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Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Гоа
3:0
Конец матча
АТК
0'
12' Желтая карточка
Deepak Tangri
21' Желтая карточка
Сингх Манвир
22' Желтая карточка
Фернандес Брэндон
45' Желтая карточка
Босе Субхасиш
47' Желтая карточка
Ayush Chhetri
1:0
50' Гол
Aibanbha Dohling
61' Желтая карточка
Вальенте Марк
2:0
76' Гол
Арнаут Фарес
3:0
82' Гол
Noah Sadaoui
83' Желтая карточка
Noah Sadaoui
90' Желтая карточка
Макхью Карл
90'+7
1
Сингх
Дхирадж
20
Seriton
Fernandes
8
Вальенте
Марк
4
Anwar
Ali
27
Aibanbha
Dohling
14
Ayush
Chhetri
23
Бедия
Эду
22
Redeem
Tlang
34
Гуаррочена
Икер
10
Фернандес
Брэндон
99
Васкес
Альваро
1
Vishal
Kaith
44
Asish
Rai
20
Котал
Притам
5
Хэмилл
Брендан
15
Босе
Субхасиш
22
Deepak
Tangri
10
Hugo
Boumous
7
Кауко
Йони
11
Сингх
Манвир
9
Петратос
Димитри
17
Колако
Листон
Гоа
АТК

История личных встреч

Гоа
АТК

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СИ
0:2
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
1:0
СИ
2:0
СИ
2:1
СИ
3:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

57
126

Бомбардиры внутри турнира

Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 4 0.67
Бедия Эду 1 0.17
Фернандес Брэндон 1 0.17
Гуаррочена Икер 1 0.17
Redeem Tlang 1 0.17
Aibanbha Dohling 1 0.17
Арнаут Фарес 1 0.17
Brison Fernandes 1 0.17
Anwar Ali 0 0
Васкес Альваро 0 0
Seriton Fernandes 0 0
Saviour Gama 0 0
Makan Winkle Chote 0 0
АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 3 0.5
Сингх Манвир 2 0.33
Hugo Boumous 1 0.17
Колако Листон 1 0.17
Кауко Йони 1 0.17
Макхью Карл 1 0.17
Lenny Rodrigues 1 0.17
Босе Субхасиш 1 0.17

Карточки

Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Redeem Tlang 2 0
Anwar Ali 2 0
Вальенте Марк 1 0
Фернандес Брэндон 1 0
Noah Sadaoui 1 0
Ayush Chhetri 1 0
АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Deepak Tangri 2 0
Lenny Rodrigues 0 1
Кауко Йони 1 0
Хэмилл Брендан 1 0
Петратос Димитри 1 0
Макхью Карл 1 0
Vishal Kaith 1 0
Сингх Манвир 1 0
Босе Субхасиш 1 0

Результаты матчей

Гоа
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АТК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
1
Гоа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
АТК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

4
4
Гоа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
АТК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
3
50%
76-90

Пропущено

0
8
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
4
36%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
5
45%
4
36%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Гоа
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Керала Бластерс - Гоа 3:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0 Ченнаин - Гоа 0:2
Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Керала Бластерс - Гоа 2:2 АТК - Гоа 2:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Гоа - Хайдарабад 1:1
АТК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Мумбаи Сити - АТК 2:2 АТК - Ист Бенгал 2:0 Керала Бластерс - АТК 2:5
АТК - Ченнаин 1:2 АТК - Куала-Лумпур 1:3 Мазия - АТК 2:5 АТК - Башундхара Кингс 4:0 Гокулам - АТК 4:2 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Ченнаин - АТК 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Дели Динамос - АТК 1:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Гоа - АТК 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Хайдарабад - АТК 1:2 Мумбаи Сити - АТК 1:1

Результаты матчей

Гоа
АТК

Точный счет

3:0
2 раза 100%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Гоа
АТК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
4
2
2
4
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 7 5 1 1 10 - 4 16
2. Мумбаи Сити 7 4 3 0 20 - 8 15
3. Керала Бластерс 7 4 0 3 13 - 11 12
4. Гоа 6 4 0 2 11 - 5 12
5. Дели Динамос 6 4 0 2 10 - 8 12
6. Ченнаин 6 3 1 2 9 - 11 10
7. АТК 6 3 1 2 12 - 10 10
8. Ист Бенгал 7 2 0 5 8 - 13 6
9. Бенгалуру 6 1 1 4 2 - 8 4
10. Джамшедпур 6 1 1 4 5 - 11 4
11. Нортист Юнайтед 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 5 3 1 1 6 - 4 10
2. Мумбаи Сити 4 2 2 0 9 - 3 8
3. Дели Динамос 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Керала Бластерс 4 2 0 2 8 - 9 6
5. Гоа 2 2 0 0 6 - 0 6
6. АТК 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ченнаин 4 1 1 2 6 - 10 4
8. Бенгалуру 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Джамшедпур 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Ист Бенгал 3 0 0 3 3 - 7 0
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 3 2 1 0 11 - 5 7
2. Ченнаин 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Дели Динамос 4 2 0 2 7 - 7 6
4. Керала Бластерс 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Хайдарабад 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Гоа 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Ист Бенгал 4 2 0 2 5 - 6 6
8. АТК 3 1 1 1 7 - 7 4
9. Джамшедпур 3 0 1 2 2 - 7 1
10. Бенгалуру 4 0 1 3 1 - 7 1
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Гоа Noah Sadaoui 4 (1)
Керала Бластерс Калюжный Иван 4
АТК Петратос Димитри 3 (5)
Мумбаи Сити Сингх Бипин 3 (2)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
Ченнаин Debjit Majumder 1 1
Ист Бенгал Голуи Сартхак 1 1
Джамшедпур Хартли Питер 2
Мумбаи Сити Ahmed Jahouh 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    96'
    Макхью Карл получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Ayush Chhetri уходит с поля. Princeton Rebello выходит вместо него
  • 86'
    Фернандес Брэндон уходит с поля. Sanson Pereira выходит вместо него
  • 84'
    Колако Листон уходит с поля. Md. Fardin Ali Molla выходит вместо него
  • 84'
    Asish Rai уходит с поля. Kiyan Nassiri выходит вместо него
  • Желтая карточка
    83'
    Noah Sadaoui получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Aibanbha Dohling бьет в цель!
    • Желтая карточка
      47'
      Ayush Chhetri получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Босе Субхасиш получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Фернандес Брэндон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Сингх Манвир получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Deepak Tangri получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гоа 3:0 АТК онлайн

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