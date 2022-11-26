ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2022-2023

Индия: Суперлига Индии
2022-2023

Тур: 1.
АТК
1:0
Первый тайм: 12'
Хайдарабад
0'
1:0
11' Гол
Hugo Boumous

Ход матча

11'
Hugo Boumous
(Куруниян Ашик)
1:0
1
Vishal
Kaith
44
Asish
Rai
5
Хэмилл
Брендан
20
Котал
Притам
15
Босе
Субхасиш
22
Deepak
Tangri
8
Макхью
Карл
19
Куруниян
Ашик
11
Сингх
Манвир
10
Hugo
Boumous
17
Колако
Листон
1
Gurmeet
Singh
2
Reagan
Singh
4
Сингх
Чингленсана
16
Онайндиа
Одеи
31
Мишра
Акаш
26
Эррера
Борха
8
João
Victor
I
18
Hitesh
Sharma
10
Ясир
Мохаммад
20
Огбече
Бартоломью
27
Пуджари
Никхил
АТК
Хайдарабад

История личных встреч

АТК
Хайдарабад

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СИ
1:0
СИ
3:1
СИ
1:2
СИ
2:2
СИ
2:2
СИ
1:1
СИ
2:2
СИ
5:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.13
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

42
72

Бомбардиры внутри турнира

АТК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петратос Димитри 3 0.43
Сингх Манвир 2 0.29
Hugo Boumous 1 0.14
Колако Листон 1 0.14
Кауко Йони 1 0.14
Макхью Карл 1 0.14
Lenny Rodrigues 1 0.14
Босе Субхасиш 1 0.14
Хайдарабад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нарзари Холичаран 2 0.25
Ясир Мохаммад 2 0.25
Огбече Бартоломью 2 0.25
João Victor I 2 (1) 0.25
Сиверио Хавьер 1 0.13
Эррера Борха 1 0.13
Онайндиа Одеи 0 0

Карточки

АТК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Deepak Tangri 2 0
Lenny Rodrigues 0 1
Кауко Йони 1 0
Хэмилл Брендан 1 0
Петратос Димитри 1 0
Макхью Карл 1 0
Vishal Kaith 1 0
Сингх Манвир 1 0
Босе Субхасиш 1 0
Хайдарабад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сингх Чингленсана 2 0
Мишра Акаш 2 0
Онайндиа Одеи 1 0
João Victor I 1 0
Sahil Tavora 1 0
Сиверио Хавьер 1 0
Hitesh Sharma 1 0
Anuj Kumar 1 0
Ясир Мохаммад 1 0

Результаты матчей

АТК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хайдарабад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
0
АТК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Хайдарабад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

6
7
АТК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хайдарабад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
0
0%
3
27%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
4
36%
1
9%
76-90

Пропущено

11
3
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
5
45%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гоа - АТК 3:0 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Мумбаи Сити - АТК 2:2 АТК - Ист Бенгал 2:0
Керала Бластерс - АТК 2:5 АТК - Ченнаин 1:2 АТК - Куала-Лумпур 1:3 Мазия - АТК 2:5 АТК - Башундхара Кингс 4:0 Гокулам - АТК 4:2 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Ченнаин - АТК 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Дели Динамос - АТК 1:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Гоа - АТК 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Хайдарабад - АТК 1:2
Хайдарабад
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Хайдарабад - Гоа 1:0
Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - Гоа 3:2 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Хайдарабад - АТК 1:2 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Ченнаин - Хайдарабад 1:1

Результаты матчей

АТК
Хайдарабад

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

АТК
Хайдарабад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
2
1.5
2
5
1
5
2.5
2
5
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 8 5 3 0 23 - 9 18
2. Хайдарабад 0:1 8 5 1 2 10 - 5 16
3. Дели Динамос 7 5 0 2 13 - 10 15
4. АТК 1:0 7 4 1 2 13 - 10 13
5. Керала Бластерс 7 4 0 3 13 - 11 12
6. Гоа 7 4 0 3 11 - 7 12
7. Ченнаин 7 3 1 3 11 - 14 10
8. Бенгалуру 7 2 1 4 4 - 8 7
9. Ист Бенгал 7 2 0 5 8 - 13 6
10. Джамшедпур 6 1 1 4 5 - 11 4
11. Нортист Юнайтед 7 0 0 7 3 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайдарабад 0:1 5 3 1 1 6 - 4 10
2. Дели Динамос 3 3 0 0 6 - 3 9
3. АТК 1:0 4 3 0 1 6 - 3 9
4. Мумбаи Сити 4 2 2 0 9 - 3 8
5. Керала Бластерс 4 2 0 2 8 - 9 6
6. Гоа 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Ченнаин 4 1 1 2 6 - 10 4
8. Бенгалуру 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Джамшедпур 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Ист Бенгал 3 0 0 3 3 - 7 0
11. Нортист Юнайтед 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 4 3 1 0 14 - 6 10
2. Керала Бластерс 3 2 0 1 5 - 2 6
3. Хайдарабад 0:1 3 2 0 1 4 - 1 6
4. Гоа 4 2 0 2 5 - 5 6
5. Дели Динамос 4 2 0 2 7 - 7 6
6. Ченнаин 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Ист Бенгал 4 2 0 2 5 - 6 6
8. АТК 1:0 3 1 1 1 7 - 7 4
9. Бенгалуру 5 1 1 3 3 - 7 4
10. Джамшедпур 3 0 1 2 2 - 7 1
11. Нортист Юнайтед 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Мумбаи Сити Сингх Бипин 4 (2)
Мумбаи Сити Jorge Pereyra II 4 (1)
Гоа Noah Sadaoui 4 (1)
Ченнаин Эль-Хайяти Абденассер 4 (1)
Керала Бластерс Калюжный Иван 4
Весь список

Топ нарушителей
Ченнаин Vafa Hakhamaneshi 1 2
Ченнаин Debjit Majumder 1 1
Ист Бенгал Голуи Сартхак 1 1
Джамшедпур Хартли Питер 2
Мумбаи Сити Ahmed Jahouh 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Hugo Boumous бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч АТК 1:0 Хайдарабад онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
АТК
Хайдарабад
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 