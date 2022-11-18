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Тур: 1.
Молдова
FIFA #174
 
Позже
Румыния
FIFA #53
Прогнозы 60
Молдова 11.7% (7)
X 8.3% (5)
Румыния 80% (48)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Молдова
Ничья
Румыния
6.75
7.10
1.48
Все Коэффициенты

История личных встреч

Молдова
Румыния

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Результаты последних матчей

Молдова
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Молдова - Азербайджан 1:2 Молдова - Лихтенштейн 2:0 Латвия - Молдова 1:2 Молдова - Андорра 2:1
Молдова - Латвия 2:4 Андорра - Молдова 0:0 Лихтенштейн - Молдова 0:2 Казахстан - Молдова 0:1 Молдова - Казахстан 1:2 Молдова - Южная Корея 0:4 Молдова - Уганда 2:3 Австрия - Молдова 4:1 Молдова - Шотландия 0:2 Израиль - Молдова 2:1 Молдова - Дания 0:4 Фарерские острова - Молдова 2:1 Шотландия - Молдова 1:0 Молдова - Австрия 0:2 Молдова - Азербайджан 1:0 Турция - Молдова 2:0
Румыния
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Румыния - Словения 1:2 Румыния - Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия - Румыния 1:1 Чешант - Румыния 3:1
Румыния - Черногория 0:3 Румыния - Финляндия 1:0 Босния и Герцеговина - Румыния 1:0 Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Румыния от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2022, осталось 2 дня 10 часов 25 минут.



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    • Прогнозы 60
    Молдова 11.7% (7)
    X 8.3% (5)
    Румыния 80% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Молдова
    Ничья
    Румыния
    6.75
    7.10
    1.48
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Молдова - Румыния онлайн

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    Прогнозы на матч Молдова - Румыния

    Исход игры
    Молдова
    11.7% (7)
    Ничья
    8.3% (5)
    Румыния
    80% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.24% (32)
    Меньше
    45.76% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    55.93% (33)
    Нет
    44.07% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Румыния
    35% (21)
    0:2 Румыния
    20% (12)
    0:1 Румыния
    13.3% (8)
    1:1 Ничья
    8.3% (5)
    2:1 Молдова
    6.7% (4)
    0:3 Румыния
    6.7% (4)
    1:3 Румыния
    5% (3)
    1:0 Молдова
    3.3% (2)
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    Молдова
    Румыния
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