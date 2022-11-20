Барелла слева издали пробил по воротам. Мяч попал в кого-то из партнёров и полетел левее цели.

Скальвини на фланге смог выбить мяч у Арнаутовича.

Гости разыграли угловой удар. Завершилось всё ударом Бонуччи с тридцати двух метров выше ворот.

Скальвини в центральном круге локтем ударил в спину Адаму.

Пессина вывел слева к воротам Кьезу, но его прострел в центр на Распадори соперники перехватили.

Барелле потребовалась помощь медиков. Некоторое время Николо проведёт за пределами поля.

Два угловых удара подряд исполнили итальянцы. Доставить мяч к воротам им не удалось.

Димарко слева навесил к дальней штанге, где Дзаньоло ногой с лёта пробил немного выше перекладины.

Отличное начало второго тайма выдали команды. Постоянно у ворот возникают моменты. Барелла с восемнадцати метров пробил выше ворот.

Удар Арнаутовича слева с пятнадцати метров соперники заблокировали. После Забитцер с двадцати метров пробил выше ворот.

Распадори от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда мяч головой выбил Алаба.

Второй тайм в Вене!

В перерыве в составе сборной Италии произошли замены: вместо Гатти, Ди Лоренцо, Грифо и Политано на поле вышли Скальвини, Кьеза, Пессина и Дзаньоло.

Арнаутович слева в окружении соперников с двенадцати метров пробил в ближний угол. Доннарумма в прыжке смог отбить мяч в сторону. Вебер попытался сыграть на добивании, но с острого угла пробил неудачно.

После навеса слева Пош головой пробил в упор. Доннарумма сумел спасти ворота.

У своей штрафной площади Ди Лоренцо получил повреждение в столкновении с Вебером. Повреждена рука у Джованни.

Забитцер от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Бонуччи.

Адаму из очевидного офсайда отправил мяч в ворота.

44' Итальянцы разыграли угловой удар. Навес справа последовал в руки Линднеру.

43' Политано справа вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол. Линднер отбил мяч.

42' Австрийцы подержали мяч у центрального круга.

41' Подачу Политано справа в центр штрафной площади прервал Пош.

40' Адаму в чужой штрафной площади завалил на газон Ди Лоренцо.

39' Алаба от углового флага навесил к дальней штанге. Доннарумма выдвинулся вперёд и кулаками выбил мяч из штрафной площади.

38' Забитцер с тридцати метров пробил в правый угол. Доннарумма в отчаянном прыжке смог отвести угрозу от ворот.

37' Верратти чуть сильно сделал заброс направо к воротам на ход Ди Лоренцо.

35' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

АЛАБА!!! Алаба со штрафного с двадцати восьми метров прямым ударом отправил мяч под перекладину. Доннарумма пропустил мяч над собой.

34' Шлагер пас направо сделал за спину Пошу. Мяч укатился за боковую линию поля.

33' Димарко в центральном круге толкнул в спину Баумгартлингера.

32' Арнаутович на фланге сбил Верратти.

31' Прострел Забитцера слева в центр штрафной площади перехватил Ачерби, но отскок получился на Адаму, который с девяти метров пробил в левую штангу.

30' Димарко с Ди Лоренцо обменялись серией переводов. Передач под удар от них так и не последовало.

28' Австрийцы увереннее смотрятся в первом тайме. Хозяева больше, разнообразнее и опаснее проводят атаки.

27' Арнаутович слева обыграл Гатти и прострелил в центр, где Адаму не смог подстроиться под мяч.

26' Баумгарлингер у центрального круга прихватил руками Верратти.

24' Адлаба в паузе пообщался с тренерами и посеменил исполнять штрафной удар.

23' Забитцеру медики оказывают помощь, Небольшая пауза в матче.

22' Гатти в центре поля ударил локтем по шее Забитцера.

21' Удар Арнаутовича с двадцати метров заблокировал Ачерби.

20' Австрийцы на чужой половине поля решили покатать мяч.

19' Политано исполнил подачу от углового флага. После подачи Гатти головой пробил правее ворот.

18' Алаба от углового флага навесил к ближней штанге. Итальянские защитники выбили мяч от ворот.

17' Прострел Шлагера слева в центр штрафной площади перехватил Верратти.

16' Шлагер с двадцати двух метров пробил по воротам, но на пути мяча оказался Арнаутович.

15' Арнаутович слева прорвался в штрафную площадь и прострелил на Адаму, который с семи метров пробил рядом с ближней штангой.

14' Бонуччи при розыгрыше штрафного удара забрался в офсайд.

13' Зайвальд у центрального круга наступил на ногу Верратти и получил жёлтую карточку.

12' Грифо справа с острого угла пробил по воротам. Линднер забрал мяч в руки.

11' Димарко от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Пош.

10' Алаба исполнил подачу от углового флага. Гости выбили мяч из штрафной площади.

9' Баумгарлингер справа отправил вперёд Зайвальда. Николас проскочил между двумя защитниками и пробил выше ворот.

8' Итальянцы комбинируют у центрального круга.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ШЛАГЕР!!! Шлагер в центральном круге отобрал мяч у Верратти. Арнаутович по центру прошёл вперёд и покатил мяч направо на ход набегавшему Шлагеру. Ксавер пробил в дальний угол и мяч от ноги Доннаруммы влетел под перекладину.

5' Барелла по центру прорвался в чужую штрафную площадь, но Линхарт сумел выбить мяч у Николо.

5' Пас Адаму по левому флангу вперёд на ход Зайвальду перехватил Ачерби.

4' Гатти в центре поля толкнул в спину Адаму.

4' Грифо неудачно исполнил первый угловой удар в матче. Мяч над воротами улетел за пределы поля.

3' Димарко слева ворвался в штрафную площадь и прострелил в центр на Распадори. Алаба сумел прервать прострел.

2' Сборная Австрии играет в красных футболках и белых трусах, сборная Италии - в белых футболках и голубых трусах.