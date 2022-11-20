ЧМ 2022 спецраздел ЧМ 2022: Новости Фрибет 1000+ руб.
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Тур: 1.
Северная Македония
FIFA #65
1:0
Первый тайм: 27'
Азербайджан
FIFA #123
0'
1:0
25' Пенальти
Барди Энис

Ход матча

25'
Барди Энис
1:0
Прогнозы 134
Северная Македония 69.4% (93)
X 17.2% (23)
Азербайджан 13.4% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Азербайджан
6.00
3.62
4.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
22
Шишковски
Дамьян
13
Ристовски
Стефан
5
Серафимов
Никола
6
Муслиу
Визар
3
Асковски
Стефан
16
Николов
Бобан
10
Барди
Энис
17
Бабунски
Давид
24
Дориев
Люпцхе
23
Несторовски
Илья
7
Элмас
Эльиф
12
Магомедалиев
Шахрудин
6
Хагверди
Ходжатолла
4
Мустафазаде
Бахлул
Хасан-Ализаде
Бахтияр
3
Джафаргулиев
Элвин
8
Махмудов
Эмин
20
Алмейда
Ричард
21
Коку
Озан
22
Исаев
Алексей
11
Шейдаев
Рамиль
20
Гурбанлы
Муса
Северная Македония
Азербайджан

История личных встреч

Северная Македония
Азербайджан

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
1:1
ТМС
1:3
ТМС
0:1
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Среднее время на гол

90
38

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.75
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

120
45

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0
Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Нидерланды 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1
Азербайджан
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0
Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3 Ирландия - Азербайджан 1:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Молдова - Азербайджан 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Турция - Азербайджан 2:1 Азербайджан - Сербия 1:2
  • Первый тайм
  • Пенальти
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БАРДИ! 1:0!
    Очень уверенно реализует 10-й номер хозяев свой удар! В правую "девятку" направил он мяч, а соперник не угадал, прыгнув в другой угол!
  • Пенальти!
    24'
    Пенальти ставит сейчас в ворота Азербайджана арбитр! Сбит игрок команды номинальных хозяев. Готовятся македонцы исполнить 11-метровый удар.
  • 23'
    Честно говоря, пока сильнее даже Азербайджан смотрится. Команда хорошо выстраивает свою оборону и удерживает наступление соперников.
  • Угловой
    21'
    Угловой теперь игроки Северной Македонии зарабатывают. С левого края последовала подача в центр штрафной, голкипер не успевает смахнуть мяч на угловой.
  • Угловой
    20'
    Четвертый угловой у ворот македонцев не привел ни к чему опасному. Спокойно на сей раз отбивается команда номинальных хозяев. 
  • Угловой
    19'
    Теперь с правого края выполнили розыгрыш углового. Бахтияр нанес удар по воротам соперника, но попал в защитника. Мяч на угловой улетел.
  • Угловой
    17'
    Подача гостей от углового флага - выносит Северная Македония мяч подальше от ворот. Снова за лицевую линию. Будет еще дин корнер. Снова с левого края.
  • Угловой
    16'
    Махмудов у гостей бежал в атаку. С левого края он выполнил прострельный пас в центр штрафной, но успел вернуться в оборону защитник, который выбил мяч на угловой.
  • 15'
    Барди с левого края разыгрывал штрафной удар у ворот сборной Азербайджана, но послал мяч он далеко за пределы поля. Неудачной была эта подача.
  • 13'
    Николов попытался пробить с линии штрафной, после передачи с правого края в центр. Мяч пришел в руки голкиперу, который уверенно сыграл в воротах.
  • 12'
    Маловато болельщиков на местной футбольной арене сегодня. Поддержки практически не слышно. Лишь где-то по периметру арены расселись немногочисленными группами болельщики.
  • 10'
    10 минут отыграли на поле соперники. С правого края прошла передача в штрафную Северной Македонии, и Барди выбивает сферу подальше от рамки.
  • Угловой
    9'
    Угловой на левом фланге сейчас заработали футболисты Северной Македонии, но розыгрыш стандартного положения ни к чему не приводит.
  • 7'
    Бабунски не успел к мячу на левом фланге. Уже к мячу он катился в подкате, но сфера вылетела за пределы футбольного газона. Аут для соперника.
  • 6'
    Дориев пытался доставить мяч до партнера, но слишком сильный пас мы увидели в сторону игрока. Мяч достался голкиперу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Чаще мячом владеет пока что команда из Азербайджана. Активно этот коллектив перекатывает мяч с фланга на фланг, заставляя соперника бегать подолгу без снаряда.
    • 3'
      Пока присматриваются обе сборных друг к другу. Нет каких-либо активных действий в исполнении соперников.
    • 2'
      Северная Македония сегодня вышла на поле в белых цветах, а команда Азербайджана - в синих.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча. Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским матчам. В рамках очередной такой встречи сойдутся лицом к лицу игроки сборных Северной Македонии и Азербайджана. Встреча состоится в Скопье, на стадионе «Тоше Проески».

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    Прогнозы 134
    Северная Македония 69.4% (93)
    X 17.2% (23)
    Азербайджан 13.4% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Северная Македония
    Ничья
    Азербайджан
    6.00
    3.62
    4.40
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    Где смотреть матч Северная Македония 1:0 Азербайджан онлайн

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    Прогнозы на матч Северная Македония 1:0 Азербайджан

    Исход игры
    Северная Македония
    69.6% (94)
    Ничья
    17% (23)
    Азербайджан
    13.3% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.16% (56)
    Меньше
    54.84% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    60.48% (75)
    Нет
    39.52% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Северная Македония
    32.6% (44)
    1:0 Северная Македония
    21.5% (29)
    1:1 Ничья
    14.8% (20)
    2:0 Северная Македония
    9.6% (13)
    1:2 Азербайджан
    5.2% (7)
    0:1 Азербайджан
    3% (4)
    3:1 Северная Македония
    1.5% (2)
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    Северная Македония
    Азербайджан
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