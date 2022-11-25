Тур: 12.
2:1
Конец матча
0'
0:1
1' ГолДьявара Кандет
1:1
14' ПенальтиАбраам Гонсалес
34' Желтая карточкаЭрасо Хави
38' Желтая карточкаReginaldo Ramires
2:1
38' ГолStavros Gavriel
63' Желтая карточкаRodrigo Varanda
88' Желтая карточкаВученович Александар
90' Желтая карточкаPantelis Gavriel
90'+8
Ход матча
1'
0:1
14'
1:1
34'
38'
2:1
63'
90'
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Шехич ЭдинПолузащитник
-
19 Эрасо ХавиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
26 Lois Fauriel
-
-
-
-
- Запасные игроки
-
55 Оноди АкошВратарь
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
77 Davi Araujo
-
Главный тренер: David Badia
- Основной состав
-
12 Костич ИванЗащитник
- Защитник
-
25 Дрекса ПавелЗащитник
- Полузащитник
-
10 Мейра МарсиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Julien Lamy
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
История личных встреч
Акритас Хлоракас
Эносис
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Reginaldo Ramires
|2
|0.17
|Абраам Гонсалес
|2 (2)
|0.17
|Vasos Dimosthenous
|1
|0.08
|Stavros Gavriel
|1
|0.08
|Rodrigo Varanda
|1
|0.08
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рушиас Онисифорос
|2
|0.17
|Julien Lamy
|2
|0.17
|Дьявара Кандет
|2
|0.17
|Дрекса Павел
|1
|0.08
|Вученович Александар
|1
|0.08
|Сильва Луис
|1
|0.08
Карточки
Акритас Хлоракас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seid Korac
|4
|1
|Эрасо Хави
|5
|0
|Шехич Эдин
|3
|0
|Ivan Saravanja
|1
|1
|Коне Ибрагим
|2
|0
|Абраам Гонсалес
|1
|0
|Пернтреу Клетон
|1
|0
|Stavros Gavriel
|1
|0
|Davi Araujo
|1
|0
|Rodrigo Varanda
|1
|0
|Reginaldo Ramires
|1
|0
|Balthazar Bernardi
|1
|0
|Konstantinos Karagiannis
|1
|0
|Jawad El Jemili
|1
|0
|Lois Fauriel
|1
|0
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эхманн Марко
|3
|1
|Константину Константинос
|4
|0
|Demetris Mavroudis
|4
|0
|Adrian Oscar Lucero
|3
|0
|Marko Jevremovic
|3
|0
|Fotis Kotsonis
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Вукчевич Стефан
|2
|0
|Вученович Александар
|2
|0
|Сильва Луис
|2
|0
|Дрекса Павел
|1
|0
|Рушиас Онисифорос
|1
|0
|Костич Иван
|1
|0
|Antonis Katsiaris
|1
|0
|Мейра Марсиу
|1
|0
|Дьявара Кандет
|1
|0
|Pantelis Gavriel
|1
|0
|Omer Korsia
|1
|0
Результаты матчей
Акритас Хлоракас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Эносис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
2
Акритас Хлоракас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Эносис
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
2
5
Акритас Хлоракас
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Эносис
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
4
7
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
40%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
20%
3
21%
1-15
3
20%
3
21%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
40%
4
29%
76-90
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Пропущено
21
18
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
14%
4
22%
1-15
6
29%
3
17%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
33%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Акритас Хлоракас
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0
Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Олимпиас Лимпион - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Анагенниси Деринья 3:2 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 2:0 Айя-Напа - Акритас Хлоракас 0:4
Эносис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эносис - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Эносис 2:1
Эносис - Анортосис 1:1 Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0 Алки Ороклинис - Эносис 1:1
Результаты матчей
Акритас Хлоракас
Эносис
Точный счет
0:3
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Акритас Хлоракас
Эносис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
41
16
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
75
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|11
|9
|2
|0
|26 - 3
|29
|2.
|Арис Лимассол
|11
|8
|1
|2
|24 - 9
|25
|3.
|АПОЭЛ
|11
|7
|3
|1
|12 - 3
|24
|4.
|АЕК Ларнака
|11
|7
|1
|3
|20 - 9
|22
|5.
|Аполлон
|11
|5
|4
|2
|11 - 9
|19
|6.
|Омония
|11
|5
|1
|5
|17 - 12
|16
|7.
|АЕЛ Лимаcсол
|11
|4
|2
|5
|10 - 10
|14
|8.
|Анортосис
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|9.
|Неа Саламина
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|10.
|Кармиотисса
|11
|3
|3
|5
|7 - 16
|12
|11.
|Эносис
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|12.
|Докса Катокопия
|11
|2
|2
|7
|7 - 17
|8
|13.
|Акритас Хлоракас
|12
|2
|1
|9
|7 - 22
|7
|14.
|Олимпиакос Никосия
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|6
|5
|1
|0
|14 - 2
|16
|2.
|Пафос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|Омония
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Арис Лимассол
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|5.
|Аполлон
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|АПОЭЛ
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|7.
|Эносис
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|8.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Неа Саламина
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|10.
|Кармиотисса
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|14.
|Докса Катокопия
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|АПОЭЛ
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|3.
|Пафос
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|4.
|Аполлон
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|Докса Катокопия
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|7.
|Анортосис
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|8.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Неа Саламина
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|10.
|Кармиотисса
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|11.
|Омония
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|Эносис
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|4
|Аполлон
|Питтас Яннис
|4
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 4
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 4
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|5