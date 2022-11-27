Тур: 14. Стадион: Stadio M. Druso.
2:2
Конец матча
0'
0:1
1' ГолЧичиретти Амато
26' Желтая карточкаКваранта Данило
31' Желтая карточкаGiovanni Zaro
42' Желтая карточкаЭрамо Мирко
55' Желтая карточкаЧичиретти Амато
56' Желтая карточкаMarco Curto
56' Желтая карточкаАдьяпонг Клод
1:1
57' ПенальтиDaniele Casiraghi
60' Желтая карточкаМаццокки Симоне
61' Желтая карточкаДионизи Федерико
1:2
65' ГолКалигара Фабрицио
2:2
84' ГолРовер Маттео
90' Желтая карточкаСальви Алессандро
90' Желтая карточкаПомпетти Марко
90'+7
Ход матча
1'
26'
31'
42'
55'
56'
56'
57'
60'
61'
65'
84'
2:2
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
21
Fabian
Tait
18
Ровер
Маттео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ровер МаттеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Simone Davi
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
90 Мендеш ПедруНападающий
-
Главный тренер: Букки Кристиан
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raphael Odogwu
|5
|0.36
|Ровер Маттео
|4 (2)
|0.29
|Daniele Casiraghi
|2 (2)
|0.14
|Giovanni Zaro
|2
|0.14
|Маццокки Симоне
|2
|0.14
|Карретта Мирко
|1
|0.07
|Fabian Tait
|1
|0.07
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.07
|Белардинелли Лука
|0
|0
|Маркони Микеле
|0
|0
|Де Коль Филиппо
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|4 (1)
|0.29
|Гондо Седрик
|4 (1)
|0.29
|Боттегин Эрик
|3
|0.21
|Коллоколо Микеле
|2
|0.14
|Калигара Фабрицио
|1
|0.07
|Мендеш Педру
|1
|0.07
|Чичиретти Амато
|1
|0.07
|Шимич Лоренцо
|1
|0.07
|Лунгой Кристофер
|1
|0.07
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Фаласко Никола
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|3
|1
|Помпетти Марко
|4
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Giovanni Zaro
|3
|0
|Fabian Tait
|3
|0
|Берра Филиппо
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Raphael Odogwu
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|Daniele Casiraghi
|1
|0
|Крочата Джованни
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Белардинелли Лука
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|5
|1
|Гондо Седрик
|5
|1
|Фаласко Никола
|3
|1
|Калигара Фабрицио
|3
|1
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Дионизи Федерико
|3
|0
|Сальви Алессандро
|3
|0
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Леали Никола
|2
|0
|Чичиретти Амато
|2
|0
|Шимич Лоренцо
|2
|0
|Кваранта Данило
|2
|0
|Адьяпонг Клод
|2
|0
|Джоване Самуэль
|2
|0
|Донати Франческо
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|0
|1
|Бюхель Марсель
|1
|0
|Лунгой Кристофер
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Асколи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
8
4
Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Асколи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
8
5
Зюйдтироль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Асколи
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
16
9
Голы по времени матча
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
4
36%
4
36%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
4
40%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
19
18
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
2
11%
3
17%
1-15
4
21%
3
17%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
7
37%
6
33%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
2
11%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
6
33%
2
13%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
6
33%
3
19%
61-75
2
11%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бари - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Парма 1:0
Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4
Асколи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Асколи - Фрозиноне 0:1 Брешия - Асколи 1:1 Венеция - Асколи 0:2 Асколи - Кальяри 2:1
Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1
Результаты матчей
Зюйдтироль
Асколи
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
68
68
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|14
|10
|1
|3
|21 - 9
|31
|2.
|Реджина
|14
|8
|2
|4
|26 - 13
|26
|3.
|Брешия
|14
|6
|5
|3
|18 - 17
|23
|4.
|Дженоа
|14
|6
|5
|3
|16 - 12
|23
|5.
|Бари
|14
|5
|7
|2
|22 - 16
|22
|6.
|Тернана
|14
|6
|4
|4
|18 - 16
|22
|7.
|Парма
|14
|6
|4
|4
|20 - 15
|22
|8.
|Зюйдтироль
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|9.
|Асколи
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|10.
|Пиза
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|11.
|Кальяри
|14
|4
|6
|4
|16 - 17
|18
|12.
|Модена
|14
|5
|2
|7
|19 - 19
|17
|13.
|Читтаделла
|14
|3
|7
|4
|12 - 16
|16
|14.
|Беневенто
|14
|3
|6
|5
|14 - 16
|15
|15.
|СПАЛ
|14
|3
|6
|5
|17 - 18
|15
|16.
|Козенца
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|17.
|Палермо
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|18.
|Комо
|14
|3
|5
|6
|14 - 23
|14
|19.
|Перуджа
|14
|3
|2
|9
|10 - 20
|11
|20.
|Венеция
|13
|2
|3
|8
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Парма
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|3.
|Реджина
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|Брешия
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|5.
|Тернана
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Комо
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|7.
|Пиза
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|8.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|9.
|Кальяри
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|10.
|Зюйдтироль
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|11.
|СПАЛ
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|12.
|Модена
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|13.
|Читтаделла
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|14.
|Козенца
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|15.
|Дженоа
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|16.
|Асколи
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|17.
|Бари
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|18.
|Перуджа
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|Венеция
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|2.
|Дженоа
|8
|5
|0
|3
|10 - 7
|15
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|4.
|Асколи
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Зюйдтироль
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|6.
|Тернана
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|7.
|Реджина
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Беневенто
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Брешия
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|11.
|Пиза
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|12.
|Кальяри
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Модена
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|15.
|Козенца
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Читтаделла
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|17.
|СПАЛ
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|18.
|Палермо
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|19.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|20.
|Комо
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Брешия
|Айе Флориан
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5