Тур: 1.
3:2
Конец матча
0'
1:0
31' Гол в свои воротаVafa Hakhamaneshi
2:0
49' ПенальтиМаурисио Диего
2:1
60' ГолЭль-Хайяти Абденассер
67' Желтая карточкаIssac Vanmalsawma
89' Желтая карточкаСингх Амриндер
2:2
90' ПенальтиЭль-Хайяти Абденассер
3:2
90' ГолNanda Kumar
90'+23
Ход матча
31'
49'
2:0
60'
89'
90'
90'
36
Sahil
Panwar
21
Креспо
Сауль
11
Nanda
Kumar
13
Ajith
Kumar
25
Jockson
Dhas
26
Дюкер
Юлиус
19
Sajal
Bag
18
Sourav
Das
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Sahil PanwarЗащитник
- Полузащитник
-
21 Креспо СаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Nanda KumarНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Niraj Kumar
-
-
-
Главный тренер: Josep Gombau
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Ajith KumarЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Jockson DhasПолузащитник
-
26 Дюкер ЮлиусПолузащитник
-
19 Sajal BagПолузащитник
-
18 Sourav DasПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Rahim Ali
-
-
-
-
-
23 Jobby Justin
-
Главный тренер: Thomas Brdaric
История личных встреч
Дели Динамос
Ченнаин
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 1 победа
16 матчей
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
56.3%
6.2%
6 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.88
1.63
Среднее время на гол
48
55
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.75
0.88
Среднее время на гол
51
102
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.81
1.25
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
49
72
Бомбардиры внутри турнира
Дели Динамос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маурисио Диего
|3 (1)
|0.43
|Мартин Педро
|3
|0.43
|Nanda Kumar
|3
|0.43
|Jerry Mawihmingthanga
|2
|0.29
|Issac Vanmalsawma
|1
|0.14
|Креспо Сауль
|0
|0
|Сингх Амриндер
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
|Isak Vanlalruatfela
|0
|0
|Denechandra Meitei
|0
|0
Ченнаин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Хайяти Абденассер
|4 (1)
|0.57
|Слишкович Петар
|2
|0.29
|Rahim Ali
|1
|0.14
|Карикари Кваме
|1 (1)
|0.14
|Prasanth Karuthadathkuni
|1
|0.14
|Vafa Hakhamaneshi
|1
|0.14
|Vincy Barretto
|1
|0.14
|Дюкер Юлиус
|0
|0
|Aakash Sangwan
|0
|0
Карточки
Дели Динамос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Issac Vanmalsawma
|2
|0
|Сингх Амриндер
|2
|0
|Thoiba Moirangthem
|1
|0
Ченнаин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vafa Hakhamaneshi
|2
|1
|Debjit Majumder
|1
|1
|Дианье Фаллу
|2
|0
|Дюкер Юлиус
|2
|0
|Ajith Kumar
|2
|0
|Дас Нараян
|1
|0
|Тапа Анируд
|1
|0
Результаты матчей
Дели Динамос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Ченнаин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
0
3
Дели Динамос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ченнаин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
8
Волевые поражения
7
4
Дели Динамос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ченнаин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
9
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
8
6
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Пропущено
6
10
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
50%
2
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Забито
13
12
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
5
38%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
5
38%
4
33%
76-90
Пропущено
10
13
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
30%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Дели Динамос
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ист Бенгал - Дели Динамос 2:4 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Дели Динамос - Керала Бластерс 2:1
Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Джамшедпур - Дели Динамос 2:3 Джамшедпур - Дели Динамос 5:1 Дели Динамос - АТК 1:1 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ист Бенгал - Дели Динамос 1:2 Гоа - Дели Динамос 1:1 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 АТК - Дели Динамос 0:0 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Дели Динамос - Керала Бластерс 0:2 Дели Динамос - Мумбаи Сити 4:2 Хайдарабад - Дели Динамос 6:1 Дели Динамос - Гоа 1:1
Ченнаин
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ченнаин - Джамшедпур 3:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Ист Бенгал - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Гоа 0:2
Ченнаин - Бенгалуру 1:1 АТК - Ченнаин 1:2 Ченнаин - АТК 0:1 Керала Бластерс - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Джамшедпур 1:4 Дели Динамос - Ченнаин 2:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1 Ист Бенгал - Ченнаин 2:2 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Ченнаин - Хайдарабад 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Джамшедпур - Ченнаин 0:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Ченнаин - Керала Бластерс 0:3
Результаты матчей
Дели Динамос
Ченнаин
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Дели Динамос
Ченнаин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
21
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
43
43
34
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|2.
|Мумбаи Сити
|7
|4
|3
|0
|20 - 8
|15
|3.
|Дели Динамос
|7
|5
|0
|2
|13 - 10
|15
|4.
|Керала Бластерс
|7
|4
|0
|3
|13 - 11
|12
|5.
|Гоа
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Ченнаин
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|7.
|АТК
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|8.
|Ист Бенгал
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|9.
|Бенгалуру
|6
|1
|1
|4
|2 - 8
|4
|10.
|Джамшедпур
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|11.
|Нортист Юнайтед
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|2.
|Дели Динамос
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|Мумбаи Сити
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4.
|Керала Бластерс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|5.
|Гоа
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|АТК
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|Ченнаин
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|8.
|Бенгалуру
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Джамшедпур
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Ист Бенгал
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|2.
|Керала Бластерс
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Хайдарабад
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Гоа
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|5.
|Дели Динамос
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|Ченнаин
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Ист Бенгал
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|АТК
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|9.
|Джамшедпур
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|10.
|Бенгалуру
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Гоа
|Noah Sadaoui
|4 (1)
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|4 (1)
|Керала Бластерс
|Калюжный Иван
|4
|АТК
|Петратос Димитри
|3 (5)
|Мумбаи Сити
|Сингх Бипин
|3 (2)
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|Ченнаин
|Debjit Majumder
|1 1
|Ист Бенгал
|Голуи Сартхак
|1 1
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|2
|Мумбаи Сити
|Ahmed Jahouh
|2