко
Артём
8
Судаков
Георгий
10
Мудрик
Михаил
14
Сикан
Даниил
Днепр-1
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Днепр-1
Шахтёр Донецк

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
К
0:2

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Среднее время на гол

33
54

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 10 (2) 0.77
Пихалёнок Александр 5 0.38
Гуцуляк Алексей 4 0.31
Адамюк Владимир 3 0.23
Хамаче Янис 2 0.15
Сарапий Эдуард 2 0.15
Громов Артём 1 0.08
Когут Игорь 1 0.08
Логинов Сергей 1 0.08
Валентин Рубчинский 1 0.08
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бланко Доминго 0 0
Назаренко Александр 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мудрик Михаил 6 (1) 0.5
Сикан Даниил 6 (1) 0.5
Бондаренко Артём 2 0.17
Крыськив Дмитрий 2 0.17
Зубков Александр 2 0.17
Михайличенко Богдан 1 0.08
Траоре Лассина 1 0.08
Швед Марьян 1 0.08
Лукас Тэйлор 1 0.08
Джурасек Невен 1 0.08
Бондарь Валерий 1 0.08
Конопля Ефим 1 0.08
Очеретько Олег 1 0.08
Судаков Георгий 0 0
Степаненко Тарас 0 0
Петряк Иван 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 4 0
Сваток Александр 3 0
Назаренко Александр 3 0
Сарапий Эдуард 3 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Gabriel Gomes 1 0
Бланко Доминго 1 0
Гуцуляк Алексей 1 0
Довбик Артём 1 0
Когут Игорь 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мудрик Михаил 3 1
Лукас Тэйлор 1 1
Степаненко Тарас 2 0
Траоре Лассина 2 0
Бондарь Валерий 2 0
Конопля Ефим 2 0
Бондаренко Артём 2 0
Петряк Иван 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Сикан Даниил 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Очеретько Олег 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
1
Днепр-1
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Шахтёр Донецк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

14
16
Днепр-1
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

16
17

Голы по времени матча

Забито

16
10
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
4
40%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
6
38%
2
20%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
5
36%
1
6%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
36%
4
25%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

30
26
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
0 Не забивали 1
1
3%
2
8%
1-15
4
13%
6
23%
16-30
7
23%
3
12%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
6
20%
6
23%
61-75
7
23%
6
23%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ворскла - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Минай 3:1 АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1
Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Металлист - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4
Шахтёр Донецк - Александрия 2:2 Селтик - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3

Результаты матчей

Днепр-1
Шахтёр Донецк

Точный счет

3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
6
2
3
4
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
2
4
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
8
4
7
6
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 13 11 2 0 30 - 8 35
2. Шахтёр Донецк 12 8 3 1 26 - 9 27
3. Заря 13 8 2 3 29 - 19 26
4. Динамо Киев 12 7 2 3 20 - 13 23
5. Александрия 12 7 2 3 22 - 18 23
6. Ворскла 1:0 14 5 3 6 15 - 16 18
7. Верес 13 5 2 6 17 - 18 17
8. Колос Ковалёвка 0:1 13 4 4 5 10 - 15 16
9. Металлист 12 4 3 5 15 - 19 15
10. Металлист-1925 12 3 5 4 11 - 17 14
11. Рух Львов 12 3 3 6 14 - 19 12
12. Кривбасс 12 3 3 6 8 - 13 12
13. Минай 12 2 4 6 8 - 14 10
14. Черноморец Од 12 2 3 7 8 - 17 9
15. Львов 12 2 3 7 9 - 19 9
16. Ингулец 12 1 4 7 10 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Шахтёр Донецк 8 5 3 0 16 - 6 18
3. Александрия 6 5 0 1 14 - 7 15
4. Динамо Киев 7 4 2 1 11 - 6 14
5. Колос Ковалёвка 0:1 8 4 2 2 8 - 5 14
6. Заря 5 4 1 0 15 - 8 13
7. Металлист-1925 8 3 2 3 10 - 13 11
8. Ворскла 1:0 7 3 2 2 7 - 5 11
9. Рух Львов 7 2 2 3 10 - 10 8
10. Кривбасс 5 2 2 1 3 - 2 8
11. Металлист 6 1 2 3 5 - 11 5
12. Черноморец Од 6 1 1 4 4 - 11 4
13. Львов 5 1 1 3 6 - 11 4
14. Ингулец 5 1 0 4 4 - 7 3
15. Минай 5 0 2 3 2 - 5 2
16. Верес 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Верес 9 5 1 3 14 - 11 16
3. Заря 8 4 1 3 14 - 11 13
4. Металлист 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Шахтёр Донецк 4 3 0 1 10 - 3 9
6. Динамо Киев 5 3 0 2 9 - 7 9
7. Александрия 6 2 2 2 8 - 11 8
8. Минай 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Ворскла 1:0 7 2 1 4 8 - 11 7
10. Черноморец Од 6 1 2 3 4 - 6 5
11. Львов 7 1 2 4 3 - 8 5
12. Рух Львов 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Кривбасс 7 1 1 5 5 - 11 4
14. Ингулец 7 0 4 3 6 - 11 4
15. Металлист-1925 4 0 3 1 1 - 4 3
16. Колос Ковалёвка 0:1 5 0 2 3 2 - 10 2
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 10 (2)
Динамо Киев Буяльский Виталий 9 (1)
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 6 (6)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (3)
Металлист Прядун Максим 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 7
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 5
Верес Пасич Геннадий 1 5
Рух Львов Vitaliy Roman 1 5
Колос Ковалёвка Милько Вадим 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 128
    Днепр-1 10.9% (14)
    X 27.3% (35)
    Шахтёр Донецк 61.7% (79)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Днепр-1 2:1 Шахтёр Донецк онлайн

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    Прогнозы на матч Днепр-1 2:1 Шахтёр Донецк

    Исход игры
    Днепр-1
    10.9% (14)
    Ничья
    27.3% (35)
    Шахтёр Донецк
    61.7% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.87% (73)
    Меньше
    41.13% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    79.84% (99)
    Нет
    20.16% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Шахтёр Донецк
    36.7% (47)
    1:1 Ничья
    23.4% (30)
    0:1 Шахтёр Донецк
    7% (9)
    2:1 Днепр-1
    5.5% (7)
    0:2 Шахтёр Донецк
    5.5% (7)
    1:3 Шахтёр Донецк
    4.7% (6)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    1:0 Днепр-1
    3.1% (4)
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