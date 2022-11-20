ЧМ 2022 спецраздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Дингерт Кристиан
Австрия
FIFA #34
2:0
Второй тайм: 65'
Италия
FIFA #6
0'
1:0
6' Гол
Шлагер Ксавер
2:0
35' Гол
Алаба Давид

Ход матча

6'
Шлагер Ксавер
1:0
35'
Алаба Давид
2:0
46'
 
Пессина Маттео
Гатти Федерико
46'
 
Дзаньоло Николо
Грифо Винченцо
46'
 
Скальвини Джорджио
Ди Лоренцо Джованни
46'
 
Кьеза Федерико
Политано Маттео

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 144
Австрия 2.1% (3)
X 16.7% (24)
Италия 81.3% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Италия
2.18
7.85
3.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Линднер
Хайнц
15
Линхарт
Филипп
8
Алаба
Давид
2
Вебер
Максимилиан
5
Пош
Штефан
22
Адаму
Чуквубике
4
Шлагер
Ксавер
6
Зайвальд
Николас
19
Баумгартнер
Кристоф
9
Забитцер
Марсель
7
Арнаутович
Марко
1
Доннарумма
Джанлуиджи
13
Гатти
Федерико
19
Бонуччи
Леонардо
15
Ачерби
Франческо
2
Ди
Лоренцо
Джованни
18
Барелла
Николо
6
Верратти
Марко
3
Димарко
Федерико
17
Политано
Маттео
10
Распадори
Джакомо
20
Грифо
Винченцо
Австрия
Италия

