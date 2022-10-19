Тур: 1. Стадион: Эрнст Хаппель.
История личных встреч
Австрия
Италия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Результаты последних матчей
Австрия
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Андорра - Австрия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Франция - Австрия 2:0 Дания - Австрия 2:0
Австрия - Франция 1:1 Австрия - Дания 1:2 Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1 Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Нидерланды - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1
Италия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Албания - Италия 1:3 Венгрия - Италия 0:2 Италия - Англия 1:0 Германия - Италия 5:2
Англия - Италия 0:0 Италия - Венгрия 2:1 Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2
Прогнозы на матч Австрия - Италия
Исход игры
Австрия
1.6% (1)
Ничья
19.7% (12)
Италия
78.7% (48)
Тотал 2.5
Больше
71.19% (42)
Меньше
28.81% (17)
Обе команды забьют
Да
86.44% (51)
Нет
13.56% (8)
Популярный счёт
1:2 Италия
50.8% (31)
1:1 Ничья
16.4% (10)
1:3 Италия
11.5% (7)
0:1 Италия
4.9% (3)
0:2 Италия
4.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!