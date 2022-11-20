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Чемпионат мира
2022

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Катар
FIFA #50
0:0
Первый тайм: 14'
Эквадор
FIFA #44
0'
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Валенсия Эннер

Ход матча

3'
 
Валенсия Эннер

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Прогнозы 652
Катар 52.8% (344)
X 23% (150)
Эквадор 24.2% (158)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Катар
Ничья
Эквадор
3.90
3.19
2.31
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аль-Шееб
Саад
15
Аль-Рави
Бассам
16
Хухи
Буалем
3
Хассан
Абделькарим
2
Ро-Ро
Педро
Мигел
14
Ахмед
Хомам
10
Аль-Хайдос
Хассан
12
Будьяф
Карим
6
Хатем
Абдулазиз
11
Афиф
Акрам
19
Али
Алмоез
1
Галиндес
Эрнан
17
Пресиадо
Анхело
2
Торрес
Феликс
3
Инкапье
Пьеро
7
Эступиньян
Первис
19
Плата
Гонсало
20
Мендес
Джегсон
23
Кайседо
Мойсес
10
Ибарра
Ромарио
13
Валенсия
Эннер
11
Эстрада
Микаэль
Катар
5-3-2
Эквадор
4-4-2

История личных встреч

Катар
Эквадор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
4:3

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Результаты последних матчей

Катар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Албания - Катар 0:1 Катар - Панама 2:1 Катар - Гондурас 1:0 Катар - Гватемала 2:0
Катар - Чили 2:2 Катар - Канада 0:2 Катар - Ямайка 1:1 Катар - Словения 0:0 Катар - Болгария 2:1 Египет - Катар 0:0 Катар - Алжир 1:2 Катар - ОАЭ 5:0 Катар - Ирак 3:0 Оман - Катар 1:2 Катар - Бахрейн 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Сербия - Катар 4:0 Ирландия - Катар 4:0 Португалия - Катар 3:0 Люксембург - Катар 1:1
Эквадор
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Эквадор - Ирак 0:0 Япония - Эквадор 0:0 Саудовская Аравия - Эквадор 0:0 Эквадор - Кабо-Верде 1:0
Мексика - Эквадор 0:0 Эквадор - Нигерия 1:0 Эквадор - Аргентина 1:1 Парагвай - Эквадор 3:1 Перу - Эквадор 1:1 Эквадор - Бразилия 1:1 Сальвадор - Эквадор 1:1 Чили - Эквадор 0:2 Эквадор - Венесуэла 1:0 Мексика - Эквадор 2:3 Колумбия - Эквадор 0:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Эквадор - Боливия 3:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Эквадор - Чили 0:0 Эквадор - Парагвай 2:0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Катар 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Эквадор 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Нидерланды Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сенегал Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира
  • Первый тайм
  • 15'
    Ошиблись сейчас на своей половине поля гости, упустив мяч в аут, хотя соперники не прессинговали их. Нервозность у сборной Эквадора остаётся.
  • 14'
    Подача следовала на ближнюю штангу, но там выше всех выпрыгнул Хатем, которому удалось достаточно далеко отбить мяч в поле. Подбор остаётся за эквадорцами.
  • Угловой
    13'
    Первый угловой в матче заработали южноамериканцы на правом фланге. Большими силами подопечные Густаво Альфаро пошли вперёд. Это может быть опасно.
  • 12'
    Не самая опасная подача со стандартного положения последовала в район 11-метровой отметки, где катарские защитники смогли отбиться.
  • Фол, нарушение
    11'
    Валенсия на левом краю атаки был пойман на бедро аль-Рави. Перспективный штрафной удар выполнят футболисты сборной Эквадора.
  • 10'
    Заброс с игры теперь следовал из глубины поля в центр штрафной площади, но аль-Шееб теперь чётко сыграл на выходе, кулаками отбив мяч в поле.
  • 9'
    Катарцы после смелых стартовых секунд матча уже с большим страхом продолжают встречу, не стесняясь в обороне играть максимально просто, выбивая мяч просто в аут.
  • 8'
    Немного успокоилась игра после дебюта встреча. Эквадорцы сейчас пасуются поперёк поля, неспешно развивая свои позиционные атаки.
  • 7'
    Как известно, судьи регулярно симпатизируют хозяевам турнира на чемпионатах мира. Возможно, в этот раз будет подобная ситуация. Но я пока никого не обвиняю. Хотелось бы для начала услышать мнение экспертов в судейском деле.
  • Судья
    6'
    ОТМЕНА ГОЛА! СЧЁТ - 0:0! Офсайд зафиксировали судьи. Очень спорный эпизод. Будем ждать повтор с графикой. В любом случае этот офсайд был сильно натянут, а возможно и придуман.
  • Видеоповтор
    5'
    Не будем пока торопиться и поздравлять болельщиков сборной Эквадора. Видеопросмотр голевого эпизода затягивается. Возможно, видеоассистенты Орсато углядели какое-то нарушение правил.
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Эннер Валенсия!!!
    Есть быстрый гол в матче открытия чемпионата! В глубине поля Кайседо заработал штрафной удар. Со стандарта последовал заброс в штрафную площадку, где ошибся на выходе али-Шееб. Торрес с правого края через себя выполнил навес во вратарскую площадку, где Валенсия головой вонзил мяч в сетку ворот.
  • 3'
    Много сумбура на первых минутах встречи. Латиноамериканцы побаиваются своих соперников, несмотря на то, что они не считаются фаворитами. Но сборную Катара можно здесь назвать "тёмной лошадкой".
  • Фол, нарушение
    2'
    Катарцы сразу запустили мяч вперёд, попытавшись ошарашить соперника мощным стартом поединка. Эквадорцы отбились, поле чего совершили первый фол в средней зоне.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты сборной Катара! Поехали! Поздравляю всех со стартом чемпионата мира!
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    Прогнозы на матч Катар 0:0 Эквадор

    Исход игры
    Катар
    52.6% (349)
    Ничья
    23.1% (153)
    Эквадор
    24.3% (161)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.35% (44)
    Меньше
    67.65% (92)
    Обе команды забьют
    Да
    69.85% (95)
    Нет
    30.15% (41)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    8% (53)
    2:1 Катар
    3.5% (23)
    0:1 Эквадор
    2.6% (17)
    1:0 Катар
    2.3% (15)
    1:2 Эквадор
    2.1% (14)
    0:0 Ничья
    0.5% (3)
    0:2 Эквадор
    0.5% (3)
    2:2 Ничья
    0.3% (2)
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