История личных встреч

Австрия
Италия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е2
2:1
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0
Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Нидерланды - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1
Италия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2
Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    64'
    Скальвини в центральном круге локтем ударил в спину Адаму.
  • 63'
    Прострел Димарко слева получился в руки Линднеру.
  • Угловой
    62'
    Гости разыграли угловой удар. Завершилось всё ударом Бонуччи с тридцати двух метров выше ворот.
  • 61'
    Прострел Димарко слева к воротам заблокировал Линхарт.
  • 60'
    Скальвини на фланге смог выбить мяч у Арнаутовича.
  • 59'
    После навеса слева Распадори головой пробил выше ворот.
  • 58'
    Барелла слева издали пробил по воротам. Мяч попал в кого-то из партнёров и полетел левее цели.
  • Угловой
    57'
    Распадори от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч головой выбил Алаба.
  • 56'
    Удар Арнаутовича слева с пятнадцати метров соперники заблокировали. После Забитцер с двадцати метров пробил выше ворот.
  • 55'
    Отличное начало второго тайма выдали команды. Постоянно у ворот возникают моменты. Барелла с восемнадцати метров пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    54'
    Димарко слева навесил к дальней штанге, где Дзаньоло ногой с лёта пробил немного выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    53'
    Дзаньоло на чужой половине поля сыграл рукой.
  • Угловой
    52'
    Два угловых удара подряд исполнили итальянцы. Доставить мяч к воротам им не удалось.
  • Травма, повреждение
    51'
    Барелле потребовалась помощь медиков. Некоторое время Николо проведёт за пределами поля.
  • Опасный момент
    50'
    Пессина вывел слева к воротам Кьезу, но его прострел в центр на Распадори соперники перехватили.
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    • Опасный момент
      49'
      После навеса слева Пош головой пробил в упор. Доннарумма сумел спасти ворота.
    • Опасный момент
      48'
      Арнаутович слева в окружении  соперников с двенадцати метров пробил в ближний угол. Доннарумма в прыжке смог отбить мяч в сторону. Вебер попытался сыграть на добивании, но с острого угла пробил неудачно.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе сборной Италии произошли замены: вместо Гатти, Ди Лоренцо, Грифо и Политано на поле вышли Скальвини, Кьеза, Пессина и Дзаньоло.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Вене!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! Австрия - Италия - 2:0.
    • Офсайд
      45'
      Адаму из очевидного офсайда отправил мяч в ворота.
    • Угловой
      45'
      Забитцер от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Бонуччи.
    • Травма, повреждение
      45'
      У своей штрафной площади Ди Лоренцо получил повреждение в столкновении  с Вебером. Повреждена рука у Джованни.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил Дингерт в первом тайме.
    • Фол, нарушение
      45'
      Димарко у центрального круга сбил Поша.
    • Угловой
      44'
      Итальянцы разыграли угловой удар. Навес справа последовал в руки Линднеру.
    • Опасный момент
      43'
      Политано справа вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол. Линднер отбил мяч.
    • 42'
      Австрийцы подержали мяч у центрального круга.
    • 41'
      Подачу Политано справа в центр штрафной площади прервал Пош.
    • Фол, нарушение
      40'
      Адаму в чужой штрафной площади завалил на газон Ди Лоренцо.
    • Угловой
      39'
      Алаба от углового флага навесил к дальней штанге. Доннарумма выдвинулся вперёд и кулаками выбил мяч из штрафной площади.
    • Опасный момент
      38'
      Забитцер с тридцати метров пробил в правый угол. Доннарумма в отчаянном прыжке смог отвести угрозу от ворот.
    • 37'
      Верратти чуть сильно сделал заброс направо к воротам на ход Ди Лоренцо.
    • Описание гола
      35'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:0!!!
      АЛАБА!!! Алаба со штрафного с двадцати восьми метров прямым ударом отправил мяч под перекладину. Доннарумма пропустил мяч над собой.
    • 34'
      Шлагер пас направо сделал за спину Пошу. Мяч укатился за боковую линию поля.
    • Фол, нарушение
      33'
      Димарко в центральном круге толкнул в спину Баумгартлингера.
    • Фол, нарушение
      32'
      Арнаутович на фланге сбил Верратти.
    • Штанга
      31'
      Прострел Забитцера слева в центр штрафной площади перехватил Ачерби, но отскок получился на Адаму, который с девяти метров пробил в левую штангу.
    • 30'
      Димарко с Ди Лоренцо обменялись серией переводов. Передач под удар от них так и не последовало.
    • 28'
      Австрийцы увереннее смотрятся в первом тайме. Хозяева больше, разнообразнее и опаснее проводят атаки.
    • 27'
      Арнаутович слева обыграл Гатти и прострелил в центр, где Адаму не смог подстроиться под мяч.
    • Фол, нарушение
      26'
      Баумгарлингер у центрального круга прихватил руками Верратти.
    • 24'
      Адлаба в паузе пообщался с тренерами и посеменил исполнять штрафной удар.
    • Травма, повреждение
      23'
      Забитцеру медики оказывают помощь, Небольшая пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      22'
      Гатти в центре поля ударил локтем по шее Забитцера.
    • 21'
      Удар Арнаутовича с двадцати метров заблокировал Ачерби.
    • 20'
      Австрийцы на чужой половине поля решили покатать мяч.
    • Угловой
      19'
      Политано исполнил подачу от углового флага. После подачи Гатти головой пробил правее ворот.
    • Угловой
      18'
      Алаба от углового флага навесил к ближней штанге. Итальянские защитники выбили мяч от ворот.
    • 17'
      Прострел Шлагера слева в центр штрафной площади перехватил Верратти.
    • 16'
      Шлагер с двадцати двух метров пробил по воротам, но на пути мяча оказался Арнаутович.
    • Опасный момент
      15'
      Арнаутович слева прорвался в штрафную площадь и прострелил на Адаму, который с семи метров пробил рядом с ближней штангой.
    • Офсайд
      14'
      Бонуччи при розыгрыше штрафного удара забрался в офсайд.
    • Желтая карточка
      13'
      Зайвальд у центрального круга наступил на ногу Верратти и получил жёлтую карточку.
    • 12'
      Грифо справа с острого угла пробил по воротам. Линднер забрал мяч в руки.
    • Угловой
      11'
      Димарко от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Пош.
    • Угловой
      10'
      Алаба исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч из штрафной площади.
    • 9'
      Баумгарлингер справа отправил вперёд Зайвальда. Николас проскочил между двумя защитниками и пробил выше ворот.
    • 8'
      Итальянцы комбинируют у центрального круга.
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ШЛАГЕР!!! Шлагер в центральном круге отобрал мяч у Верратти. Арнаутович по центру прошёл вперёд и покатил мяч направо на ход набегавшему Шлагеру. Ксавер пробил в дальний угол и мяч от ноги Доннаруммы влетел под перекладину.
    • 5'
      Барелла по центру прорвался в чужую штрафную площадь, но Линхарт сумел выбить мяч у Николо.
    • 5'
      Пас Адаму по левому флангу вперёд на ход Зайвальду перехватил Ачерби.
    • Фол, нарушение
      4'
      Гатти в центре поля толкнул в спину Адаму.
    • Угловой
      4'
      Грифо неудачно исполнил первый угловой удар в матче. Мяч над воротами улетел за пределы поля.
    • 3'
      Димарко слева ворвался в штрафную площадь и прострелил в центр на Распадори. Алаба сумел прервать прострел.
    • 2'
      Сборная Австрии играет в красных футболках и белых трусах, сборная Италии - в белых футболках и голубых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Эрнст Хаппель"!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Австрия 2:0 Италия

    Исход игры
    Австрия
    2.1% (3)
    Ничья
    16.7% (24)
    Италия
    81.3% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.71% (79)
    Меньше
    36.29% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    78.23% (97)
    Нет
    21.77% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Италия
    43.1% (62)
    1:1 Ничья
    13.2% (19)
    0:1 Италия
    10.4% (15)
    1:3 Италия
    7.6% (11)
    0:2 Италия
    6.3% (9)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
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    Австрия
    Италия
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