Тур: 1.
0'
0:1
27' ГолХави Эрнандес
45' Желтая карточкаСингх Дхирадж
0:2
57' ГолХави Эрнандес
68' Желтая карточкаБедия Эду
70' Желтая карточкаСингх Суреш
78' Желтая карточкаСандху Гурприт
90'+7
Ход матча
27'
0:1
45'
57'
0:2
68'
70'
78'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Бедия ЭдуПолузащитник
-
22 Redeem TlangПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Карлос Пенья
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Prabir DasЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сингх УдантаНападающий
-
22 Кришна РойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чхетри СунилНападающий
-
-
-
18 Rohit Kumar
-
-
30 Lara Sharma
-
-
Главный тренер: Грейсон Саймон
История личных встреч
Гоа
Бенгалуру
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.67
1.8
Среднее время на гол
54
50
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.82
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
76
Бомбардиры внутри турнира
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|4
|0.57
|Бедия Эду
|1
|0.14
|Фернандес Брэндон
|1
|0.14
|Гуаррочена Икер
|1
|0.14
|Redeem Tlang
|1
|0.14
|Aibanbha Dohling
|1
|0.14
|Арнаут Фарес
|1
|0.14
|Brison Fernandes
|1
|0.14
|Anwar Ali
|0
|0
|Васкес Альваро
|0
|0
|Seriton Fernandes
|0
|0
|Saviour Gama
|0
|0
|Makan Winkle Chote
|0
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хави Эрнандес II
|2
|0.29
|Кришна Рой
|1
|0.14
|Алан Коста
|1
|0.14
|Сингх Уданта
|0
|0
|Sivasakthi Narayanan
|0
|0
Карточки
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Redeem Tlang
|2
|0
|Anwar Ali
|2
|0
|Бедия Эду
|1
|0
|Вальенте Марк
|1
|0
|Фернандес Брэндон
|1
|0
|Сингх Дхирадж
|1
|0
|Noah Sadaoui
|1
|0
|Ayush Chhetri
|1
|0
Бенгалуру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес II
|2
|0
|Сандху Гурприт
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Сингх Уданта
|1
|0
|Parag Satish
|1
|0
|Сингх Суреш
|1
|0
|Naorem Roshan Singh
|1
|0
Результаты матчей
Гоа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бенгалуру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Гоа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Бенгалуру
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
1
Гоа
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бенгалуру
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
2
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
4
36%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
1
25%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Гоа
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гоа - АТК 3:0 Керала Бластерс - Гоа 3:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0
Ченнаин - Гоа 0:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Керала Бластерс - Гоа 2:2 АТК - Гоа 2:1 Дели Динамос - Гоа 1:1
Бенгалуру
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0
Ченнаин - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Джамшедпур - Бенгалуру 0:0 Бенгалуру - АТК 3:3
Результаты матчей
Гоа
Бенгалуру
Точный счет
3:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Гоа
Бенгалуру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
43
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|8
|5
|3
|0
|23 - 9
|18
|2.
|Хайдарабад
|0:1
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|3.
|Дели Динамос
|7
|5
|0
|2
|13 - 10
|15
|4.
|АТК
|1:0
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|5.
|Керала Бластерс
|7
|4
|0
|3
|13 - 11
|12
|6.
|Гоа
|7
|4
|0
|3
|11 - 7
|12
|7.
|Ченнаин
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|8.
|Бенгалуру
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|9.
|Ист Бенгал
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|10.
|Джамшедпур
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|11.
|Нортист Юнайтед
|7
|0
|0
|7
|3 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|0:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|2.
|Дели Динамос
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|АТК
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|Мумбаи Сити
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|Керала Бластерс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|6.
|Гоа
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Ченнаин
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|8.
|Бенгалуру
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Джамшедпур
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Ист Бенгал
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|2.
|Керала Бластерс
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Хайдарабад
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|4.
|Гоа
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|5.
|Дели Динамос
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|Ченнаин
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Ист Бенгал
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|АТК
|1:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|9.
|Бенгалуру
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Джамшедпур
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Мумбаи Сити
|Сингх Бипин
|4 (2)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|4 (1)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|4 (1)
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|4 (1)
|Керала Бластерс
|Калюжный Иван
|4
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|Ченнаин
|Debjit Majumder
|1 1
|Ист Бенгал
|Голуи Сартхак
|1 1
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|2
|Мумбаи Сити
|Ahmed Jahouh
|2