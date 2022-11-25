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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Нортист Юнайтед
1:2
Перерыв
Мумбаи Сити
0'
0:1
10' Пенальти
Ahmed Jahouh
1:1
17' Гол
Parthib Gogoi
1:2
28' Гол
Сингх Бипин
35' Желтая карточка
Michael Jakobsen II

Ход матча

10'
0:1
Ahmed Jahouh
17'
Parthib Gogoi
(Филиппото Ромен)
1:1
28'
1:2
Сингх Бипин
(Стюарт Грэг)
35'
Michael Jakobsen II
 
Лучшие коэффициенты
Нортист Юнайтед
Ничья
Мумбаи Сити
6.29
4.85
1.46
Все Коэффициенты
32
Mirshad
Michu
14
Joe
Zoherliana
24
Aaron
Evans
2
Michael
Jakobsen
II
5
Gurjinder
Kumar
43
Pragyan
Sundar
Gogoi
91
Гастаньяга
Йон
10
Филиппото
Ромен
7
Rochharzela
Rochharzela
11
Parthib
Gogoi
8
Imran
Khan
1
Phurba
Lachenpa
2
Бхеке
Рахул
18
Гриффитс
Ростин
5
Mehtab
Singh
23
Vignesh
Dakshinamurthy
24
Стюарт
Грэг
10
Ahmed
Jahouh
16
Раи
Винит
7
Чхангте
Лаллианзуала
30
Jorge
Pereyra
II
29
Сингх
Бипин
Нортист Юнайтед
Мумбаи Сити

История личных встреч

Нортист Юнайтед
Мумбаи Сити

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

СИ
1:1
СИ
3:3
СИ
1:2
СИ
1:0
СИ
1:0
СИ
2:2
СИ
0:2
СИ
0:1
СИ
3:2
СИ
0:2
СИ
0:1
СИ
1:0
СИ
2:0
СИ
5:1
СИ
1:1
СИ
0:2

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.13
1.25

Среднее время на гол

80
72

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.31
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

68
72

Бомбардиры внутри турнира

Нортист Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дербишир Мэтт 1 0.14
Aaron Evans 1 0.14
Parthib Gogoi 1 0.14
Филиппото Ромен 0 0
Гастаньяга Йон 0 0
Мумбаи Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сингх Бипин 4 0.5
Jorge Pereyra II 3 0.38
Чхангте Лаллианзуала 3 0.38
Стюарт Грэг 2 (1) 0.25
Ногуэра Альберто 2 0.25
Ahmed Jahouh 1 (1) 0.13
Гриффитс Ростин 1 0.13
Раи Винит 1 0.13
Vignesh Dakshinamurthy 1 0.13
Лаленгмавия 1 0.13
Mehtab Singh 1 0.13

Карточки

Нортист Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастаньяга Йон 2 0
Michael Jakobsen II 2 0
Aaron Evans 1 0
Gani Nigam 1 0
Mohammed Irshad 1 0
Mashoor Thangalakath 1 0
Rochharzela Rochharzela 1 0
Gaurav Bora 1 0
Imran Khan 1 0
Parthib Gogoi 1 0
Мумбаи Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ahmed Jahouh 2 0
Стюарт Грэг 2 0
Mehtab Singh 2 0
Гриффитс Ростин 1 0
Ногуэра Альберто 1 0
Mourtada Sergine Fall 1 0
Jorge Pereyra II 1 0
Лаленгмавия 1 0
Phurba Lachenpa 1 0

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Мумбаи Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
2
Нортист Юнайтед
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мумбаи Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
9
Нортист Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Мумбаи Сити
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

1
11

Голы по времени матча

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
100%
2
20%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
100%
1
11%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

