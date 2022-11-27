Тур: 14. Стадион: Оресте Гранильо.
0'
1:0
21' ПенальтиЭрнани Азеведо
2:0
36' ГолКанотто Луиджи
49' Желтая карточкаЛеверб Максим
55' Желтая карточкаКарич Нермин
2:1
59' ГолИмпрота Риккардо
78' Желтая карточкаФаббиан Джованни
2:2
82' ГолАкампора Дженнаро
84' Желтая карточкаРавалья Федерико
86' Желтая карточкаМайер Жан
90' Желтая карточкаЦионек Тьяго
90' Желтая карточкаАкампора Дженнаро
90' Желтая карточкаКампорезе Микеле
90'+8
Ход матча
21'
1:0
36'
2:0
49'
55'
59'
2:1
78'
82'
84'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 18
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тиам ПапеНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
История личных встреч
Реджина
Беневенто
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
3.33
3
Среднее время на гол
27
30
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канотто Луиджи
|4
|0.29
|Фаббиан Джованни
|4
|0.29
|Менез Жереми
|3
|0.21
|Эрнани Азеведо
|3 (2)
|0.21
|Ривас Ригоберто
|2
|0.14
|Пьероцци Никколо
|2
|0.14
|Гальоло Риккардо
|2
|0.14
|Гори Габриэле
|2
|0.14
|Майер Жан
|1
|0.07
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.07
|Льотти Даниэле
|1
|0.07
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.07
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Гумина Антонино
|3 (1)
|0.21
|Форте Франческо
|2
|0.14
|Импрота Риккардо
|2
|0.14
|Фариас Диего
|1
|0.07
|Акампора Дженнаро
|1
|0.07
|Леверб Максим
|1
|0.07
|Пастина Кристиан
|1
|0.07
|Куцупиас Илиас
|1
|0.07
|Капеллини Риккардо
|1
|0.07
|Чано Камилло
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ционек Тьяго
|3
|1
|Пьероцци Никколо
|4
|0
|Фаббиан Джованни
|4
|0
|Майер Жан
|3
|0
|Гальоло Риккардо
|3
|0
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|Канотто Луиджи
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Менез Жереми
|1
|0
|Коломби Симоне
|1
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
|Эрнани Азеведо
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карич Нермин
|5
|0
|Пастина Кристиан
|3
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Леверб Максим
|4
|0
|Фулон Дам
|4
|0
|Акампора Дженнаро
|3
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Куцупиас Илиас
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Фариас Диего
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Тельо Андрес
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Капеллини Риккардо
|2
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
Результаты матчей
Реджина
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Беневенто
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
4
4
Реджина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Беневенто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
7
4
Реджина
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Беневенто
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
11
8
Голы по времени матча
Забито
19
8
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
3
16%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
16%
1
13%
31-45
4
21%
2
25%
46-60
4
21%
1
13%
61-75
3
16%
3
38%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
4
40%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Забито
26
13
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
3
12%
1
8%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
4
15%
4
31%
31-45
6
23%
3
23%
46-60
5
19%
2
15%
61-75
4
15%
3
23%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
2
15%
3
18%
1-15
2
15%
3
18%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
4
31%
1
6%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Венеция - Реджина 1:2 Реджина - Дженоа 2:1 Кальяри - Реджина 1:1 Реджина - Перуджа 2:3
Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0 Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0
Беневенто
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СПАЛ - Беневенто 1:2 Беневенто - Бари 1:1 Беневенто - Пиза 0:0 Комо - Беневенто 2:1
Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0 Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1
Результаты матчей
Реджина
Беневенто
Точный счет
3:0
3 раза 43%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
3 раза 43%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
3:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
Тоталы голов в матче
Реджина
Беневенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
95
59
59
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|14
|10
|1
|3
|21 - 9
|31
|2.
|Реджина
|14
|8
|2
|4
|26 - 13
|26
|3.
|Брешия
|14
|6
|5
|3
|18 - 17
|23
|4.
|Дженоа
|14
|6
|5
|3
|16 - 12
|23
|5.
|Бари
|14
|5
|7
|2
|22 - 16
|22
|6.
|Тернана
|14
|6
|4
|4
|18 - 16
|22
|7.
|Парма
|14
|6
|4
|4
|20 - 15
|22
|8.
|Зюйдтироль
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|9.
|Асколи
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|10.
|Пиза
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|11.
|Кальяри
|14
|4
|6
|4
|16 - 17
|18
|12.
|Модена
|14
|5
|2
|7
|19 - 19
|17
|13.
|Читтаделла
|14
|3
|7
|4
|12 - 16
|16
|14.
|Беневенто
|14
|3
|6
|5
|14 - 16
|15
|15.
|СПАЛ
|14
|3
|6
|5
|17 - 18
|15
|16.
|Козенца
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|17.
|Палермо
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|18.
|Комо
|14
|3
|5
|6
|14 - 23
|14
|19.
|Перуджа
|14
|3
|2
|9
|10 - 20
|11
|20.
|Венеция
|13
|2
|3
|8
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Парма
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|3.
|Реджина
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|Брешия
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|5.
|Тернана
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Комо
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|7.
|Пиза
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|8.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|9.
|Кальяри
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|10.
|Зюйдтироль
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|11.
|СПАЛ
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|12.
|Модена
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|13.
|Читтаделла
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|14.
|Козенца
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|15.
|Дженоа
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|16.
|Асколи
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|17.
|Бари
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|18.
|Перуджа
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|Венеция
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|2.
|Дженоа
|8
|5
|0
|3
|10 - 7
|15
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|4.
|Асколи
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Зюйдтироль
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|6.
|Тернана
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|7.
|Реджина
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Беневенто
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Брешия
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|11.
|Пиза
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|12.
|Кальяри
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Модена
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|15.
|Козенца
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Читтаделла
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|17.
|СПАЛ
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|18.
|Палермо
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|19.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|20.
|Комо
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Брешия
|Айе Флориан
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5