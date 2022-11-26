Тур: 12.
1:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаХарис Мавриас
1:0
50' ГолПонс Пере
57' Желтая карточкаРоберж Валентин
67' Желтая карточкаТомович Ненад
69' Желтая карточкаМиличевич Хрвое
81' Желтая карточкаТричковски Иван
90' Желтая карточкаЙованович Вукашин
90'+5
Ход матча
45'
50'
1:0
57'
67'
69'
81'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Нападающий
-
51 Альтман ОмриНападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
- Запасные игроки
-
25 Гордич МилошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дигин НиколяПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
-
36 Шахар ИдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Konstantinos Makridis
История личных встреч
АЕК Ларнака
Аполлон
26 матчей
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.1%
23.1%
3.8%
19 побед 6 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 17 побед
Второй тайм
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 22 победы
49 матчей
36.7%
22.4%
40.9%
18 побед 11 ничьих 20 побед
Первый тайм
20.4%
44.9%
34.7%
10 побед 22 ничьи 17 побед
Второй тайм
38.8%
16.3%
44.9%
19 побед 8 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.5
1.24
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
41
32
Голов в среднем за матч
1.64
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
77
63
Голов в среднем за матч
1.57
1.29
Тотал матчей
2.5
46
Больше 94%
Меньше 6%
3
39
Больше 80%
Меньше 20%
10
27
Больше 55%
Меньше 45%
22
14
Больше 29%
Меньше 71%
35
7
Больше 14%
Меньше 86%
42
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тричковски Иван
|4 (1)
|0.33
|Альтман Омри
|4 (1)
|0.33
|Дьюрчо Адам
|3 (1)
|0.25
|Лопеш Рафаэл
|2
|0.17
|Ромо Хосе
|1
|0.08
|Ойер Санхурхо
|1
|0.08
|Понс Пере
|1
|0.08
|Олатунджи Виктор
|1
|0.08
|Миличевич Хрвое
|1
|0.08
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|4
|0.33
|Антонио Владимиро
|2
|0.17
|Жради Бассель
|2 (1)
|0.17
|Роберж Валентин
|1
|0.08
|Хенти Эзекиэль
|1
|0.08
|Пинакас Димитрис
|1 (1)
|0.08
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альтман Омри
|4
|0
|Томович Ненад
|3
|0
|Энглезу Никос
|3
|0
|Мамас Рафаил
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Понс Пере
|2
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Тричковски Иван
|1
|0
|Микель Гонсалес
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Гарсия Анхель
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Касас Исмаэль
|1
|0
|Наум Гиоргос
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ресио Хосе
|3
|1
|Роберж Валентин
|3
|0
|Йованович Вукашин
|3
|0
|Коль Исраэль
|3
|0
|Йованович Александар II
|2
|0
|Хаммас Амин
|2
|0
|Кабрал Эуклидес
|2
|0
|Илиев Илиан
|1
|0
|Харис Мавриас
|1
|0
|Хенти Эзекиэль
|1
|0
|Алеесами Хайтам
|1
|0
|Йоостен Патрик
|1
|0
|Панайоту Антреас
|1
|0
|Антонио Владимиро
|1
|0
|Артиматас Панайотис
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Аполлон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
3
АЕК Ларнака
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Аполлон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
4
6
АЕК Ларнака
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Аполлон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
4
9
Голы по времени матча
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
3
60%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
4
67%
76-90
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
3
17%
1
9%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
5
45%
61-75
3
17%
2
18%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Акритас Хлоракас - АЕК Ларнака 1:2 Ренн - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 4:0
АЕК Ларнака - Динамо Киев 3:3 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2
Аполлон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аполлон - Акритас Хлоракас 2:0 Кармиотисса - Аполлон 1:1 Аполлон - Вадуц 1:0 Аполлон - АПОЭЛ 0:1
Днепр-1 - Аполлон 1:0 Олимпиакос Никосия - Аполлон 1:1 Аполлон - Арис Лимассол 0:3 Аполлон - АЗ Алкмаар 1:0 Анортосис - Аполлон 0:1 АЗ Алкмаар - Аполлон 3:2 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 1:1 Аполлон - Днепр-1 1:3 Аполлон - Омония 2:1 Вадуц - Аполлон 0:0 Докса Катокопия - Аполлон 0:1 Аполлон - Эносис 1:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Аполлон - Омония 2:0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Аполлон
Точный счет
1:0
3 раза 43%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
4
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
5 раз 42%
1:2
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
4
3 раза 25%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
34
24
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
66
210
39
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|11
|9
|2
|0
|26 - 3
|29
|2.
|АЕК Ларнака
|12
|8
|1
|3
|21 - 9
|25
|3.
|Арис Лимассол
|11
|8
|1
|2
|24 - 9
|25
|4.
|АПОЭЛ
|11
|7
|3
|1
|12 - 3
|24
|5.
|Аполлон
|12
|5
|4
|3
|11 - 10
|19
|6.
|Омония
|11
|5
|1
|5
|17 - 12
|16
|7.
|Кармиотисса
|12
|4
|3
|5
|9 - 17
|15
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|11
|4
|2
|5
|10 - 10
|14
|9.
|Анортосис
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|10.
|Неа Саламина
|11
|4
|1
|6
|10 - 14
|13
|11.
|Эносис
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|12.
|Докса Катокопия
|12
|2
|2
|8
|8 - 19
|8
|13.
|Акритас Хлоракас
|12
|2
|1
|9
|7 - 22
|7
|14.
|Олимпиакос Никосия
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|Пафос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|Омония
|5
|4
|0
|1
|13 - 4
|12
|4.
|Арис Лимассол
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|5.
|Аполлон
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Кармиотисса
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|7.
|АПОЭЛ
|6
|2
|3
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Эносис
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Анортосис
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Неа Саламина
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|12.
|Олимпиакос Никосия
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|13.
|Акритас Хлоракас
|7
|2
|0
|5
|5 - 15
|6
|14.
|Докса Катокопия
|5
|0
|0
|5
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|АПОЭЛ
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|3.
|Пафос
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|4.
|Аполлон
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|5.
|Докса Катокопия
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|7.
|Анортосис
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|8.
|АЕК Ларнака
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|9.
|Неа Саламина
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|10.
|Кармиотисса
|5
|1
|2
|2
|2 - 9
|5
|11.
|Омония
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|Эносис
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|7
|Омония
|Бруно V
|5
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|4
|Аполлон
|Питтас Яннис
|4
|Арис Лимассол
|Бенгтссон Лео
|4
|Омония
|Кассама Морету
|1 5
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|6
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 4
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 4
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|5