Тур: 1.
1:0
Первый тайм: 12'
Ход матча
11'
1:0
44
Asish
Rai
20
Котал
Притам
11
Сингх
Манвир
10
Hugo
Boumous
31
Мишра
Акаш
26
Эррера
Борха
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Asish RaiЗащитник
- Защитник
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сингх МанвирНападающий
-
10 Hugo BoumousНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
31 Arsh Shaikh
-
13 Ravi Rana
-
Главный тренер: Juan Ferrando
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Sahil TavoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Anuj Kumar
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
История личных встреч
АТК
Хайдарабад
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.13
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
72
Бомбардиры внутри турнира
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|3
|0.43
|Сингх Манвир
|2
|0.29
|Hugo Boumous
|1
|0.14
|Колако Листон
|1
|0.14
|Кауко Йони
|1
|0.14
|Макхью Карл
|1
|0.14
|Lenny Rodrigues
|1
|0.14
|Босе Субхасиш
|1
|0.14
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нарзари Холичаран
|2
|0.25
|Ясир Мохаммад
|2
|0.25
|Огбече Бартоломью
|2
|0.25
|João Victor I
|2 (1)
|0.25
|Сиверио Хавьер
|1
|0.13
|Эррера Борха
|1
|0.13
|Онайндиа Одеи
|0
|0
Карточки
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Deepak Tangri
|2
|0
|Lenny Rodrigues
|0
|1
|Кауко Йони
|1
|0
|Хэмилл Брендан
|1
|0
|Петратос Димитри
|1
|0
|Макхью Карл
|1
|0
|Vishal Kaith
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Босе Субхасиш
|1
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Чингленсана
|2
|0
|Мишра Акаш
|2
|0
|Онайндиа Одеи
|1
|0
|João Victor I
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Сиверио Хавьер
|1
|0
|Hitesh Sharma
|1
|0
|Anuj Kumar
|1
|0
|Ясир Мохаммад
|1
|0
Результаты матчей
АТК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хайдарабад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
0
АТК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Хайдарабад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
6
7
АТК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хайдарабад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
0
0%
3
27%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
2
18%
1
9%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
4
36%
1
9%
76-90
Пропущено
11
3
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
5
45%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гоа - АТК 3:0 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Мумбаи Сити - АТК 2:2 АТК - Ист Бенгал 2:0
Керала Бластерс - АТК 2:5 АТК - Ченнаин 1:2 АТК - Куала-Лумпур 1:3 Мазия - АТК 2:5 АТК - Башундхара Кингс 4:0 Гокулам - АТК 4:2 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Ченнаин - АТК 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Дели Динамос - АТК 1:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Гоа - АТК 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Хайдарабад - АТК 1:2
Хайдарабад
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Хайдарабад - Гоа 1:0
Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - Гоа 3:2 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Хайдарабад - АТК 1:2 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Ченнаин - Хайдарабад 1:1
Результаты матчей
АТК
Хайдарабад
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
АТК
Хайдарабад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
12
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
42
25
15
25
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|8
|5
|3
|0
|23 - 9
|18
|2.
|Хайдарабад
|0:1
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|3.
|Дели Динамос
|7
|5
|0
|2
|13 - 10
|15
|4.
|АТК
|1:0
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|5.
|Керала Бластерс
|7
|4
|0
|3
|13 - 11
|12
|6.
|Гоа
|7
|4
|0
|3
|11 - 7
|12
|7.
|Ченнаин
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|8.
|Бенгалуру
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|9.
|Ист Бенгал
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|10.
|Джамшедпур
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|11.
|Нортист Юнайтед
|7
|0
|0
|7
|3 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|0:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|2.
|Дели Динамос
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|АТК
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|Мумбаи Сити
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|Керала Бластерс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|6.
|Гоа
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Ченнаин
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|8.
|Бенгалуру
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Джамшедпур
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Ист Бенгал
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|2.
|Керала Бластерс
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Хайдарабад
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|4.
|Гоа
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|5.
|Дели Динамос
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|Ченнаин
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Ист Бенгал
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|АТК
|1:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|9.
|Бенгалуру
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Джамшедпур
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Мумбаи Сити
|Сингх Бипин
|4 (2)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|4 (1)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|4 (1)
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|4 (1)
|Керала Бластерс
|Калюжный Иван
|4
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|Ченнаин
|Debjit Majumder
|1 1
|Ист Бенгал
|Голуи Сартхак
|1 1
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|2
|Мумбаи Сити
|Ahmed Jahouh
|2