Подача гостей от углового флага - выносит Северная Македония мяч подальше от ворот. Снова за лицевую линию. Будет еще дин корнер. Снова с левого края.

Теперь с правого края выполнили розыгрыш углового. Бахтияр нанес удар по воротам соперника, но попал в защитника. Мяч на угловой улетел.

Четвертый угловой у ворот македонцев не привел ни к чему опасному. Спокойно на сей раз отбивается команда номинальных хозяев.

Угловой теперь игроки Северной Македонии зарабатывают. С левого края последовала подача в центр штрафной, голкипер не успевает смахнуть мяч на угловой.

Честно говоря, пока сильнее даже Азербайджан смотрится. Команда хорошо выстраивает свою оборону и удерживает наступление соперников.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БАРДИ! 1:0! Очень уверенно реализует 10-й номер хозяев свой удар! В правую "девятку" направил он мяч, а соперник не угадал, прыгнув в другой угол!

16' Махмудов у гостей бежал в атаку. С левого края он выполнил прострельный пас в центр штрафной, но успел вернуться в оборону защитник, который выбил мяч на угловой.

15' Барди с левого края разыгрывал штрафной удар у ворот сборной Азербайджана, но послал мяч он далеко за пределы поля. Неудачной была эта подача.

13' Николов попытался пробить с линии штрафной, после передачи с правого края в центр. Мяч пришел в руки голкиперу, который уверенно сыграл в воротах.

12' Маловато болельщиков на местной футбольной арене сегодня. Поддержки практически не слышно. Лишь где-то по периметру арены расселись немногочисленными группами болельщики.

10' 10 минут отыграли на поле соперники. С правого края прошла передача в штрафную Северной Македонии, и Барди выбивает сферу подальше от рамки.

9' Угловой на левом фланге сейчас заработали футболисты Северной Македонии, но розыгрыш стандартного положения ни к чему не приводит.

7' Бабунски не успел к мячу на левом фланге. Уже к мячу он катился в подкате, но сфера вылетела за пределы футбольного газона. Аут для соперника.