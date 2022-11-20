Тур: 1. Стадион: Эль-Байт. Главный судья: Орсато Даниэле
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
16
Хухи
Буалем
14
Ахмед
Хомам
12
Будьяф
Карим
11
Афиф
Акрам
19
Али
Алмоез
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ахмед ХомамЗащитник
- Полузащитник
-
12 Будьяф КаримПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Афиф АкрамНападающий
-
19 Али АлмоезНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хассан ЮсефВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Ходер МусабЗащитник
-
23 Модибо АссимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Асад АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Санчес Бас Феликс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мена АнхельПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альфаро Густаво
История личных встреч
Катар
Эквадор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Результаты последних матчей
Катар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Албания - Катар 0:1 Катар - Панама 2:1 Катар - Гондурас 1:0 Катар - Гватемала 2:0
Катар - Чили 2:2 Катар - Канада 0:2 Катар - Ямайка 1:1 Катар - Словения 0:0 Катар - Болгария 2:1 Египет - Катар 0:0 Катар - Алжир 1:2 Катар - ОАЭ 5:0 Катар - Ирак 3:0 Оман - Катар 1:2 Катар - Бахрейн 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Сербия - Катар 4:0 Ирландия - Катар 4:0 Португалия - Катар 3:0 Люксембург - Катар 1:1
Эквадор
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Эквадор - Ирак 0:0 Япония - Эквадор 0:0 Саудовская Аравия - Эквадор 0:0 Эквадор - Кабо-Верде 1:0
Мексика - Эквадор 0:0 Эквадор - Нигерия 1:0 Эквадор - Аргентина 1:1 Парагвай - Эквадор 3:1 Перу - Эквадор 1:1 Эквадор - Бразилия 1:1 Сальвадор - Эквадор 1:1 Чили - Эквадор 0:2 Эквадор - Венесуэла 1:0 Мексика - Эквадор 2:3 Колумбия - Эквадор 0:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Эквадор - Боливия 3:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Эквадор - Чили 0:0 Эквадор - Парагвай 2:0
Прогнозы на матч Катар 0:0 Эквадор
Исход игры
Катар
52.6% (349)
Ничья
23.1% (153)
Эквадор
24.3% (161)
Тотал 2.5
Больше
32.35% (44)
Меньше
67.65% (92)
Обе команды забьют
Да
69.85% (95)
Нет
30.15% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
8% (53)
2:1 Катар
3.5% (23)
0:1 Эквадор
2.6% (17)
1:0 Катар
2.3% (15)
1:2 Эквадор
2.1% (14)
0:0 Ничья
0.5% (3)
0:2 Эквадор
0.5% (3)
2:2 Ничья
0.3% (2)
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