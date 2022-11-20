ЧМ 2022 спецраздел ЧМ 2022: Новости Фрибет 1000+ руб.
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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Morten Krogh
Норвегия
FIFA #42
0:0
Первый тайм: 27'
Финляндия
FIFA #56
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Норвегия
Ничья
Финляндия
7.20
3.77
6.85
Все Коэффициенты
1
Нюланд
Эрьян
22
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
4
Страндберг
Стефан
15
Эстигор
Лео
5
Мелинг
Биргер
10
Эдегор
Мартин
6
Берг
Патрик
8
Захариассен
Кристоффер
20
Дели
Матс
Мёллер
19
Сорлот
Александр
11
Эльюнусси
Мохамед
1
Градецки
Лукаш
2
Вяйсянен
Лео
4
Иванов
Роберт
3
О'Шоунесси
Даниэль
13
Соири
Пюрю
21
Нисканен
Ильмари
8
Лод
Робин
25
Мяйнпя
Нило
26
Сухонен
Ансси
10
Кялльман
Беньямин
19
Форсс
Маркус
Норвегия
Финляндия

История личных встреч

Норвегия
Финляндия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
2:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Результаты последних матчей

Норвегия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ирландия - Норвегия 1:2 Норвегия - Сербия 0:2 Словения - Норвегия 2:1 Норвегия - Швеция 3:2
Норвегия - Словения 0:0 Швеция - Норвегия 1:2 Сербия - Норвегия 0:1 Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Нидерланды - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0 Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Нидерланды 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3
Финляндия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Северная Македония - Финляндия 1:1 Черногория - Финляндия 0:2 Финляндия - Румыния 1:1 Босния и Герцеговина - Финляндия 3:2
Румыния - Финляндия 1:0 Финляндия - Черногория 2:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1
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    Лучшие коэффициенты
    Норвегия
    Ничья
    Финляндия
    7.20
    3.77
    6.85
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