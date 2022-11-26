ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Пиза
3:1
Второй тайм: 57'
Тернана

Ход матча

19'
Трамони Маттео
(Моруцан Олимпиу)
1:0
32'
Беруатто Пьетро
(Трамони Маттео)
2:0
40'
Барба Федерико
(Моруцан Олимпиу)
3:0
45'
3:1
Партипило Антони
46'
 
Коррадо Никколо
Мартелла Бруно
46'
 
Палумбо Антонио
Кассата Франческо

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Тернана
2.33
3.15
3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Ливьери
Алессандро
19
Эштевеш
Томаш
6
Херманнссон
Хьёртур
93
Барба
Федерико
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
30
Де
Витис
Алессандро
18
Мастину
Джузеппе
27
Трамони
Маттео
80
Моруцан
Олимпиу
10
Торрегросса
Эрнесто
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
13
Мантовани
Валерио
4
Соренсен
Фредерик
87
Мартелла
Бруно
34
Агацци
Давиде
8
Пройетти
Маттиа
29
Кассата
Франческо
21
Партипило
Антони
10
Фалетти
Сесар
17
Фавилли
Андреа
Пиза
4-3-2-1
Тернана
4-3-2-1

История личных встреч

Пиза
Тернана

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:0
СB
1:4
СB
1:0
СB
1:0
СCA
1:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
112

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.36
Моруцан Олимпиу 4 (1) 0.29
Торрегросса Эрнесто 3 (1) 0.21
Мазуччи Гаэтано 3 0.21
Туре Идрисса 2 0.14
Трамони Маттео 1 0.07
Ионице Артур 1 0.07
Барба Федерико 1 0.07
Канестрелли Симоне 1 0.07
Беруатто Пьетро 1 0.07
Сибилли Джузеппе 1 0.07
Трамони Лисандру 1 0.07
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Партипило Антони 4 0.29
Фавилли Андреа 4 0.29
Палумбо Антонио 2 0.14
Кулибали Мамаду 2 0.14
Доннарумма Альфредо 1 0.07
Петтинари Стефано 1 0.07
Ди Таккио Франческо 1 0.07
Соренсен Фредерик 1 0.07
Коррадо Никколо 1 0.07
Моро Рауль 1 0.07
Дефенди Марино 0 0
Агацци Давиде 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Кассата Франческо 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 6 1
Марин Мариус 6 0
Беруатто Пьетро 4 0
Ионице Артур 1 1
Барба Федерико 2 0
Надь Адам 2 0
Мастину Джузеппе 2 0
Сибилли Джузеппе 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Николас Андраде 1 0
Ливьери Алессандро 1 0
Туре Идрисса 1 0
Рус Адриан 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Партипило Антони 4 0
Фавилли Андреа 3 0
Кассата Франческо 3 0
Диаките Салим 3 0
Соренсен Фредерик 1 1
Ди Таккио Франческо 2 0
Агацци Давиде 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Капуано Марко 1 0
Гирингелли Лука 1 0
Богдан Лука 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Моро Рауль 1 0
Капанни Габриэле 1 0

Результаты матчей

Пиза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Тернана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

2
3
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Тернана
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

8
6
Пиза
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Тернана
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

10
9

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
3
33%
4
33%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
1
13%
1-15
3
43%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
2
29%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
67%
76-90

Забито

22
19
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
9%
0
0%
1-15
4
18%
3
16%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
1
5%
4
21%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
8
36%
6
32%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
2
11%
1
9%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
4
22%
3
27%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
3
17%
2
18%
61-75
4
22%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кальяри - Пиза 1:1 Пиза - Козенца 3:1 Беневенто - Пиза 0:0 Пиза - Модена 4:2
Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2
Тернана
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тернана - Брешия 0:0 Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2
Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2

Результаты матчей

Пиза
Тернана

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Пиза
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
1
6
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
3
3
3
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
4
9
5
8
2.5
3
10
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 13 10 0 3 19 - 7 30
2. Реджина 13 8 1 4 24 - 11 25
3. Дженоа 13 6 5 2 16 - 11 23
4. Тернана 1:3 14 6 4 4 18 - 16 22
5. Парма 14 6 4 4 20 - 15 22
6. Бари 13 5 6 2 21 - 15 21
7. Брешия 13 5 5 3 16 - 17 20
8. Зюйдтироль 13 5 5 3 16 - 17 20
9. Асколи 13 5 4 4 16 - 14 19
10. Пиза 3:1 14 4 6 4 24 - 20 18
11. Кальяри 13 4 5 4 14 - 15 17
12. Модена 14 5 2 7 19 - 19 17
13. СПАЛ 13 3 6 4 17 - 16 15
14. Палермо 13 4 3 6 14 - 18 15
15. Читтаделла 13 3 6 4 11 - 15 15
16. Козенца 13 4 2 7 14 - 23 14
17. Беневенто 13 3 5 5 12 - 14 14
18. Комо 13 3 4 6 13 - 22 13
19. Венеция 13 2 3 8 13 - 21 9
20. Перуджа 13 2 2 9 9 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 6 6 0 0 10 - 0 18
2. Парма 8 5 1 2 14 - 9 16
3. Реджина 6 5 0 1 17 - 4 15
4. Брешия 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 1:3 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Пиза 3:1 7 3 2 2 12 - 8 11
7. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Кальяри 7 3 2 2 8 - 9 11
9. Комо 7 3 2 2 8 - 8 11
10. Модена 7 3 1 3 12 - 9 10
11. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
12. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
13. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
14. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
15. Дженоа 6 1 5 0 6 - 5 8
16. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 7 5 0 2 10 - 6 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
5. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
6. Тернана 1:3 7 3 1 3 11 - 13 10
7. Реджина 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Брешия 7 2 2 3 8 - 13 8
10. Беневенто 6 2 2 2 6 - 5 8
11. Пиза 3:1 7 1 4 2 12 - 12 7
12. Модена 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
14. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
15. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
16. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
17. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
18. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
20. Комо 6 0 2 4 5 - 14 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Тернана
2.33
3.15
3.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Пиза 3:1 Тернана онлайн

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Пиза
Тернана
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