Тур: 1.
1:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолHugo Boumous
11' Желтая карточкаСингх Чингленсана
18' Желтая карточкаКотал Притам
41' Желтая карточкаHitesh Sharma
83' Желтая карточкаМакхью Карл
85' Желтая карточкаОнайндиа Одеи
85' Желтая карточкаХэмилл Брендан
90' Желтая карточкаСиверио Хавьер
90'+7
Ход матча
11'
1:0
18'
41'
83'
85'
85'
90'
44
Asish
Rai
20
Котал
Притам
11
Сингх
Манвир
10
Hugo
Boumous
31
Мишра
Акаш
26
Эррера
Борха
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Asish RaiЗащитник
- Защитник
-
20 Котал ПритамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сингх МанвирНападающий
-
10 Hugo BoumousНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
-
-
-
31 Arsh Shaikh
-
13 Ravi Rana
-
Главный тренер: Juan Ferrando
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Мишра АкашЗащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Sahil TavoraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Anuj Kumar
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
История личных встреч
АТК
Хайдарабад
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.13
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
42
72
Бомбардиры внутри турнира
АТК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петратос Димитри
|3
|0.43
|Hugo Boumous
|2
|0.29
|Сингх Манвир
|2
|0.29
|Колако Листон
|1
|0.14
|Кауко Йони
|1
|0.14
|Макхью Карл
|1
|0.14
|Lenny Rodrigues
|1
|0.14
|Босе Субхасиш
|1
|0.14
|Куруниян Ашик
|0
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нарзари Холичаран
|2
|0.25
|Ясир Мохаммад
|2
|0.25
|Огбече Бартоломью
|2
|0.25
|João Victor I
|2 (1)
|0.25
|Сиверио Хавьер
|1
|0.13
|Эррера Борха
|1
|0.13
|Онайндиа Одеи
|0
|0
Карточки
АТК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хэмилл Брендан
|2
|0
|Макхью Карл
|2
|0
|Deepak Tangri
|2
|0
|Lenny Rodrigues
|0
|1
|Кауко Йони
|1
|0
|Петратос Димитри
|1
|0
|Котал Притам
|1
|0
|Vishal Kaith
|1
|0
|Сингх Манвир
|1
|0
|Босе Субхасиш
|1
|0
Хайдарабад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сингх Чингленсана
|3
|0
|Онайндиа Одеи
|2
|0
|Сиверио Хавьер
|2
|0
|Hitesh Sharma
|2
|0
|Мишра Акаш
|2
|0
|João Victor I
|1
|0
|Sahil Tavora
|1
|0
|Anuj Kumar
|1
|0
|Ясир Мохаммад
|1
|0
Результаты матчей
АТК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хайдарабад
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
0
АТК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Хайдарабад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
6
7
АТК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Хайдарабад
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
1
8%
3
27%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
2
17%
1
9%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
4
33%
1
9%
76-90
Пропущено
11
4
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
25%
61-75
5
45%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
АТК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гоа - АТК 3:0 АТК - Нортист Юнайтед 2:1 Мумбаи Сити - АТК 2:2 АТК - Ист Бенгал 2:0
Керала Бластерс - АТК 2:5 АТК - Ченнаин 1:2 АТК - Куала-Лумпур 1:3 Мазия - АТК 2:5 АТК - Башундхара Кингс 4:0 Гокулам - АТК 4:2 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 АТК - Джамшедпур 0:1 Ченнаин - АТК 0:1 АТК - Бенгалуру 2:0 Дели Динамос - АТК 1:1 Керала Бластерс - АТК 2:2 Гоа - АТК 0:2 АТК - Нортист Юнайтед 3:1 Хайдарабад - АТК 1:2
Хайдарабад
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хайдарабад - Керала Бластерс 0:1 Джамшедпур - Хайдарабад 0:1 Хайдарабад - Дели Динамос 1:0 Хайдарабад - Гоа 1:0
Хайдарабад - Бенгалуру 1:0 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:3 Хайдарабад - Мумбаи Сити 3:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 1:1 АТК - Хайдарабад 1:0 Хайдарабад - АТК 3:1 Хайдарабад - Мумбаи Сити 2:1 Хайдарабад - Джамшедпур 0:3 Хайдарабад - Керала Бластерс 2:1 Хайдарабад - Гоа 3:2 Бенгалуру - Хайдарабад 1:2 Хайдарабад - АТК 1:2 Нортист Юнайтед - Хайдарабад 0:5 Дели Динамос - Хайдарабад 2:3 Ист Бенгал - Хайдарабад 0:4 Ченнаин - Хайдарабад 1:1
Результаты матчей
АТК
Хайдарабад
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
4 раза 50%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
АТК
Хайдарабад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
43
26
16
26
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|8
|5
|3
|0
|23 - 9
|18
|2.
|Хайдарабад
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|3.
|Дели Динамос
|7
|5
|0
|2
|13 - 10
|15
|4.
|АТК
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|5.
|Керала Бластерс
|7
|4
|0
|3
|13 - 11
|12
|6.
|Гоа
|7
|4
|0
|3
|11 - 7
|12
|7.
|Ченнаин
|7
|3
|1
|3
|11 - 14
|10
|8.
|Бенгалуру
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|9.
|Ист Бенгал
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|10.
|Джамшедпур
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|11.
|Нортист Юнайтед
|7
|0
|0
|7
|3 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайдарабад
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|2.
|Дели Динамос
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|АТК
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|Мумбаи Сити
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|Керала Бластерс
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|6.
|Гоа
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Ченнаин
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|8.
|Бенгалуру
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Джамшедпур
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Ист Бенгал
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|11.
|Нортист Юнайтед
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|4
|3
|1
|0
|14 - 6
|10
|2.
|Керала Бластерс
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Хайдарабад
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|4.
|Гоа
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|5.
|Дели Динамос
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|Ченнаин
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Ист Бенгал
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|АТК
|3
|1
|1
|1
|7 - 7
|4
|9.
|Бенгалуру
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Джамшедпур
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|11.
|Нортист Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Мумбаи Сити
|Сингх Бипин
|4 (2)
|Мумбаи Сити
|Jorge Pereyra II
|4 (1)
|Гоа
|Noah Sadaoui
|4 (1)
|Ченнаин
|Эль-Хайяти Абденассер
|4 (1)
|Керала Бластерс
|Калюжный Иван
|4
|Ченнаин
|Vafa Hakhamaneshi
|1 2
|Хайдарабад
|Сингх Чингленсана
|3
|Ченнаин
|Debjit Majumder
|1 1
|Ист Бенгал
|Голуи Сартхак
|1 1
|Джамшедпур
|Хартли Питер
|2