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Тур: 1. Стадион: .
Австрия
FIFA #34
 
Позже
Италия
FIFA #6
Прогнозы 61
Австрия 1.6% (1)
X 19.7% (12)
Италия 78.7% (48)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Италия
3.91
3.90
3.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Австрия
Италия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

Е2
2:1
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0
Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Нидерланды - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1
Италия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2
Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Австрия - Италия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2022, осталось 2 дня 11 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Австрия 1.6% (1)
    X 19.7% (12)
    Италия 78.7% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Австрия
    Ничья
    Италия
    3.91
    3.90
    3.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Австрия - Италия онлайн

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    Прогнозы на матч Австрия - Италия

    Исход игры
    Австрия
    1.6% (1)
    Ничья
    19.7% (12)
    Италия
    78.7% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.19% (42)
    Меньше
    28.81% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    86.44% (51)
    Нет
    13.56% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Италия
    50.8% (31)
    1:1 Ничья
    16.4% (10)
    1:3 Италия
    11.5% (7)
    0:1 Италия
    4.9% (3)
    0:2 Италия
    4.9% (3)
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    Австрия
    Италия
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