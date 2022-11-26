Тур: 14. Стадион: Эннио Тардини.
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
История личных встреч
Парма
Модена
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инглезе Роберто
|4
|0.29
|Дель Прато Энрико
|3
|0.21
|Ман Деннис
|3 (1)
|0.21
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.14
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.14
|Эстевес Науэль
|1
|0.07
|Камара Дрисса
|1
|0.07
|Валенти Лаутаро
|1
|0.07
|Бенедычак Адриан
|1
|0.07
|Остерволде Джейден
|1
|0.07
|Васкес Франко
|0
|0
|Зом Симон
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|4 (1)
|0.29
|Бонфанти Николас
|3
|0.21
|Тремолада Лука
|2
|0.14
|Antonio Pergreffi
|2
|0.14
|Фальчинелли Диего
|2
|0.14
|Маньино Лука
|2
|0.14
|Армеллино Марко
|1
|0.07
|Марсура Давиде
|0
|0
|Джерли Фабио
|0
|0
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Остерволде Джейден
|5
|1
|Юрич Станко
|6
|0
|Antoine Hainaut
|3
|1
|Васкес Франко
|3
|0
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Кулибали Войо
|3
|0
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Бернабе Адриан
|2
|0
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|Зом Симон
|1
|0
|Валенти Лаутаро
|1
|0
|Болог Ботонд
|1
|0
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0
|Alessandro Circati
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|6
|0
|Читтадини Джорджо
|5
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Tomasso Silvestri
|2
|0
|Shady Oukhadda
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Марсура Давиде
|1
|0
|Армеллино Марко
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Копполаро Мауро
|1
|0
|Джерли Фабио
|1
|0
|Paulo Dentello
|1
|0
|Riccardo Gagno
|1
|0
|Мости Никола
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Edoardo Duca
|1
|0
Результаты матчей
Парма
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Модена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
3
Парма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Модена
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
6
10
Парма
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Модена
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
10
13
Голы по времени матча
Забито
13
5
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
20%
16-30
4
31%
1
20%
31-45
4
31%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
1
17%
1
9%
1-15
2
33%
3
27%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
4
36%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Забито
19
16
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
2
11%
1
6%
1-15
4
21%
4
25%
16-30
5
26%
3
19%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
3
16%
4
25%
61-75
1
5%
2
13%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
1
8%
1
5%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
2
15%
6
32%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
3
23%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Парма - Читтаделла 3:1 Палермо - Парма 1:0 Парма - Комо 1:0 Зюйдтироль - Парма 1:0
Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2
Модена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Модена - Перуджа 1:1 Читтаделла - Модена 0:0 Модена - Палермо 0:2 Пиза - Модена 4:2
Кремонезе - Модена 4:2 Модена - Комо 5:1 Асколи - Модена 1:2 Модена - Реджина 1:0 Дженоа - Модена 1:0 Модена - Брешия 1:3 Кальяри - Модена 1:0 Модена - Тернана 4:1 Козенца - Модена 2:1 Модена - Фрозиноне 0:1 Модена - Сассуоло 3:2 Модена - Катанзаро 3:1 Модена - Фиоренцуола 1:0 Модена - Кастельветро 9:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Бари 3:3
Результаты матчей
Парма
Модена
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Парма
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
33
24
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
76
49
310
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|13
|10
|0
|3
|19 - 7
|30
|2.
|Реджина
|13
|8
|1
|4
|24 - 11
|25
|3.
|Парма
|0:0
|14
|6
|5
|3
|19 - 13
|23
|4.
|Дженоа
|13
|6
|5
|2
|16 - 11
|23
|5.
|Тернана
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|6.
|Бари
|13
|5
|6
|2
|21 - 15
|21
|7.
|Брешия
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|8.
|Зюйдтироль
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|9.
|Асколи
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|10.
|Кальяри
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|11.
|Пиза
|13
|3
|6
|4
|21 - 19
|15
|12.
|СПАЛ
|13
|3
|6
|4
|17 - 16
|15
|13.
|Палермо
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|14.
|Модена
|0:0
|14
|4
|3
|7
|17 - 18
|15
|15.
|Читтаделла
|13
|3
|6
|4
|11 - 15
|15
|16.
|Козенца
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|17.
|Беневенто
|13
|3
|5
|5
|12 - 14
|14
|18.
|Комо
|13
|3
|4
|6
|13 - 22
|13
|19.
|Венеция
|13
|2
|3
|8
|13 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|13
|2
|2
|9
|9 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|6
|6
|0
|0
|10 - 0
|18
|2.
|Парма
|0:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Реджина
|6
|5
|0
|1
|17 - 4
|15
|4.
|Брешия
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Тернана
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Кальяри
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|8.
|Комо
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|Модена
|0:0
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|10.
|СПАЛ
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|11.
|Козенца
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|12.
|Зюйдтироль
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|13.
|Читтаделла
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|14.
|Дженоа
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|15.
|Пиза
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|16.
|Асколи
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|17.
|Бари
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|18.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Венеция
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|4.
|Асколи
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|Зюйдтироль
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|6.
|Тернана
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Реджина
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Брешия
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|10.
|Беневенто
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|11.
|Пиза
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|12.
|Парма
|0:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|13.
|Кальяри
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|14.
|Читтаделла
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|Козенца
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|16.
|Модена
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|17.
|СПАЛ
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|18.
|Палермо
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|19.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|20.
|Комо
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5