Тур: 14. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
1:0
19' ГолТрамони Маттео
2:0
32' ГолБеруатто Пьетро
3:0
40' ГолБарба Федерико
3:1
45' ГолПартипило Антони
63' Желтая карточкаПалумбо Антонио
65' Желтая карточкаБарба Федерико
82' Желтая карточкаМантовани Валерио
85' Желтая карточкаМоруцан Олимпиу
90'+7
Ход матча
19'
32'
40'
45'
63'
65'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 8
-
0 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
15
Туре
Идрисса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Декич ВладанВратарь
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Моро РаульНападающий
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Пиза
Тернана
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
112
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|5 (2)
|0.36
|Моруцан Олимпиу
|4 (1)
|0.29
|Торрегросса Эрнесто
|3 (1)
|0.21
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0.21
|Туре Идрисса
|2
|0.14
|Трамони Маттео
|1
|0.07
|Ионице Артур
|1
|0.07
|Барба Федерико
|1
|0.07
|Канестрелли Симоне
|1
|0.07
|Беруатто Пьетро
|1
|0.07
|Сибилли Джузеппе
|1
|0.07
|Трамони Лисандру
|1
|0.07
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Партипило Антони
|4
|0.29
|Фавилли Андреа
|4
|0.29
|Палумбо Антонио
|2
|0.14
|Кулибали Мамаду
|2
|0.14
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.07
|Петтинари Стефано
|1
|0.07
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.07
|Соренсен Фредерик
|1
|0.07
|Коррадо Никколо
|1
|0.07
|Моро Рауль
|1
|0.07
|Агацци Давиде
|0
|0
|Дефенди Марино
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калабрези Артуро
|6
|1
|Марин Мариус
|6
|0
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|Барба Федерико
|3
|0
|Ионице Артур
|1
|1
|Надь Адам
|2
|0
|Мастину Джузеппе
|2
|0
|Сибилли Джузеппе
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Ливьери Алессандро
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Моруцан Олимпиу
|1
|0
|Рус Адриан
|1
|0
|Канестрелли Симоне
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Партипило Антони
|4
|0
|Фавилли Андреа
|3
|0
|Кассата Франческо
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|1
|Ди Таккио Франческо
|2
|0
|Агацци Давиде
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Мантовани Валерио
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Тернана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
2
4
Пиза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Тернана
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
8
6
Пиза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Тернана
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
4
33%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
1
9%
1-15
3
38%
2
18%
16-30
1
13%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
2
29%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
67%
76-90
Забито
25
20
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
8%
0
0%
1-15
5
20%
3
15%
16-30
5
20%
5
25%
31-45
1
4%
4
20%
46-60
4
16%
2
10%
61-75
8
32%
6
30%
76-90
Пропущено
19
14
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
2
11%
1
7%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
5
26%
5
36%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
3
16%
2
14%
61-75
4
21%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кальяри - Пиза 1:1 Пиза - Козенца 3:1 Беневенто - Пиза 0:0 Пиза - Модена 4:2
Палермо - Пиза 3:3 Пиза - Парма 0:0 Перуджа - Пиза 1:3 Венеция - Пиза 1:1 Пиза - Реджина 0:1 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Пиза - Дженоа 0:1 Пиза - Комо 2:2 Читтаделла - Пиза 4:3 Пиза - Брешия 1:4 Пиза - Палермо 5:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2
Тернана
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тернана - Брешия 0:0 Тернана - СПАЛ 0:0 Бари - Тернана 0:0 Тернана - Дженоа 1:2
Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2
Результаты матчей
Пиза
Тернана
Точный счет
0:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Пиза
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
43
16
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
34
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
77
410
68
311
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|13
|10
|0
|3
|19 - 7
|30
|2.
|Реджина
|13
|8
|1
|4
|24 - 11
|25
|3.
|Дженоа
|13
|6
|5
|2
|16 - 11
|23
|4.
|Тернана
|14
|6
|4
|4
|18 - 16
|22
|5.
|Парма
|14
|6
|4
|4
|20 - 15
|22
|6.
|Бари
|13
|5
|6
|2
|21 - 15
|21
|7.
|Брешия
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|8.
|Зюйдтироль
|13
|5
|5
|3
|16 - 17
|20
|9.
|Асколи
|13
|5
|4
|4
|16 - 14
|19
|10.
|Пиза
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|11.
|Кальяри
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|12.
|Модена
|14
|5
|2
|7
|19 - 19
|17
|13.
|СПАЛ
|13
|3
|6
|4
|17 - 16
|15
|14.
|Палермо
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|15.
|Читтаделла
|13
|3
|6
|4
|11 - 15
|15
|16.
|Козенца
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|17.
|Беневенто
|13
|3
|5
|5
|12 - 14
|14
|18.
|Комо
|13
|3
|4
|6
|13 - 22
|13
|19.
|Венеция
|13
|2
|3
|8
|13 - 21
|9
|20.
|Перуджа
|13
|2
|2
|9
|9 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|6
|6
|0
|0
|10 - 0
|18
|2.
|Парма
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|3.
|Реджина
|6
|5
|0
|1
|17 - 4
|15
|4.
|Брешия
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|5.
|Тернана
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Пиза
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|7.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Кальяри
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|9.
|Комо
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Модена
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|11.
|СПАЛ
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|12.
|Козенца
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|13.
|Зюйдтироль
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|14.
|Читтаделла
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|15.
|Дженоа
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|16.
|Асколи
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|17.
|Бари
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|18.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|19.
|Перуджа
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|20.
|Венеция
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|7
|5
|0
|2
|10 - 6
|15
|2.
|Бари
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|4.
|Асколи
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|5.
|Зюйдтироль
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|6.
|Тернана
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|7.
|Реджина
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Брешия
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|10.
|Беневенто
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|11.
|Пиза
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|12.
|Модена
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|13.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|14.
|Кальяри
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|15.
|Читтаделла
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|16.
|СПАЛ
|6
|0
|5
|1
|6 - 8
|5
|17.
|Козенца
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|18.
|Палермо
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|19.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|20.
|Комо
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5