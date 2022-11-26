ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Пиза
3:1
Конец матча
Тернана
0'
1:0
19' Гол
Трамони Маттео
2:0
32' Гол
Беруатто Пьетро
3:0
40' Гол
Барба Федерико
3:1
45' Гол
Партипило Антони
63' Желтая карточка
Палумбо Антонио
65' Желтая карточка
Барба Федерико
82' Желтая карточка
Мантовани Валерио
85' Желтая карточка
Моруцан Олимпиу
90'+7

Ход матча

19'
Трамони Маттео
(Моруцан Олимпиу)
1:0
32'
Беруатто Пьетро
(Трамони Маттео)
2:0
40'
Барба Федерико
(Моруцан Олимпиу)
3:0
45'
3:1
Партипило Антони
(Агацци Давиде)
46'
 
Коррадо Никколо
Мартелла Бруно
46'
 
Палумбо Антонио
Кассата Франческо
59'
 
Моро Рауль
Агацци Давиде
61'
Глиоцци Этторе
Трамони Маттео
 
61'
Надь Адам
Де Витис Алессандро
 
63'
 
Палумбо Антонио
64'
 
Петтинари Стефано
Фалетти Сесар
65'
Барба Федерико
 
71'
Марин Мариус
Мастину Джузеппе
 
71'
Сибилли Джузеппе
Торрегросса Эрнесто
 
77'
 
Кулибали Мамаду
Фавилли Андреа
82'
 
Мантовани Валерио
85'
Моруцан Олимпиу
 
86'
Рус Адриан
Моруцан Олимпиу
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Ливьери
Алессандро
19
Эштевеш
Томаш
6
Херманнссон
Хьёртур
93
Барба
Федерико
20
Беруатто
Пьетро
15
Туре
Идрисса
30
Де
Витис
Алессандро
18
Мастину
Джузеппе
27
Трамони
Маттео
80
Моруцан
Олимпиу
10
Торрегросса
Эрнесто
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
13
Мантовани
Валерио
4
Соренсен
Фредерик
87
Мартелла
Бруно
34
Агацци
Давиде
8
Пройетти
Маттиа
29
Кассата
Франческо
21
Партипило
Антони
10
Фалетти
Сесар
17
Фавилли
Андреа
Пиза
4-3-2-1
Тернана
4-3-2-1

История личных встреч

Пиза
Тернана

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:0
СB
1:4
СB
1:0
СB
1:0
СCA
1:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
112

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.36
Моруцан Олимпиу 4 (1) 0.29
Торрегросса Эрнесто 3 (1) 0.21
Мазуччи Гаэтано 3 0.21
Туре Идрисса 2 0.14
Трамони Маттео 1 0.07
Ионице Артур 1 0.07
Барба Федерико 1 0.07
Канестрелли Симоне 1 0.07
Беруатто Пьетро 1 0.07
Сибилли Джузеппе 1 0.07
Трамони Лисандру 1 0.07
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Партипило Антони 4 0.29
Фавилли Андреа 4 0.29
Палумбо Антонио 2 0.14
Кулибали Мамаду 2 0.14
Доннарумма Альфредо 1 0.07
Петтинари Стефано 1 0.07
Ди Таккио Франческо 1 0.07
Соренсен Фредерик 1 0.07
Коррадо Никколо 1 0.07
Моро Рауль 1 0.07
Агацци Давиде 0 0
Дефенди Марино 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Кассата Франческо 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калабрези Артуро 6 1
Марин Мариус 6 0
Беруатто Пьетро 4 0
Барба Федерико 3 0
Ионице Артур 1 1
Надь Адам 2 0
Мастину Джузеппе 2 0
Сибилли Джузеппе 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Херманнссон Хьёртур 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Николас Андраде 1 0
Ливьери Алессандро 1 0
Туре Идрисса 1 0
Моруцан Олимпиу 1 0
Рус Адриан 1 0
Канестрелли Симоне 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 5 0
Партипило Антони 4 0
Фавилли Андреа 3 0
Кассата Франческо 3 0
Диаките Салим 3 0
Соренсен Фредерик 1 1
Ди Таккио Франческо 2 0
Агацци Давиде 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Капуано Марко 1 0
Гирингелли Лука 1 0
Богдан Лука 1 0
Мантовани Валерио 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Моро Рауль 1 0
Капанни Габриэле 1 0

Результаты матчей

Пиза
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Тернана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

2
4
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Тернана
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

8
6
Пиза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Тернана
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

10
10

Голы по времени матча

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
3
25%
4
31%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
1
9%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
1
13%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
2
29%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
67%
76-90

Забито

25
20
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
8%
0
0%
1-15
5
20%
3
15%
16-30
5
20%
5
25%
31-45
1
4%
4
20%
46-60
4
16%
2
10%
61-75
8
32%
6
30%
76-90

Пропущено

19
14
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
5
26%
5
36%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
4
21%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кальяри - Пиза 1:1 Пиза - Козенца 3:1 Беневенто - Пиза 0:0 Пиза - Модена 4:2
Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2
Тернана
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тернана - Брешия 0:0 Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2
Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2

Результаты матчей

Пиза
Тернана

Точный счет

0:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Пиза
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
1
6
3
4
2.5
1
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
3
4
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
4
10
6
8
2.5
3
11
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 13 10 0 3 19 - 7 30
2. Реджина 13 8 1 4 24 - 11 25
3. Дженоа 13 6 5 2 16 - 11 23
4. Тернана 14 6 4 4 18 - 16 22
5. Парма 14 6 4 4 20 - 15 22
6. Бари 13 5 6 2 21 - 15 21
7. Брешия 13 5 5 3 16 - 17 20
8. Зюйдтироль 13 5 5 3 16 - 17 20
9. Асколи 13 5 4 4 16 - 14 19
10. Пиза 14 4 6 4 24 - 20 18
11. Кальяри 13 4 5 4 14 - 15 17
12. Модена 14 5 2 7 19 - 19 17
13. СПАЛ 13 3 6 4 17 - 16 15
14. Палермо 13 4 3 6 14 - 18 15
15. Читтаделла 13 3 6 4 11 - 15 15
16. Козенца 13 4 2 7 14 - 23 14
17. Беневенто 13 3 5 5 12 - 14 14
18. Комо 13 3 4 6 13 - 22 13
19. Венеция 13 2 3 8 13 - 21 9
20. Перуджа 13 2 2 9 9 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 6 6 0 0 10 - 0 18
2. Парма 8 5 1 2 14 - 9 16
3. Реджина 6 5 0 1 17 - 4 15
4. Брешия 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Пиза 7 3 2 2 12 - 8 11
7. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Кальяри 7 3 2 2 8 - 9 11
9. Комо 7 3 2 2 8 - 8 11
10. Модена 7 3 1 3 12 - 9 10
11. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
12. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
13. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
14. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
15. Дженоа 6 1 5 0 6 - 5 8
16. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 7 5 0 2 10 - 6 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
5. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
6. Тернана 7 3 1 3 11 - 13 10
7. Реджина 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Брешия 7 2 2 3 8 - 13 8
10. Беневенто 6 2 2 2 6 - 5 8
11. Пиза 7 1 4 2 12 - 12 7
12. Модена 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
14. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
15. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
16. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
17. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
18. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
20. Комо 6 0 2 4 5 - 14 2
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Пиза 3:1 Тернана онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     