ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Реджина
2:2
Второй тайм: 90'
Беневенто
0'
1:0
21' Пенальти
Эрнани Азеведо
2:0
36' Гол
Канотто Луиджи
49' Желтая карточка
Леверб Максим
55' Желтая карточка
Карич Нермин
2:1
59' Гол
Импрота Риккардо
78' Желтая карточка
Фаббиан Джованни
2:2
82' Гол
Акампора Дженнаро
84' Желтая карточка
Равалья Федерико
86' Желтая карточка
Майер Жан
1
Равалья
Федерико
27
Пьероцци
Никколо
23
Кампорезе
Микеле
28
Гальоло
Риккардо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Фаббиан
Джованни
37
Майер
Жан
20
Эрнани
Азеведо
31
Канотто
Луиджи
7
Менез
Жереми
11
Чичерелли
Эмануэле
21
Палеари
Альберто
33
Леверб
Максим
58
Пастина
Кристиан
96
Капеллини
Риккардо
3
Летиция
Гаэтано
18
Фулон
Дам
7
Карич
Нермин
27
Скьяттарелла
Паскуале
16
Импрота
Риккардо
10
Фариас
Диего
20
Ла
Гумина
Антонино
Реджина
4-3-3
Беневенто
3-5-2

История личных встреч

Реджина
Беневенто

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

СB
0:3
СB
4:0
ТМС
2:1
ЛП
4:0

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

3.33
3

Среднее время на гол

27
30

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канотто Луиджи 4 0.29
Фаббиан Джованни 4 0.29
Менез Жереми 3 0.21
Эрнани Азеведо 3 (2) 0.21
Ривас Ригоберто 2 0.14
Пьероцци Никколо 2 0.14
Гальоло Риккардо 2 0.14
Гори Габриэле 2 0.14
Майер Жан 1 0.07
Кризетиг Лоренцо 1 0.07
Льотти Даниэле 1 0.07
Ломбарди Алессандро 1 0.07
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Гумина Антонино 3 (1) 0.21
Форте Франческо 2 0.14
Импрота Риккардо 2 0.14
Фариас Диего 1 0.07
Леверб Максим 1 0.07
Пастина Кристиан 1 0.07
Куцупиас Илиас 1 0.07
Капеллини Риккардо 1 0.07
Чано Камилло 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 4 0
Ционек Тьяго 2 1
Гальоло Риккардо 3 0
Фаббиан Джованни 3 0
Кризетиг Лоренцо 2 0
Майер Жан 2 0
Канотто Луиджи 2 0
Оби Джоэл 1 0
Менез Жереми 1 0
Коломби Симоне 1 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Эрнани Азеведо 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Равалья Федерико 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карич Нермин 5 0
Пастина Кристиан 3 1
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Леверб Максим 4 0
Фулон Дам 4 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Куцупиас Илиас 3 0
Глик Камил 2 0
Фариас Диего 2 0
Форте Франческо 2 0
Акампора Дженнаро 2 0
Тельо Андрес 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Вивиани Маттиа 2 0
Капеллини Риккардо 2 0
Импрота Риккардо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Летиция Гаэтано 1 0
Палеари Альберто 1 0

Результаты матчей

Реджина
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Беневенто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
2
Реджина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Беневенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

7
4
Реджина
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Беневенто
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

9
6

Голы по времени матча

Забито

17
6
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
18%
1
17%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
4
24%
1
17%
46-60
4
24%
1
17%
61-75
3
18%
2
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
4
40%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Забито

24
11
9 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
3
13%
1
9%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
3
13%
4
36%
31-45
6
25%
2
18%
46-60
5
21%
2
18%
61-75
4
17%
2
18%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
18%
3
20%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
4
36%
1
7%
61-75
1
9%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Венеция - Реджина 1:2 Реджина - Дженоа 2:1 Кальяри - Реджина 1:1 Реджина - Перуджа 2:3
Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0
Беневенто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1 Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1
Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1

Результаты матчей

Реджина
Беневенто

Точный счет

3:0
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Тоталы голов в матче

Реджина
Беневенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
2.5
Больше Меньше
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
8
5
1.5
4
9
5
8
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 13 10 0 3 19 - 7 30
2. Реджина 2:2 14 8 2 4 26 - 13 26
3. Дженоа 13 6 5 2 16 - 11 23
4. Тернана 14 6 4 4 18 - 16 22
5. Парма 14 6 4 4 20 - 15 22
6. Бари 13 5 6 2 21 - 15 21
7. Брешия 13 5 5 3 16 - 17 20
8. Зюйдтироль 13 5 5 3 16 - 17 20
9. Асколи 13 5 4 4 16 - 14 19
10. Пиза 14 4 6 4 24 - 20 18
11. Кальяри 13 4 5 4 14 - 15 17
12. Модена 14 5 2 7 19 - 19 17
13. Беневенто 2:2 14 3 6 5 14 - 16 15
14. СПАЛ 13 3 6 4 17 - 16 15
15. Палермо 13 4 3 6 14 - 18 15
16. Читтаделла 13 3 6 4 11 - 15 15
17. Козенца 13 4 2 7 14 - 23 14
18. Комо 13 3 4 6 13 - 22 13
19. Венеция 13 2 3 8 13 - 21 9
20. Перуджа 13 2 2 9 9 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 6 6 0 0 10 - 0 18
2. Парма 8 5 1 2 14 - 9 16
3. Реджина 2:2 7 5 1 1 19 - 6 16
4. Брешия 6 3 3 0 8 - 4 12
5. Тернана 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Пиза 7 3 2 2 12 - 8 11
7. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Кальяри 7 3 2 2 8 - 9 11
9. Комо 7 3 2 2 8 - 8 11
10. Модена 7 3 1 3 12 - 9 10
11. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
12. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
13. Зюйдтироль 6 2 3 1 8 - 7 9
14. Читтаделла 6 2 3 1 6 - 6 9
15. Дженоа 6 1 5 0 6 - 5 8
16. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Беневенто 2:2 7 1 3 3 6 - 9 6
19. Перуджа 6 1 1 4 4 - 10 4
20. Венеция 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 7 5 0 2 10 - 6 15
2. Бари 7 4 2 1 10 - 6 14
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 6 3 2 1 9 - 5 11
5. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
6. Тернана 7 3 1 3 11 - 13 10
7. Реджина 2:2 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Беневенто 2:2 7 2 3 2 8 - 7 9
9. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Брешия 7 2 2 3 8 - 13 8
11. Пиза 7 1 4 2 12 - 12 7
12. Модена 7 2 1 4 7 - 10 7
13. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
14. Кальяри 6 1 3 2 6 - 6 6
15. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
16. СПАЛ 6 0 5 1 6 - 8 5
17. Козенца 7 1 2 4 4 - 14 5
18. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
20. Комо 6 0 2 4 5 - 14 2
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Бари Антенуччи Мирко 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Канотто Луиджи бьет в цель!
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Эрнани Азеведо из команды Реджина забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Реджина
    Ничья
    Беневенто
    1.92
    4.55
    3.30
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