Тур: 1.
История личных встреч
Молдова
Румыния
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Результаты последних матчей
Молдова
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1
Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0
Румыния
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1
Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2
Прогнозы на матч Молдова - Румыния
Исход игры
Молдова
11.7% (7)
Ничья
8.3% (5)
Румыния
80% (48)
Тотал 2.5
Больше
54.24% (32)
Меньше
45.76% (27)
Обе команды забьют
Да
55.93% (33)
Нет
44.07% (26)
Популярный счёт
1:2 Румыния
35% (21)
0:2 Румыния
20% (12)
0:1 Румыния
13.3% (8)
1:1 Ничья
8.3% (5)
2:1 Молдова
6.7% (4)
0:3 Румыния
6.7% (4)
1:3 Румыния
5% (3)
1:0 Молдова
3.3% (2)
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