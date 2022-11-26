ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Парма
0:0
Первый тайм: 14'
Модена
0'
3' Желтая карточка
Tomasso Silvestri

Ход матча

3'
 
Tomasso Silvestri

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Модена
1.73
5.00
3.35
Все Коэффициенты
40
Корви
Эдоардо
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
30
Валенти
Лаутаро
17
Остерволде
Джейден
19
Зом
Симон
8
Эстевес
Науэль
98
Ман
Деннис
10
Васкес
Франко
16
Бернабе
Адриан
45
Инглезе
Роберто
26
Riccardo
Gagno
57
Копполаро
Мауро
15
Tomasso
Silvestri
4
Antonio
Pergreffi
33
Ренцетти
Франческо
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
21
Армеллино
Марко
10
Тремолада
Лука
9
Бонфанти
Николас
11
Фальчинелли
Диего
Парма
4-3-1-2
Модена
4-3-1-2

История личных встреч

Парма
Модена

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
0:0
СB
2:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инглезе Роберто 4 0.29
Дель Прато Энрико 3 0.21
Ман Деннис 3 (1) 0.21
Михэйлэ Валентин 2 0.14
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.14
Эстевес Науэль 1 0.07
Камара Дрисса 1 0.07
Валенти Лаутаро 1 0.07
Бенедычак Адриан 1 0.07
Остерволде Джейден 1 0.07
Васкес Франко 0 0
Зом Симон 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 4 (1) 0.29
Бонфанти Николас 3 0.21
Тремолада Лука 2 0.14
Antonio Pergreffi 2 0.14
Фальчинелли Диего 2 0.14
Маньино Лука 2 0.14
Армеллино Марко 1 0.07
Марсура Давиде 0 0
Джерли Фабио 0 0
Shady Oukhadda 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остерволде Джейден 5 1
Юрич Станко 6 0
Antoine Hainaut 3 1
Васкес Франко 3 0
Эстевес Науэль 3 0
Кулибали Войо 3 0
Дель Прато Энрико 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Ансальди Кристиан 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Зом Симон 1 0
Валенти Лаутаро 1 0
Болог Ботонд 1 0
Бонни Анж-Йоан 1 0
Alessandro Circati 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 6 0
Читтадини Джорджо 5 0
Antonio Pergreffi 4 0
Маньино Лука 3 0
Панада Симоне 3 0
Tomasso Silvestri 2 0
Shady Oukhadda 2 0
Де Майо Себастьян 1 0
Фальчинелли Диего 1 0
Марсура Давиде 1 0
Армеллино Марко 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Копполаро Мауро 1 0
Джерли Фабио 1 0
Paulo Dentello 1 0
Riccardo Gagno 1 0
Мости Никола 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Edoardo Duca 1 0

Результаты матчей

Парма
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
3
Парма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Модена
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

6
10
Парма
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Модена
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

10
13

Голы по времени матча

Забито

13
5
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
4
31%
1
20%
31-45
4
31%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
17%
1
9%
1-15
2
33%
3
27%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
4
36%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Забито

19
16
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
2
11%
1
6%
1-15
4
21%
4
25%
16-30
5
26%
3
19%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
3
16%
4
25%
61-75
1
5%
2
13%
76-90

Пропущено

13
19
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
8%
1
5%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
2
15%
6
32%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
3
23%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Парма - Читтаделла 3:1 Палермо - Парма 1:0 Парма - Комо 1:0 Зюйдтироль - Парма 1:0
Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2
Модена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Модена - Перуджа 1:1 Читтаделла - Модена 0:0 Модена - Палермо 0:2 Пиза - Модена 4:2
Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3

Результаты матчей

Парма
Модена

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Парма
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
5
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
2
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
5
7
6
1.5
4
9
3
10
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 13 10 0 3 19 - 7 30
2. Реджина 13 8 1 4 24 - 11 25
3. Парма 0:0 14 6 5 3 19 - 13 23
4. Дженоа 13 6 5 2 16 - 11 23
5. Тернана 13 6 4 3 17 - 13 22
6. Бари 13 5 6 2 21 - 15 21
7. Брешия 13 5 5 3 16 - 17 20
8. Зюйдтироль 13 5 5 3 16 - 17 20
9. Асколи 13 5 4 4 16 - 14 19
10. Кальяри 13 4 5 4 14 - 15 17
11. Пиза 13 3 6 4 21 - 19 15
12. СПАЛ 13 3 6 4 17 - 16 15
13. Палермо 13 4 3 6 14 - 18 15
14. Модена 0:0 14 4 3 7 17 - 18 15
15. Читтаделла 13 3 6 4 11 - 15 15
16. Козенца 13 4 2 7 14 - 23 14
17. Беневенто 13 3 5 5 12 - 14 14
18. Комо 13 3 4 6 13 - 22 13
19. Венеция 13 2 3 8 13 - 21 9
20. Перуджа 13 2 2 9 9 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 6 6 0 0 10 - 0 18
2. Парма 0:0 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Реджина 6 5 0 1 17 - 4 15
4. Брешия 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
7. Кальяри 7 3 2 2 8 - 9 11
8. Комо 7 3 2 2 8 - 8 11
9. Модена 0:0 7 3 1 3 12 - 9 10
10. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
11. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
12. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
13. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
14. Дженоа 6 1 5 0 6 - 5 8
15. Пиза 6 2 2 2 9 - 7 8
16. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 7 5 0 2 10 - 6 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
5. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
6. Тернана 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Реджина 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Брешия 7 2 2 3 8 - 13 8
10. Беневенто 6 2 2 2 6 - 5 8
11. Пиза 7 1 4 2 12 - 12 7
12. Парма 0:0 6 1 3 2 6 - 6 6
13. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
14. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
15. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
16. Модена 0:0 7 1 2 4 5 - 9 5
17. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
18. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
20. Комо 6 0 2 4 5 - 14 2
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    3'
    Tomasso Silvestri получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Модена
1.73
5.00
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Парма 0:0 Модена онлайн

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