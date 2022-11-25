ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 12.
Акритас Хлоракас
2:1
Конец матча
Эносис
0'
0:1
1' Гол
Дьявара Кандет
1:1
14' Пенальти
Абраам Гонсалес
34' Желтая карточка
Эрасо Хави
38' Желтая карточка
Reginaldo Ramires
2:1
38' Гол
Stavros Gavriel
63' Желтая карточка
Rodrigo Varanda
88' Желтая карточка
Вученович Александар
90' Желтая карточка
Pantelis Gavriel
90'+8
Акритас Хлоракас
Эносис

История личных встреч

Акритас Хлоракас
Эносис

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ВД
2:2
ВД
0:2
ВД
0:0
ВД
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Акритас Хлоракас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Reginaldo Ramires 2 0.17
Абраам Гонсалес 2 (2) 0.17
Vasos Dimosthenous 1 0.08
Stavros Gavriel 1 0.08
Rodrigo Varanda 1 0.08
Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рушиас Онисифорос 2 0.17
Julien Lamy 2 0.17
Дьявара Кандет 2 0.17
Дрекса Павел 1 0.08
Вученович Александар 1 0.08
Сильва Луис 1 0.08

Карточки

Акритас Хлоракас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seid Korac 4 1
Эрасо Хави 5 0
Шехич Эдин 3 0
Ivan Saravanja 1 1
Коне Ибрагим 2 0
Абраам Гонсалес 1 0
Пернтреу Клетон 1 0
Stavros Gavriel 1 0
Davi Araujo 1 0
Rodrigo Varanda 1 0
Reginaldo Ramires 1 0
Balthazar Bernardi 1 0
Konstantinos Karagiannis 1 0
Jawad El Jemili 1 0
Lois Fauriel 1 0
Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эхманн Марко 3 1
Константину Константинос 4 0
Demetris Mavroudis 4 0
Adrian Oscar Lucero 3 0
Marko Jevremovic 3 0
Fotis Kotsonis 3 0
Andreas Christofi 3 0
Вукчевич Стефан 2 0
Вученович Александар 2 0
Сильва Луис 2 0
Дрекса Павел 1 0
Рушиас Онисифорос 1 0
Костич Иван 1 0
Antonis Katsiaris 1 0
Мейра Марсиу 1 0
Дьявара Кандет 1 0
Pantelis Gavriel 1 0
Omer Korsia 1 0

Результаты матчей

Акритас Хлоракас
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Эносис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2
Акритас Хлоракас
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Эносис
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

2
5
Акритас Хлоракас
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Эносис
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
40%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
20%
3
21%
1-15
3
20%
3
21%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
40%
4
29%
76-90

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
2
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

21
18
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
14%
4
22%
1-15
6
29%
3
17%
16-30
2
10%
4
22%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
33%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Акритас Хлоракас
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Акритас Хлоракас - АЕЛ Лимаcсол 0:3 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0
Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 1:0 Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Акритас Хлоракас 1:0 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:3 Анортосис - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Неа Саламина - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Акритас Хлоракас - Онисилос Сотира 3:0 Отеллос - Акритас Хлоракас 2:1 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Олимпиас Лимпион - Акритас Хлоракас 1:1 Акритас Хлоракас - Анагенниси Деринья 3:2 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 0:1 Акритас Хлоракас - Омония 29-го Мая 2:0 Айя-Напа - Акритас Хлоракас 0:4
Эносис
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эносис - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Арис Лимассол - Эносис 2:1
Эносис - Анортосис 1:1 Эносис - Олимпиас Лимпион 4:1 Пафос - Эносис 3:0 Эносис - Неа Саламина 2:0 Омония - Эносис 4:0 Эносис - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол - Эносис 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Эносис - АСИЛ Лыси 2:3 Онисилос Сотира - Эносис 0:4 Акритас Хлоракас - Эносис 2:2 Эносис - Анагенниси Деринья 2:1 Эносис - Этникос Ахна 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Ахиронас 2:0 Алки Ороклинис - Эносис 1:1

Результаты матчей

Акритас Хлоракас
Эносис

Точный счет

0:3
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Акритас Хлоракас
Эносис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
6
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
7
5
1
11
1.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 11 9 2 0 26 - 3 29
2. Арис Лимассол 11 8 1 2 24 - 9 25
3. АПОЭЛ 11 7 3 1 12 - 3 24
4. АЕК Ларнака 11 7 1 3 20 - 9 22
5. Аполлон 11 5 4 2 11 - 9 19
6. Омония 11 5 1 5 17 - 12 16
7. АЕЛ Лимаcсол 11 4 2 5 10 - 10 14
8. Анортосис 11 4 2 5 11 - 14 14
9. Неа Саламина 11 4 1 6 10 - 14 13
10. Кармиотисса 11 3 3 5 7 - 16 12
11. Эносис 12 3 2 7 9 - 18 11
12. Докса Катокопия 11 2 2 7 7 - 17 8
13. Акритас Хлоракас 12 2 1 9 7 - 22 7
14. Олимпиакос Никосия 11 1 3 7 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 6 5 1 0 14 - 2 16
2. Пафос 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Омония 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Арис Лимассол 6 3 1 2 12 - 7 10
5. Аполлон 6 3 1 2 6 - 6 10
6. АПОЭЛ 6 2 3 1 4 - 2 9
7. Эносис 5 2 2 1 6 - 4 8
8. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Неа Саламина 5 2 1 2 5 - 7 7
10. Кармиотисса 6 2 1 3 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Олимпиакос Никосия 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Акритас Хлоракас 7 2 0 5 5 - 15 6
14. Докса Катокопия 5 0 0 5 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АПОЭЛ 5 5 0 0 8 - 1 15
3. Пафос 6 4 2 0 14 - 3 14
4. Аполлон 5 2 3 0 5 - 3 9
5. Докса Катокопия 6 2 2 2 6 - 8 8
6. АЕЛ Лимаcсол 6 2 2 2 6 - 4 8
7. Анортосис 6 2 1 3 5 - 9 7
8. АЕК Ларнака 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Неа Саламина 6 2 0 4 5 - 7 6
10. Кармиотисса 5 1 2 2 2 - 9 5
11. Омония 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Эносис 7 1 0 6 3 - 14 3
13. Акритас Хлоракас 5 0 1 4 2 - 7 1
14. Олимпиакос Никосия 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 4
Аполлон Питтас Яннис 4
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Акритас Хлоракас 2:1 Эносис онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     