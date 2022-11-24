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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Дели Динамос
3:2
Конец матча
Ченнаин
0'
1:0
31' Гол в свои ворота
Vafa Hakhamaneshi
2:0
49' Пенальти
Маурисио Диего
2:1
60' Гол
Эль-Хайяти Абденассер
67' Желтая карточка
Issac Vanmalsawma
89' Желтая карточка
Сингх Амриндер
2:2
90' Пенальти
Эль-Хайяти Абденассер
3:2
90' Гол
Nanda Kumar
90'+23
1
Сингх
Амриндер
3
Гахлот
Нарендер
6
Малик
Осама
5
Дельгадо
Карлос
36
Sahil
Panwar
10
Фернандес
Райньер
21
Креспо
Сауль
24
Thoiba
Moirangthem
17
Jerry
Mawihmingthanga
7
Мартин
Педро
11
Nanda
Kumar
24
Debjit
Majumder
13
Ajith
Kumar
6
Vafa
Hakhamaneshi
3
Дианье
Фаллу
27
Aakash
Sangwan
25
Jockson
Dhas
26
Дюкер
Юлиус
19
Sajal
Bag
18
Sourav
Das
66
Prasanth
Karuthadathkuni
9
Слишкович
Петар
Дели Динамос
Ченнаин

История личных встреч

Дели Динамос
Ченнаин

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа

16 матчей

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
1:2
СИ
0:0
СИ
2:0
СИ
2:2
СИ
1:3
СИ
0:0
СИ
1:1
СИ
2:2
СИ
4:1
СИ
1:3
СИ
4:0
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
4:1

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.88
1.63

Среднее время на гол

48
55

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.75
0.88

Среднее время на гол

51
102

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.81
1.25

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

49
72

Бомбардиры внутри турнира

Дели Динамос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маурисио Диего 3 (1) 0.43
Мартин Педро 3 0.43
Nanda Kumar 3 0.43
Jerry Mawihmingthanga 2 0.29
Issac Vanmalsawma 1 0.14
Креспо Сауль 0 0
Сингх Амриндер 0 0
Фернандес Райньер 0 0
Isak Vanlalruatfela 0 0
Denechandra Meitei 0 0
Ченнаин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Хайяти Абденассер 4 (1) 0.57
Слишкович Петар 2 0.29
Rahim Ali 1 0.14
Карикари Кваме 1 (1) 0.14
Prasanth Karuthadathkuni 1 0.14
Vafa Hakhamaneshi 1 0.14
Vincy Barretto 1 0.14
Дюкер Юлиус 0 0
Aakash Sangwan 0 0

Карточки

Дели Динамос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Issac Vanmalsawma 2 0
Сингх Амриндер 2 0
Thoiba Moirangthem 1 0
Ченнаин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vafa Hakhamaneshi 2 1
Debjit Majumder 1 1
Дианье Фаллу 2 0
Дюкер Юлиус 2 0
Ajith Kumar 2 0
Дас Нараян 1 0
Тапа Анируд 1 0

Результаты матчей

Дели Динамос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ченнаин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

0
3
Дели Динамос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ченнаин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
8

Волевые поражения

7
4
Дели Динамос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ченнаин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
9

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

8
6
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Пропущено

6
10
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
50%
2
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Забито

13
12
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
5
38%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
38%
4
33%
76-90

Пропущено

10
13
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
30%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Дели Динамос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1
Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Дели Динамос - АТК 1:1 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Гоа - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 АТК - Дели Динамос 0:0 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 0:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 4:2 Хайдарабад - Дели Динамос 6:1 Дели Динамос - Гоа 1:1
Ченнаин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2
Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Ченнаин - Керала Бластерс 0:3

Результаты матчей

Дели Динамос
Ченнаин

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Дели Динамос
Ченнаин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3
3
4
2.5
1
6
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 7 5 1 1 10 - 4 16
2. Мумбаи Сити 7 4 3 0 20 - 8 15
3. Дели Динамос 7 5 0 2 13 - 10 15
4. Керала Бластерс 7 4 0 3 13 - 11 12
5. Гоа 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Ченнаин 7 3 1 3 11 - 14 10
7. АТК 6 3 1 2 12 - 10 10
8. Ист Бенгал 7 2 0 5 8 - 13 6
9. Бенгалуру 6 1 1 4 2 - 8 4
10. Джамшедпур 6 1 1 4 5 - 11 4
11. Нортист Юнайтед 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 5 3 1 1 6 - 4 10
2. Дели Динамос 3 3 0 0 6 - 3 9
3. Мумбаи Сити 4 2 2 0 9 - 3 8
4. Керала Бластерс 4 2 0 2 8 - 9 6
5. Гоа 2 2 0 0 6 - 0 6
6. АТК 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ченнаин 4 1 1 2 6 - 10 4
8. Бенгалуру 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Джамшедпур 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Ист Бенгал 3 0 0 3 3 - 7 0
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 3 2 1 0 11 - 5 7
2. Керала Бластерс 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Хайдарабад 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Гоа 4 2 0 2 5 - 5 6
5. Дели Динамос 4 2 0 2 7 - 7 6
6. Ченнаин 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Ист Бенгал 4 2 0 2 5 - 6 6
8. АТК 3 1 1 1 7 - 7 4
9. Джамшедпур 3 0 1 2 2 - 7 1
10. Бенгалуру 4 0 1 3 1 - 7 1
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Гоа Noah Sadaoui 4 (1)
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 4 (1)
Керала Бластерс Калюжный Иван 4
АТК Петратос Димитри 3 (5)
Мумбаи Сити Сингх Бипин 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
Ченнаин Debjit Majumder 1 1
Ист Бенгал Голуи Сартхак 1 1
Джамшедпур Хартли Питер 2
Мумбаи Сити Ahmed Jahouh 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 38'
      Jockson Dhas уходит с поля. Edwin Vanspaul выходит вместо него
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Vafa Hakhamaneshi уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дели Динамос 3:2 Ченнаин онлайн

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