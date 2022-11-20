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Тур: 1.
Молдова
FIFA #174
0:1
Первый тайм: 17'
Румыния
FIFA #53

Ход матча

9'
0:1
Моруцан Олимпиу
Прогнозы 133
Молдова 9% (12)
X 6% (8)
Румыния 85% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Молдова
Ничья
Румыния
4.88
5.30
1.77
Все Коэффициенты
1
Челядник
Дмитрий
17
Думбравану
Даниэл
3
Болохан
Вадим
4
Армаш
Игорь
20
Плэтикэ
Сергиу
2
Рябчук
Олег
22
Раца
Вадим
8
Моцпан
Никита
7
Ионице
Артур
19
Постолаки
Вирджилиу
11
Домашкан
Виталий
12
Тарновану
Стефан
4
Маня
Кристьян
15
Бурка
Андрей
17
Рус
Адриан
2
Опрут
Рауль
20
Олару
Дариус
6
Балута
Тудор
21
Моруцан
Олимпиу
10
Чикылдэу
Александру
7
Драгус
Денис
9
Пушкаш
Георге
Молдова
Румыния

История личных встреч

Молдова
Румыния

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1
Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0
Румыния
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1
Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2
  • Первый тайм
  • Судья
    20'
    Вадим Раца вошёл в штрафную площадку с правого фланга, а потом упал после контакта с Адрианом Русом - арбитр показал, что нужно подниматься. 
  • 18'
    Разыграла стандарт Молдова и перевела игровой снаряд на правый фланг, с которого Сергиу Плэтикэ выполнил безадресный прострел в центр штрафной. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Право на штрафной удар зарабатывают хозяева на левом фланге. Дариус Олару прошёлся по ногам Олега Рябчука. 
  • 16'
    По-прежнему без работы Стефан Тарновану. Молдова не только ни одного точного удара не нанесла, но и вообще в сторону ворот соперника ни разу не пробила. 
  • 15'
    Чикылдэу принял мяч на линии штрафной, обыграл один в один Думбравану и пробил мимо левого угла. 
  • 14'
    Георге Пушкаш откликнулся на подачу Рауля Опрута с левого фланга и пробил из борьбы с Вадимом Болоханом - в створ не попал. 
  • 12'
    На правом фланге Молдова заработала аут. Плэтикэ выполнил вбрасывание, отправив мяч в сторону Постолаки, которому не хватило роста, чтобы дотянуться до круглого. 
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! МОРУЦАН!!! Пушкаш выполнил передачу на правый край штрафной на Моруцана. Олимпиу сместился в центр и выстрелил в левый верхний угол. 
  • 10'
    Много работы у Дмитрия Челядника, но сложной её нельзя назвать. Сейчас страж ворот Молдовы забрал мяч после заброса Олару. 
  • 9'
    Преимущественно через левый фланг атакуют румыны. Сейчас Балута пронив к штрафную и прострелил во вратарскую, а там лишь Челядник. 
  • 8'
    Денис Драгус сместился с левого фланга в центр и нанёс удар, после которого мяч встретился с Вадимом Болоханом. 
  • 7'
    Стандартным положением гости распорядиться как следует не смогли, Дмитрий Челядник забрал игровой снаряд выйдя из ворот. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Вернулся в игру Драгус, а потом снова свисток арбитра раздался. Артур Ионице сбил Дариуса Олару на правом фланге. 
  • Травма, повреждение
    5'
    Арбитр ставит игру на паузу, так как в единоборстве с Никитой Моцпаном болезненный удар по ноге получил Денис Драгус. 
  • 4'
    Пока без мяча играет Молдова, всем составом уделяя внимание обороне. Румыния нацелена на быстрый гол. 
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    • 3'
      Драгус выполнил передачу на правый край штрафной на Моруцана, которого опередил Армаш, выбив мяч подальше. 
    • 2'
      Румыния начала с центра поля и при помощи длинной передачи попыталась провести первую атаку, но не вышло, в аут мяч выбил Сергиу Плэтикэ. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция товарищеского матча Молдова - Румыния, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    Прогнозы 133
    Молдова 9% (12)
    X 6% (8)
    Румыния 85% (113)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Молдова
    Ничья
    Румыния
    4.88
    5.30
    1.77
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Молдова 0:1 Румыния онлайн

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    Прогнозы на матч Молдова 0:1 Румыния

    Исход игры
    Молдова
    10.3% (14)
    Ничья
    5.9% (8)
    Румыния
    83.8% (114)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.78% (60)
    Меньше
    51.22% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    51.22% (63)
    Нет
    48.78% (60)
    Популярный счёт
    1:2 Румыния
    33.1% (45)
    0:2 Румыния
    20.6% (28)
    0:1 Румыния
    18.4% (25)
    1:1 Ничья
    5.9% (8)
    1:3 Румыния
    3.7% (5)
    0:3 Румыния
    3.7% (5)
    2:1 Молдова
    2.9% (4)
    1:0 Молдова
    1.5% (2)
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    Румыния
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