Тур: 1.
0'
12' Желтая карточкаDeepak Tangri
21' Желтая карточкаСингх Манвир
22' Желтая карточкаФернандес Брэндон
45' Желтая карточкаБосе Субхасиш
47' Желтая карточкаAyush Chhetri
1:0
50' ГолAibanbha Dohling
61' Желтая карточкаВальенте Марк
2:0
76' ГолАрнаут Фарес
3:0
82' ГолNoah Sadaoui
83' Желтая карточкаNoah Sadaoui
90' Желтая карточкаМакхью Карл
90'+7
Ход матча
12'
21'
45'
47'
50'
1:0
61'
76'
2:0
82'
3:0
83'
90'
23
Бедия
Эду
22
Redeem
Tlang
44
Asish
Rai
20
Котал
Притам
10
Hugo
Boumous
11
Сингх
Манвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Бедия ЭдуПолузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Карлос Пенья
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Asish RaiЗащитник
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Hugo BoumousПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сингх МанвирНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
13 Ravi Rana
-
-
31 Arsh Shaikh
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
История личных встреч
Гоа
АТК
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
57
126
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|4
|0.67
|Бедия Эду
|1
|0.17
|Фернандес Брэндон
|1
|0.17
|Гуаррочена Икер
|1
|0.17
|Redeem Tlang
|1
|0.17
|Aibanbha Dohling
|1
|0.17
|Арнаут Фарес
|1
|0.17
|Brison Fernandes
|1
|0.17
|Anwar Ali
|0
|0
|Васкес Альваро
|0
|0
|Seriton Fernandes
|0
|0
|Saviour Gama
|0
|0
|Makan Winkle Chote
|0
|0
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|3
|0.5
|Сингх Манвир
|2
|0.33
|Hugo Boumous
|1
|0.17
|Колако Листон
|1
|0.17
|Кауко Йони
|1
|0.17
|Макхью Карл
|1
|0.17
|Lenny Rodrigues
|1
|0.17
|Босе Субхасиш
|1
|0.17
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Redeem Tlang
|2
|0
|Anwar Ali
|2
|0
|Вальенте Марк
|1
|0
|Фернандес Брэндон
|1
|0
|Noah Sadaoui
|1
|0
|Ayush Chhetri
|1
|0
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Deepak Tangri
|2
|0
|Lenny Rodrigues
|0
|1
|Кауко Йони
|1
|0
|Хэмилл Брендан
|1
|0
|Петратос Димитри
|1
|0
|Макхью Карл
|1
|0
|Vishal Kaith
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Босе Субхасиш
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АТК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
1
Гоа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
АТК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
4
4
Гоа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
АТК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
3
50%
76-90
Пропущено
0
8
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
5
45%
4
36%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Керала Бластерс - Гоа 3:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Ченнаин - Гоа 0:2
Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Керала Бластерс - Гоа 2:2 АТК - Гоа 2:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:1
АТК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Мумбаи Сити - АТК 2:2 АТК - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - АТК 2:5
АТК - Ченнаин 1:2 АТК - Куала-Лумпур 1:3 Мазия - АТК 2:5 АТК - Башундхара Кингс 4:0 Гокулам - АТК 4:2 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Ченнаин - АТК 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Дели Динамос - АТК 1:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Гоа - АТК 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Хайдарабад - АТК 1:2 Мумбаи Сити - АТК 1:1
Результаты матчей
Гоа
АТК
Точный счет
3:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Гоа
АТК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
42
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|2.
|Мумбаи Сити
|7
|4
|3
|0
|20 - 8
|15
|3.
|Керала Бластерс
|7
|4
|0
|3
|13 - 11
|12
|4.
|Гоа
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|5.
|Дели Динамос
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|6.
|Ченнаин
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|7.
|АТК
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|8.
|Ист Бенгал
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|9.
|Бенгалуру
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|10.
|Джамшедпур
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|11.
|Нортист Юнайтед
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|2.
|Мумбаи Сити
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|3.
|Дели Динамос
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Керала Бластерс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|5.
|Гоа
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|АТК
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Ченнаин
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|8.
|Бенгалуру
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Джамшедпур
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Ист Бенгал
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|2.
|Ченнаин
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Дели Динамос
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|4.
|Керала Бластерс
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Хайдарабад
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Гоа
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Ист Бенгал
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|АТК
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|9.
|Джамшедпур
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|10.
|Бенгалуру
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Гоа
|Noah Sadaoui
|4 (1)
|Керала Бластерс
|Калюжный Иван
|4
|АТК
|Петратос Димитри
|3 (5)
|Мумбаи Сити
|Сингх Бипин
|3 (2)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|3 (1)
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|Ченнаин
|Debjit Majumder
|1 1
|Ист Бенгал
|Голуи Сартхак
|1 1
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|2
|Мумбаи Сити
|Ahmed Jahouh
|2