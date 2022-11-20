Катарцы после смелых стартовых секунд матча уже с большим страхом продолжают встречу, не стесняясь в обороне играть максимально просто, выбивая мяч просто в аут.

Заброс с игры теперь следовал из глубины поля в центр штрафной площади, но аль-Шееб теперь чётко сыграл на выходе, кулаками отбив мяч в поле.

Валенсия на левом краю атаки был пойман на бедро аль-Рави. Перспективный штрафной удар выполнят футболисты сборной Эквадора.

Не самая опасная подача со стандартного положения последовала в район 11-метровой отметки, где катарские защитники смогли отбиться.

Первый угловой в матче заработали южноамериканцы на правом фланге. Большими силами подопечные Густаво Альфаро пошли вперёд. Это может быть опасно.

Подача следовала на ближнюю штангу, но там выше всех выпрыгнул Хатем, которому удалось достаточно далеко отбить мяч в поле. Подбор остаётся за эквадорцами.

Ошиблись сейчас на своей половине поля гости, упустив мяч в аут, хотя соперники не прессинговали их. Нервозность у сборной Эквадора остаётся.

8' Немного успокоилась игра после дебюта встреча. Эквадорцы сейчас пасуются поперёк поля, неспешно развивая свои позиционные атаки.

7' Как известно, судьи регулярно симпатизируют хозяевам турнира на чемпионатах мира. Возможно, в этот раз будет подобная ситуация. Но я пока никого не обвиняю. Хотелось бы для начала услышать мнение экспертов в судейском деле.

6' ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ - 0:0! Офсайд зафиксировали судьи. Очень спорный эпизод. Будем ждать повтор с графикой. В любом случае этот офсайд был сильно натянут, а возможно и придуман.

5' Не будем пока торопиться и поздравлять болельщиков сборной Эквадора. Видеопросмотр голевого эпизода затягивается. Возможно, видеоассистенты Орсато углядели какое-то нарушение правил.

4' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Эннер Валенсия!!!

Есть быстрый гол в матче открытия чемпионата! В глубине поля Кайседо заработал штрафной удар. Со стандарта последовал заброс в штрафную площадку, где ошибся на выходе али-Шееб. Торрес с правого края через себя выполнил навес во вратарскую площадку, где Валенсия головой вонзил мяч в сетку ворот.

3' Много сумбура на первых минутах встречи. Латиноамериканцы побаиваются своих соперников, несмотря на то, что они не считаются фаворитами. Но сборную Катара можно здесь назвать "тёмной лошадкой".

2' Катарцы сразу запустили мяч вперёд, попытавшись ошарашить соперника мощным стартом поединка. Эквадорцы отбились, поле чего совершили первый фол в средней зоне.