Тур: 14. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
2:1
Конец матча
0'
0:1
17' ГолМудрик Михаил
1:1
21' ГолПихалёнок Александр
29' Желтая карточкаСарапий Эдуард
2:1
53' ГолДовбик Артём
83' Желтая карточкаБондарь Валерий
85' Желтая карточкаМудрик Михаил
89' Желтая карточкаДовбик Артём
90'+4
Ход матча
17'
21'
29'
53'
83'
85'
89'
93
Макс
Валеф
- Основной состав
-
93 Макс ВалефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Хамаче ЯнисПолузащитник
-
10 Балули ФаресПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
Главный тренер: Кучер Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Вратарь
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
-
23 Лукас ТэйлорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Петряк ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
История личных встреч
Днепр-1
Шахтёр Донецк
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Среднее время на гол
33
54
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|10 (2)
|0.77
|Пихалёнок Александр
|5
|0.38
|Гуцуляк Алексей
|4
|0.31
|Адамюк Владимир
|3
|0.23
|Хамаче Янис
|2
|0.15
|Сарапий Эдуард
|2
|0.15
|Громов Артём
|1
|0.08
|Когут Игорь
|1
|0.08
|Логинов Сергей
|1
|0.08
|Валентин Рубчинский
|1
|0.08
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Бланко Доминго
|0
|0
|Назаренко Александр
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мудрик Михаил
|6 (1)
|0.5
|Сикан Даниил
|6 (1)
|0.5
|Бондаренко Артём
|2
|0.17
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.17
|Зубков Александр
|2
|0.17
|Михайличенко Богдан
|1
|0.08
|Траоре Лассина
|1
|0.08
|Швед Марьян
|1
|0.08
|Лукас Тэйлор
|1
|0.08
|Джурасек Невен
|1
|0.08
|Бондарь Валерий
|1
|0.08
|Конопля Ефим
|1
|0.08
|Очеретько Олег
|1
|0.08
|Судаков Георгий
|0
|0
|Степаненко Тарас
|0
|0
|Петряк Иван
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|4
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Назаренко Александр
|3
|0
|Сарапий Эдуард
|3
|0
|Танчик Владимир
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Gabriel Gomes
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Гуцуляк Алексей
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Когут Игорь
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Никита Кононов
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мудрик Михаил
|3
|1
|Лукас Тэйлор
|1
|1
|Степаненко Тарас
|2
|0
|Траоре Лассина
|2
|0
|Бондарь Валерий
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Бондаренко Артём
|2
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
1
Днепр-1
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Шахтёр Донецк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
14
16
Днепр-1
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
16
17
Голы по времени матча
Забито
16
10
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
19%
4
40%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
6
38%
2
20%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
7%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
5
36%
1
6%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
36%
4
25%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
30
26
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
0 Не забивали 1
1
3%
2
8%
1-15
4
13%
6
23%
16-30
7
23%
3
12%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
6
20%
6
23%
61-75
7
23%
6
23%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ворскла - Днепр-1 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Минай 3:1 АЗ Алкмаар - Днепр-1 2:1
Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Днепр-1 - Аполлон 1:0 Металлист - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Ингулец 2:2 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Вадуц - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Заря 3:0 Днепр-1 - Вадуц 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Аполлон - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Металлист-1925 3:0 Днепр-1 - АЗ Алкмаар 0:1 Днепр-1 - Верес 2:0 Динамо Киев - Днепр-1 0:3 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0 Шахтёр Донецк - РБ Лейпциг 0:4
Шахтёр Донецк - Александрия 2:2 Селтик - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:0 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:1 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Металлист - Шахтёр Донецк 1:6 Радомьяк Радом - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Селтик 1:1 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 2:1 РБ Лейпциг - Шахтёр Донецк 1:4 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 0:0 Шахтёр Донецк - Аль-Фатех 1:3 Домжале - Шахтёр Донецк 0:3
Результаты матчей
Днепр-1
Шахтёр Донецк
Точный счет
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
34
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
22
42
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
84
76
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|13
|11
|2
|0
|30 - 8
|35
|2.
|Шахтёр Донецк
|12
|8
|3
|1
|26 - 9
|27
|3.
|Заря
|13
|8
|2
|3
|29 - 19
|26
|4.
|Динамо Киев
|12
|7
|2
|3
|20 - 13
|23
|5.
|Александрия
|12
|7
|2
|3
|22 - 18
|23
|6.
|Ворскла
|1:0
|14
|5
|3
|6
|15 - 16
|18
|7.
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17 - 18
|17
|8.
|Колос Ковалёвка
|0:1
|13
|4
|4
|5
|10 - 15
|16
|9.
|Металлист
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|10.
|Металлист-1925
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|11.
|Рух Львов
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|12.
|Кривбасс
|12
|3
|3
|6
|8 - 13
|12
|13.
|Минай
|12
|2
|4
|6
|8 - 14
|10
|14.
|Черноморец Од
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|15.
|Львов
|12
|2
|3
|7
|9 - 19
|9
|16.
|Ингулец
|12
|1
|4
|7
|10 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|8
|5
|3
|0
|16 - 6
|18
|3.
|Александрия
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|4.
|Динамо Киев
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|5.
|Колос Ковалёвка
|0:1
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|6.
|Заря
|5
|4
|1
|0
|15 - 8
|13
|7.
|Металлист-1925
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|8.
|Ворскла
|1:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|9.
|Рух Львов
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|10.
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|11.
|Металлист
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|12.
|Черноморец Од
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|13.
|Львов
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|14.
|Ингулец
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|3
|15.
|Минай
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|16.
|Верес
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Верес
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|3.
|Заря
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|4.
|Металлист
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Шахтёр Донецк
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|6.
|Динамо Киев
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|7.
|Александрия
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|8.
|Минай
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Ворскла
|1:0
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|10.
|Черноморец Од
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|11.
|Львов
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|12.
|Рух Львов
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Кривбасс
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|14.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 11
|4
|15.
|Металлист-1925
|4
|0
|3
|1
|1 - 4
|3
|16.
|Колос Ковалёвка
|0:1
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|10 (2)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|6 (6)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (3)
|Металлист
|Прядун Максим
|6 (2)
|Минай
|Горин Олег
|7
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 5
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 5
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 5
|Колос Ковалёвка
|Милько Вадим
|6
Прогнозы на матч Днепр-1 2:1 Шахтёр Донецк
Исход игры
Днепр-1
10.9% (14)
Ничья
27.3% (35)
Шахтёр Донецк
61.7% (79)
Тотал 2.5
Больше
58.87% (73)
Меньше
41.13% (51)
Обе команды забьют
Да
79.84% (99)
Нет
20.16% (25)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
36.7% (47)
1:1 Ничья
23.4% (30)
0:1 Шахтёр Донецк
7% (9)
2:1 Днепр-1
5.5% (7)
0:2 Шахтёр Донецк
5.5% (7)
1:3 Шахтёр Донецк
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:0 Днепр-1
3.1% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!