Первый тайм

20' Вадим Раца вошёл в штрафную площадку с правого фланга, а потом упал после контакта с Адрианом Русом - арбитр показал, что нужно подниматься.

18' Разыграла стандарт Молдова и перевела игровой снаряд на правый фланг, с которого Сергиу Плэтикэ выполнил безадресный прострел в центр штрафной.

17' Право на штрафной удар зарабатывают хозяева на левом фланге. Дариус Олару прошёлся по ногам Олега Рябчука.

16' По-прежнему без работы Стефан Тарновану. Молдова не только ни одного точного удара не нанесла, но и вообще в сторону ворот соперника ни разу не пробила.

15' Чикылдэу принял мяч на линии штрафной, обыграл один в один Думбравану и пробил мимо левого угла.

14' Георге Пушкаш откликнулся на подачу Рауля Опрута с левого фланга и пробил из борьбы с Вадимом Болоханом - в створ не попал.