Тур: 1.
Ход матча
9'
0:1
22
Раца
Вадим
15
Бурка
Андрей
17
Рус
Адриан
20
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
-
14 Иову ЮрийЗащитник
-
15 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Цуркан ЯсерПолузащитник
- Нападающий
-
16 Штиня ВикторНападающий
-
Главный тренер: Клещенко Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Бурка АндрейЗащитник
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
-
20 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Паун НиколаеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Кордя АндрейНападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
История личных встреч
Молдова
Румыния
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Результаты последних матчей
Молдова
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1
Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0
Румыния
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1
Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2
Прогнозы на матч Молдова 0:1 Румыния
Исход игры
Молдова
10.3% (14)
Ничья
5.9% (8)
Румыния
83.8% (114)
Тотал 2.5
Больше
48.78% (60)
Меньше
51.22% (63)
Обе команды забьют
Да
51.22% (63)
Нет
48.78% (60)
Популярный счёт
1:2 Румыния
33.1% (45)
0:2 Румыния
20.6% (28)
0:1 Румыния
18.4% (25)
1:1 Ничья
5.9% (8)
1:3 Румыния
3.7% (5)
0:3 Румыния
3.7% (5)
2:1 Молдова
2.9% (4)
1:0 Молдова
1.5% (2)
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