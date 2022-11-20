Тур: 1.
1:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
25'
1:0
10
Барди
Энис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Димоски БоянЗащитник
- Полузащитник
-
11 Атанасов ЯниПолузащитник
-
18 Элези АгонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Этеми ВаленНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Милевски Благоя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Коку ОзанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Эмрели МахирНападающий
-
Главный тренер: Джованни Де Бьязи
История личных встреч
Северная Македония
Азербайджан
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Среднее время на гол
90
38
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.75
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
120
45
Результаты последних матчей
Северная Македония
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0
Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Нидерланды 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1
Азербайджан
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0
Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3 Ирландия - Азербайджан 1:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Молдова - Азербайджан 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Турция - Азербайджан 2:1 Азербайджан - Сербия 1:2
Прогнозы на матч Северная Македония 1:0 Азербайджан
Исход игры
Северная Македония
69.6% (94)
Ничья
17% (23)
Азербайджан
13.3% (18)
Тотал 2.5
Больше
45.16% (56)
Меньше
54.84% (68)
Обе команды забьют
Да
60.48% (75)
Нет
39.52% (49)
Популярный счёт
2:1 Северная Македония
32.6% (44)
1:0 Северная Македония
21.5% (29)
1:1 Ничья
14.8% (20)
2:0 Северная Македония
9.6% (13)
1:2 Азербайджан
5.2% (7)
0:1 Азербайджан
3% (4)
3:1 Северная Македония
1.5% (2)
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