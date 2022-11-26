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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 12.
АЕК Ларнака
1:0
Второй тайм: 58'
Аполлон
0'
1:0
46' Гол
Понс Пере
54' Желтая карточка
Роберж Валентин

Ход матча

46'
Понс Пере
1:0
54'
 
Роберж Валентин
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Аполлон
3.55
2.18
3.87
Все Коэффициенты
АЕК Ларнака
Аполлон

История личных встреч

АЕК Ларнака
Аполлон

26 матчей

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.1%
23.1%
3.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 17 побед

Второй тайм

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 22 победы

49 матчей

36.7%
22.4%
40.9%
18 побед 11 ничьих 20 побед

Первый тайм

20.4%
44.9%
34.7%
10 побед 22 ничьи 17 побед

Второй тайм

38.8%
16.3%
44.9%
19 побед 8 ничьих 22 победы

История матчей

ПД
0:1
ПД
3:3
ПД
2:1
ПД
1:4
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
1:2
ТМС
2:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
3:3
К
2:1
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
2:2
ПД
2:2
ПД
6:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
2:5
ПД
3:0
ПД
0:2
ТМС
1:2
КК
1:1
КК
2:0
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
2:2
ПД
1:2
ПД
1:5
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.5
1.24

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

41
32

Голов в среднем за матч

1.64
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

77
63

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Тотал матчей

2.5
46
Больше 94%
Меньше 6%
3
39
Больше 80%
Меньше 20%
10
27
Больше 55%
Меньше 45%
22
14
Больше 29%
Меньше 71%
35
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
47

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 4 (1) 0.33
Альтман Омри 4 (1) 0.33
Дьюрчо Адам 3 (1) 0.25
Лопеш Рафаэл 2 0.17
Ромо Хосе 1 0.08
Ойер Санхурхо 1 0.08
Понс Пере 1 0.08
Олатунджи Виктор 1 0.08
Миличевич Хрвое 1 0.08
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 4 0.33
Антонио Владимиро 2 0.17
Жради Бассель 2 (1) 0.17
Роберж Валентин 1 0.08
Хенти Эзекиэль 1 0.08
Пинакас Димитрис 1 (1) 0.08

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альтман Омри 4 0
Энглезу Никос 3 0
Мамас Рафаил 3 0
Томович Ненад 2 0
Понс Пере 2 0
Миличевич Хрвое 2 0
Росалес Роберто 1 0
Микель Гонсалес 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Пирич Кенан 1 0
Касас Исмаэль 1 0
Наум Гиоргос 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ресио Хосе 3 1
Роберж Валентин 3 0
Коль Исраэль 3 0
Йованович Вукашин 2 0
Йованович Александар II 2 0
Хаммас Амин 2 0
Кабрал Эуклидес 2 0
Илиев Илиан 1 0
Хенти Эзекиэль 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Йоостен Патрик 1 0
Панайоту Антреас 1 0
Антонио Владимиро 1 0
Артиматас Панайотис 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Аполлон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
3
АЕК Ларнака
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Аполлон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

4
6
АЕК Ларнака
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Аполлон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

4
9

Голы по времени матча

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
3
60%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
4
67%
76-90

Забито

17
11
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
5
45%
61-75
3
18%
2
18%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
5
56%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0
АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2
Аполлон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 Аполлон - Вадуц 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1
Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Аполлон

Точный счет

4:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

4
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:1
2 раза 40%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
5 раз 100%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:1
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
3
3
2.5
3
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
2
9
3
8
2.5
3
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 11 9 2 0 26 - 3 29
2. АЕК Ларнака 1:0 12 8 1 3 21 - 9 25
3. Арис Лимассол 11 8 1 2 24 - 9 25
4. АПОЭЛ 11 7 3 1 12 - 3 24
5. Аполлон 0:1 12 5 4 3 11 - 10 19
6. Омония 11 5 1 5 17 - 12 16
7. Кармиотисса 12 4 3 5 9 - 17 15
8. АЕЛ Лимаcсол 11 4 2 5 10 - 10 14
9. Анортосис 11 4 2 5 11 - 14 14
10. Неа Саламина 11 4 1 6 10 - 14 13
11. Эносис 12 3 2 7 9 - 18 11
12. Докса Катокопия 12 2 2 8 8 - 19 8
13. Акритас Хлоракас 12 2 1 9 7 - 22 7
14. Олимпиакос Никосия 11 1 3 7 8 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 1:0 7 6 1 0 15 - 2 19
2. Пафос 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Омония 5 4 0 1 13 - 4 12
4. Арис Лимассол 6 3 1 2 12 - 7 10
5. Аполлон 0:1 6 3 1 2 6 - 6 10
6. Кармиотисса 7 3 1 3 7 - 8 10
7. АПОЭЛ 6 2 3 1 4 - 2 9
8. Эносис 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Анортосис 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Неа Саламина 5 2 1 2 5 - 7 7
11. АЕЛ Лимаcсол 5 2 0 3 4 - 6 6
12. Олимпиакос Никосия 6 1 3 2 5 - 7 6
13. Акритас Хлоракас 7 2 0 5 5 - 15 6
14. Докса Катокопия 5 0 0 5 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 5 5 0 0 12 - 2 15
2. АПОЭЛ 5 5 0 0 8 - 1 15
3. Пафос 6 4 2 0 14 - 3 14
4. Аполлон 0:1 6 2 3 1 5 - 4 9
5. Докса Катокопия 7 2 2 3 7 - 10 8
6. АЕЛ Лимаcсол 6 2 2 2 6 - 4 8
7. Анортосис 6 2 1 3 5 - 9 7
8. АЕК Ларнака 1:0 5 2 0 3 6 - 7 6
9. Неа Саламина 6 2 0 4 5 - 7 6
10. Кармиотисса 5 1 2 2 2 - 9 5
11. Омония 6 1 1 4 4 - 8 4
12. Эносис 7 1 0 6 3 - 14 3
13. Акритас Хлоракас 5 0 1 4 2 - 7 1
14. Олимпиакос Никосия 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
Омония Бруно V 5
Арис Лимассол Кокорин Александр 4
Аполлон Питтас Яннис 4
Арис Лимассол Бенгтссон Лео 4
Весь список

Топ нарушителей
Омония Кассама Морету 1 5
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 6
Арис Лимассол Яго Стив 1 4
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 4
Неа Саламина Манджек Жорж 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Аполлон
3.55
2.18
3.87
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕК Ларнака 1:0 Аполлон онлайн

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