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  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
Гоа
0:2
Конец матча
Бенгалуру
0'
0:1
27' Гол
Хави Эрнандес
45' Желтая карточка
Сингх Дхирадж
0:2
57' Гол
Хави Эрнандес
68' Желтая карточка
Бедия Эду
70' Желтая карточка
Сингх Суреш
78' Желтая карточка
Сандху Гурприт
90'+7
1
Сингх
Дхирадж
20
Seriton
Fernandes
8
Вальенте
Марк
4
Anwar
Ali
27
Aibanbha
Dohling
14
Ayush
Chhetri
11
Princeton
Rebello
7
Noah
Sadaoui
34
Гуаррочена
Икер
10
Фернандес
Брэндон
99
Васкес
Альваро
1
Сандху
Гурприт
33
Prabir
Das
3
Джинган
Сандеш
4
Aleksandar
Jovanovic
I
25
Namgyal
Bhutia
8
Сингх
Суреш
10
Хави
Эрнандес
II
12
Danish
Farooq
Bhat
21
Сингх
Уданта
22
Кришна
Рой
32
Naorem
Roshan
Singh
Гоа
Бенгалуру

История личных встреч

Гоа
Бенгалуру

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

СИ
1:1
СИ
2:1
СИ
1:2
СИ
2:2
СИ
2:1
СИ
1:1
СИ
1:0
СИ
3:0
СИ
1:2
СИ
2:0
СИ
4:3

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.67
1.8

Среднее время на гол

54
50

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.82
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
76

Бомбардиры внутри турнира

Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 4 0.57
Бедия Эду 1 0.14
Фернандес Брэндон 1 0.14
Гуаррочена Икер 1 0.14
Redeem Tlang 1 0.14
Aibanbha Dohling 1 0.14
Арнаут Фарес 1 0.14
Brison Fernandes 1 0.14
Anwar Ali 0 0
Васкес Альваро 0 0
Seriton Fernandes 0 0
Saviour Gama 0 0
Makan Winkle Chote 0 0
Бенгалуру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хави Эрнандес II 2 0.29
Кришна Рой 1 0.14
Алан Коста 1 0.14
Сингх Уданта 0 0
Sivasakthi Narayanan 0 0

Карточки

Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Redeem Tlang 2 0
Anwar Ali 2 0
Бедия Эду 1 0
Вальенте Марк 1 0
Фернандес Брэндон 1 0
Сингх Дхирадж 1 0
Noah Sadaoui 1 0
Ayush Chhetri 1 0
Бенгалуру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес II 2 0
Сандху Гурприт 1 0
Джинган Сандеш 1 0
Сингх Уданта 1 0
Parag Satish 1 0
Сингх Суреш 1 0
Naorem Roshan Singh 1 0

Результаты матчей

Гоа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бенгалуру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Гоа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Бенгалуру
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
1
Гоа
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бенгалуру
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
2

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
4
36%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
1
25%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гоа
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гоа - АТК 3:0 Керала Бластерс - Гоа 3:1 Гоа - Джамшедпур 3:0 Хайдарабад - Гоа 1:0
Ченнаин - Гоа 0:2 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Керала Бластерс 4:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:2 Хайдарабад - Гоа 3:2 Гоа - АТК 0:2 Ченнаин - Гоа 0:5 Гоа - Дели Динамос 1:1 Джамшедпур - Гоа 1:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Гоа - Ист Бенгал 1:2 Гоа - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Ченнаин 1:0 Керала Бластерс - Гоа 2:2 АТК - Гоа 2:1 Дели Динамос - Гоа 1:1
Бенгалуру
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мумбаи Сити - Бенгалуру 4:0 Бенгалуру - Ист Бенгал 0:1 Дели Динамос - Бенгалуру 1:0 Хайдарабад - Бенгалуру 1:0
Ченнаин - Бенгалуру 1:1 Бенгалуру - Нортист Юнайтед 1:0 Ист Бенгал - Бенгалуру 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Бенгалуру - Дели Динамос 2:1 Нортист Юнайтед - Бенгалуру 2:1 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Бенгалуру - Джамшедпур 3:1 Керала Бластерс - Бенгалуру 0:1 Бенгалуру - Ченнаин 3:0 Бенгалуру - Гоа 1:1 Мумбаи Сити - Бенгалуру 0:3 Бенгалуру - Ист Бенгал 1:1 Ченнаин - Бенгалуру 2:4 Джамшедпур - Бенгалуру 0:0 Бенгалуру - АТК 3:3

Результаты матчей

Гоа
Бенгалуру

Точный счет

3:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Гоа
Бенгалуру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
1
1.5
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
4
3
1.5
1
6
2
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 8 5 3 0 23 - 9 18
2. Хайдарабад 0:1 8 5 1 2 10 - 5 16
3. Дели Динамос 7 5 0 2 13 - 10 15
4. АТК 1:0 7 4 1 2 13 - 10 13
5. Керала Бластерс 7 4 0 3 13 - 11 12
6. Гоа 7 4 0 3 11 - 7 12
7. Ченнаин 7 3 1 3 11 - 14 10
8. Бенгалуру 7 2 1 4 4 - 8 7
9. Ист Бенгал 7 2 0 5 8 - 13 6
10. Джамшедпур 6 1 1 4 5 - 11 4
11. Нортист Юнайтед 7 0 0 7 3 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 0:1 5 3 1 1 6 - 4 10
2. Дели Динамос 3 3 0 0 6 - 3 9
3. АТК 1:0 4 3 0 1 6 - 3 9
4. Мумбаи Сити 4 2 2 0 9 - 3 8
5. Керала Бластерс 4 2 0 2 8 - 9 6
6. Гоа 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Ченнаин 4 1 1 2 6 - 10 4
8. Бенгалуру 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Джамшедпур 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Ист Бенгал 3 0 0 3 3 - 7 0
11. Нортист Юнайтед 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 4 3 1 0 14 - 6 10
2. Керала Бластерс 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Хайдарабад 0:1 3 2 0 1 4 - 1 6
4. Гоа 4 2 0 2 5 - 5 6
5. Дели Динамос 4 2 0 2 7 - 7 6
6. Ченнаин 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Ист Бенгал 4 2 0 2 5 - 6 6
8. АТК 1:0 3 1 1 1 7 - 7 4
9. Бенгалуру 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Джамшедпур 3 0 1 2 2 - 7 1
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Сингх Бипин 4 (2)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 4 (1)
Гоа Noah Sadaoui 4 (1)
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 4 (1)
Керала Бластерс Калюжный Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
Ченнаин Debjit Majumder 1 1
Ист Бенгал Голуи Сартхак 1 1
Джамшедпур Хартли Питер 2
Мумбаи Сити Ahmed Jahouh 2
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      48'
      Сингх Дхирадж получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Хави Эрнандес II бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гоа 0:2 Бенгалуру онлайн

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