Тур: 12.
2:1
Конец матча
0'
0:1
24' ГолСадик Берат
44' Желтая карточкаЭкономидис Гиоргос
52' Желтая карточкаЭль-Алуши Мунир
1:1
58' ГолДумбия Абубакар
64' Желтая карточкаBenjamin Asamoah
2:1
70' ГолЭль-Алуши Мунир
84' Желтая карточкаСаллам Самир Бен
90'+5
Ход матча
24'
0:1
52'
58'
1:1
64'
70'
2:1
84'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Калцас НикосНападающий
- Нападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зелая ЭмилиоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christos Charalampous
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 МескаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Cheu
История личных встреч
Кармиотисса
Докса Катокопия
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Среднее время на гол
120
60
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
3.25
2
Среднее время на гол
27
45
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
2
1.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
45
51
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелая Эмилио
|3 (3)
|0.25
|Эль-Алуши Мунир
|2
|0.17
|Думбия Абубакар
|2
|0.17
|Дюриш Михал
|1
|0.08
|Малоне Дион
|1
|0.08
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Берат
|2
|0.17
|Собчик Алекс
|2
|0.17
|Аденон Халед
|1
|0.08
|Бенни Бернарду
|1
|0.08
|Benjamin Asamoah
|1
|0.08
|Анаане Тиджани
|1
|0.08
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малоне Дион
|4
|0
|Саллам Самир Бен
|4
|0
|Губочан Томаш
|3
|0
|Думбия Абубакар
|3
|0
|Сулейман Кулибали I
|3
|0
|Эль-Алуши Мунир
|2
|0
|Калцас Никос
|2
|0
|Зелая Эмилио
|1
|0
|Дюриш Михал
|1
|0
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|Авраам Андреас
|1
|0
|Подставски Томаш
|1
|0
|Экономидис Гиоргос
|1
|0
|Хадьивасилис Иоаннис
|1
|0
|Меджиморец Винко
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|4
|0
|Аденон Халед
|2
|1
|Бенни Бернарду
|3
|0
|Diego Mesen
|1
|1
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Вальехо Алекс
|2
|0
|Собчик Алекс
|2
|0
|Садик Берат
|1
|0
|Трайчевски Душко
|1
|0
|Меска
|1
|0
|Илич Кристиан
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Керла Семир
|1
|0
|Benjamin Asamoah
|1
|0
|Анаане Тиджани
|1
|0
|Theodoros Iosifidis
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Докса Катокопия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
4
Кармиотисса
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Докса Катокопия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
9
Волевые поражения
2
0
Кармиотисса
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Докса Катокопия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
11
Волевые поражения
5
4
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
11 Не забивали 11
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
3
33%
3
33%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Пропущено
17
18
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
3
18%
1
6%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
5
28%
31-45
2
12%
2
11%
46-60
2
12%
4
22%
61-75
4
24%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Эносис - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Акритас Хлоракас 1:0
Кармиотисса - Ипсонас 3:2 Кармиотисса - АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Олимпиакос Никосия 1:0 Неа Саламина - Кармиотисса 1:2 Арис Лимассол - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Анортосис 0:2 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Неа Саламина 1:2 Кармиотисса - Курис 5:0 ПАС Янина - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Баник Острава 0:1 Волунтари - Кармиотисса 1:1 Алки Ороклинис - Кармиотисса 0:6 Кармиотисса - Омония Арадиппу 4:0 Ксилотимву - Кармиотисса 1:4
Докса Катокопия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Докса Катокопия - АПОЭЛ 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 2:2 Докса Катокопия - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Докса Катокопия 3:0
Докса Катокопия - Пафос 0:3 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Отеллос - Докса Катокопия 1:3 Докса Катокопия - Омония 0:2 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 1:2 Эносис - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 Докса Катокопия - ПАЕЕК 0:0 АЕЛ Лимаcсол - Докса Катокопия 3:1 Докса Катокопия - Этникос Ахна 2:1 Докса Катокопия - Омония 0:2 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:0 ПАЕЕК - Докса Катокопия 0:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимаcсол 0:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 0:0
Результаты матчей
Кармиотисса
Докса Катокопия
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
4:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
43
14
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
57
210
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|11
|9
|2
|0
|26 - 3
|29
|2.
|АЕК Ларнака
|1:0
|12
|8
|1
|3
|21 - 9
|25
|3.
|Арис Лимассол
|11
|8
|1
|2
|24 - 9
|25
|4.
|АПОЭЛ
|11
|7
|3
|1
|12 - 3
|24
|5.
|Аполлон
|0:1
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|6.
|Омония
|11
|5
|1
|5
|17 - 12
|16
|7.
|Кармиотисса
|12
|4
|3
|5
|9 - 17
|15
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|11
|4
|2
|5
|10 - 10
|14
|9.
|Анортосис
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|10.
|Неа Саламина
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|11.
|Эносис
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|12.
|Докса Катокопия
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|13.
|Акритас Хлоракас
|12
|2
|1
|9
|7 - 22
|7
|14.
|Олимпиакос Никосия
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|1:0
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Пафос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|Омония
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Арис Лимассол
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|5.
|Аполлон
|0:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Кармиотисса
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|7.
|АПОЭЛ
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Эносис
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Неа Саламина
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|14.
|Докса Катокопия
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|АПОЭЛ
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|3.
|Пафос
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|4.
|Аполлон
|0:1
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|5.
|Докса Катокопия
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|7.
|Анортосис
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|8.
|АЕК Ларнака
|1:0
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Неа Саламина
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|10.
|Кармиотисса
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|11.
|Омония
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|Эносис
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|4
|Аполлон
|Питтас Яннис
|4
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 4
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 4
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|5