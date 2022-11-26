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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 12.
Кармиотисса
2:1
Конец матча
Докса Катокопия
0'
0:1
24' Гол
Садик Берат
44' Желтая карточка
Экономидис Гиоргос
52' Желтая карточка
Эль-Алуши Мунир
1:1
58' Гол
Думбия Абубакар
64' Желтая карточка
Benjamin Asamoah
2:1
70' Гол
Эль-Алуши Мунир
84' Желтая карточка
Саллам Самир Бен
90'+5
Кармиотисса
Докса Катокопия

История личных встреч

Кармиотисса
Докса Катокопия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

ПД
0:5
ПД
6:1
ПД
1:1
ПД
3:3
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Среднее время на гол

120
60

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

3.25
2

Среднее время на гол

27
45

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

2
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
51

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелая Эмилио 3 (3) 0.25
Эль-Алуши Мунир 2 0.17
Думбия Абубакар 2 0.17
Дюриш Михал 1 0.08
Малоне Дион 1 0.08
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Берат 2 0.17
Собчик Алекс 2 0.17
Аденон Халед 1 0.08
Бенни Бернарду 1 0.08
Benjamin Asamoah 1 0.08
Анаане Тиджани 1 0.08

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малоне Дион 4 0
Саллам Самир Бен 4 0
Губочан Томаш 3 0
Думбия Абубакар 3 0
Сулейман Кулибали I 3 0
Эль-Алуши Мунир 2 0
Калцас Никос 2 0
Зелая Эмилио 1 0
Дюриш Михал 1 0
Гушбауэр Йозеф 1 0
Авраам Андреас 1 0
Подставски Томаш 1 0
Экономидис Гиоргос 1 0
Хадьивасилис Иоаннис 1 0
Меджиморец Винко 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 4 0
Аденон Халед 2 1
Бенни Бернарду 3 0
Diego Mesen 1 1
Стилиану Мариос 2 0
Вальехо Алекс 2 0
Собчик Алекс 2 0
Садик Берат 1 0
Трайчевски Душко 1 0
Меска 1 0
Илич Кристиан 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Керла Семир 1 0
Benjamin Asamoah 1 0
Анаане Тиджани 1 0
Theodoros Iosifidis 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Докса Катокопия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
4
Кармиотисса
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Докса Катокопия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
9

Волевые поражения

2
0
Кармиотисса
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Докса Катокопия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
11

Волевые поражения

5
4

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
11 Не забивали 11
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Пропущено

17
18
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
18%
1
6%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
5
28%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
2
12%
4
22%
61-75
4
24%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эносис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0
Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Алки Ороклинис - Кармиотисса 0:6 Кармиотисса - Омония Арадиппу 4:0 Ксилотимву - Кармиотисса 1:4
Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:0
Докса Катокопия - Пафос 0:3 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:0

Результаты матчей

Кармиотисса
Докса Катокопия

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
4:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
3
1
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
5
7
2
10
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 11 9 2 0 26 - 3 29
2. АЕК Ларнака 1:0 12 8 1 3 21 - 9 25
3. Арис Лимассол 11 8 1 2 24 - 9 25
4. АПОЭЛ 11 7 3 1 12 - 3 24
5. Аполлон 0:1 12 5 4 3 11 - 10 19
6. Омония 11 5 1 5 17 - 12 16
7. Кармиотисса 12 4 3 5 9 - 17 15
8. АЕЛ Лимаcсол 11 4 2 5 10 - 10 14
9. Анортосис 11 4 2 5 11 - 14 14
10. Неа Саламина 11 4 1 6 10 - 14 13
11. Эносис 12 3 2 7 9 - 18 11
12. Докса Катокопия 12 2 2 8 8 - 19 8
13. Акритас Хлоракас 12 2 1 9 7 - 22 7
14. Олимпиакос Никосия 11 1 3 7 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 1:0 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Пафос 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Омония 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Арис Лимассол 6 3 1 2 12 - 7 10
5. Аполлон 0:1 6 3 1 2 6 - 6 10
6. Кармиотисса 7 3 1 3 7 - 8 10
7. АПОЭЛ 6 2 3 1 4 - 2 9
8. Эносис 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Неа Саламина 5 2 1 2 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Олимпиакос Никосия 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Акритас Хлоракас 7 2 0 5 5 - 15 6
14. Докса Катокопия 5 0 0 5 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АПОЭЛ 5 5 0 0 8 - 1 15
3. Пафос 6 4 2 0 14 - 3 14
4. Аполлон 0:1 6 2 3 1 5 - 4 9
5. Докса Катокопия 7 2 2 3 7 - 10 8
6. АЕЛ Лимаcсол 6 2 2 2 6 - 4 8
7. Анортосис 6 2 1 3 5 - 9 7
8. АЕК Ларнака 1:0 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Неа Саламина 6 2 0 4 5 - 7 6
10. Кармиотисса 5 1 2 2 2 - 9 5
11. Омония 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Эносис 7 1 0 6 3 - 14 3
13. Акритас Хлоракас 5 0 1 4 2 - 7 1
14. Олимпиакос Никосия 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 4
Аполлон Питтас Яннис 4
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Экономидис Гиоргос получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Садик Берат бьет в цель!
    • 24'
      Marios Fasouliotis уходит с поля. Benjamin Asamoah выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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