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Тур: 1.
Северная Македония
FIFA #65
 
Позже
Азербайджан
FIFA #123
Прогнозы 61
Северная Македония 70.5% (43)
X 11.5% (7)
Азербайджан 18% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Северная Македония
Ничья
Азербайджан
5.20
1.69
3.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Северная Македония
Азербайджан

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
1:1
ТМС
1:3
ТМС
0:1
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Среднее время на гол

90
38

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.75
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

120
45

Результаты последних матчей

Северная Македония
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Северная Македония - Финляндия 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Болгария 0:1 Грузия - Северная Македония 2:0
Северная Македония - Гибралтар 4:0 Северная Македония - Грузия 0:3 Гибралтар - Северная Македония 0:2 Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Нидерланды 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1
Азербайджан
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Молдова - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Казахстан 3:0 Словакия - Азербайджан 1:2 Азербайджан - Беларусь 2:0
Азербайджан - Словакия 0:1 Беларусь - Азербайджан 0:0 Казахстан - Азербайджан 2:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Мальта - Азербайджан 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Азербайджан - Люксембург 1:3 Сербия - Азербайджан 3:1 Азербайджан - Ирландия 0:3 Азербайджан - Португалия 0:3 Ирландия - Азербайджан 1:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Молдова - Азербайджан 1:0 Беларусь - Азербайджан 1:2 Турция - Азербайджан 2:1 Азербайджан - Сербия 1:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Северная Македония - Азербайджан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2022, осталось 2 дня 4 часа 56 минут.



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    • Прогнозы 61
    Северная Македония 70.5% (43)
    X 11.5% (7)
    Азербайджан 18% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Северная Македония
    Ничья
    Азербайджан
    5.20
    1.69
    3.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Северная Македония - Азербайджан онлайн

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    Прогнозы на матч Северная Македония - Азербайджан

    Исход игры
    Северная Македония
    70.5% (43)
    Ничья
    11.5% (7)
    Азербайджан
    18% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.32% (35)
    Меньше
    40.68% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    67.8% (40)
    Нет
    32.2% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Северная Македония
    45.9% (28)
    1:0 Северная Македония
    14.8% (9)
    1:1 Ничья
    9.8% (6)
    0:1 Азербайджан
    6.6% (4)
    2:0 Северная Македония
    6.6% (4)
    1:2 Азербайджан
    6.6% (4)
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    Северная Македония
    Азербайджан
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