2
19
0 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
2
100%
3
16%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
15%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
5
38%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Нортист Юнайтед
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Керала Бластерс 0:3 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 1:0 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 1:3
Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Нортист Юнайтед 1:1 Нортист Юнайтед - Джамшедпур 2:3 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Керала Бластерс - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Мумбаи Сити - Нортист Юнайтед 1:1 Ченнаин - Нортист Юнайтед 2:1 Нортист Юнайтед - Дели Динамос 0:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Джамшедпур - Нортист Юнайтед 3:2 Нортист Юнайтед - Мумбаи Сити 3:3 Нортист Юнайтед - АТК 2:3 Нортист Юнайтед - Ист Бенгал 2:0
Мумбаи Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Ченнаин - Мумбаи Сити 2:6 Мумбаи Сити - АТК 2:2 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 0:2
Мумбаи Сити - Джамшедпур 1:1 Мумбаи Сити - Дели Динамос 2:0 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Мумбаи Сити - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Мумбаи Сити 6:0 Мумбаи Сити - Аль-Джазира 0:0 Аль-Джазира - Мумбаи Сити 1:0 Аль-Кува Аль-Джавия - Мумбаи Сити 1:2 Мумбаи Сити - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Керала Бластерс - Мумбаи Сити 3:1 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Мумбаи Сити - Ист Бенгал 1:0 Джамшедпур - Мумбаи Сити 3:2 Мумбаи Сити - Дели Динамос 4:1 Ченнаин - Мумбаи Сити 0:1

Результаты матчей

Нортист Юнайтед
Мумбаи Сити

Точный счет

0:3
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:6
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:3
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Нортист Юнайтед
Мумбаи Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 2:1 8 5 3 0 22 - 9 18
2. Хайдарабад 7 5 1 1 10 - 4 16
3. Дели Динамос 7 5 0 2 13 - 10 15
4. Керала Бластерс 7 4 0 3 13 - 11 12
5. Гоа 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Ченнаин 7 3 1 3 11 - 14 10
7. АТК 6 3 1 2 12 - 10 10
8. Ист Бенгал 7 2 0 5 8 - 13 6
9. Бенгалуру 6 1 1 4 2 - 8 4
10. Джамшедпур 6 1 1 4 5 - 11 4
11. Нортист Юнайтед 1:2 7 0 0 7 3 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 5 3 1 1 6 - 4 10
2. Дели Динамос 3 3 0 0 6 - 3 9
3. Мумбаи Сити 2:1 4 2 2 0 9 - 3 8
4. Керала Бластерс 4 2 0 2 8 - 9 6
5. Гоа 2 2 0 0 6 - 0 6
6. АТК 3 2 0 1 5 - 3 6
7. Ченнаин 4 1 1 2 6 - 10 4
8. Бенгалуру 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Джамшедпур 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Ист Бенгал 3 0 0 3 3 - 7 0
11. Нортист Юнайтед 1:2 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 2:1 4 3 1 0 13 - 6 10
2. Керала Бластерс 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Хайдарабад 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Гоа 4 2 0 2 5 - 5 6
5. Дели Динамос 4 2 0 2 7 - 7 6
6. Ченнаин 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Ист Бенгал 4 2 0 2 5 - 6 6
8. АТК 3 1 1 1 7 - 7 4
9. Джамшедпур 3 0 1 2 2 - 7 1
10. Бенгалуру 4 0 1 3 1 - 7 1
11. Нортист Юнайтед 1:2 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Сингх Бипин 4 (2)
Гоа Noah Sadaoui 4 (1)
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 4 (1)
Керала Бластерс Калюжный Иван 4
АТК Петратос Димитри 3 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
Ченнаин Debjit Majumder 1 1
Ист Бенгал Голуи Сартхак 1 1
Джамшедпур Хартли Питер 2
Мумбаи Сити Ahmed Jahouh 2
Весь список
Тайм-аут
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Микаэль Якобсен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Сингх Бипин бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Parthib Gogoi бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Ahmed Jahouh из команды Мумбаи Сити забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нортист Юнайтед
Ничья
Мумбаи Сити
6.29
4.85
1.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нортист Юнайтед 1:2 Мумбаи Сити онлайн

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