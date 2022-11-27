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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Зюйдтироль
2:2
Конец матча
Асколи
0'
0:1
1' Гол
Чичиретти Амато
26' Желтая карточка
Кваранта Данило
31' Желтая карточка
Giovanni Zaro
42' Желтая карточка
Эрамо Мирко
55' Желтая карточка
Чичиретти Амато
56' Желтая карточка
Marco Curto
56' Желтая карточка
Адьяпонг Клод
1:1
57' Пенальти
Daniele Casiraghi
60' Желтая карточка
Маццокки Симоне
61' Желтая карточка
Дионизи Федерико
1:2
65' Гол
Калигара Фабрицио
2:2
84' Гол
Ровер Маттео
90' Желтая карточка
Сальви Алессандро
90' Желтая карточка
Помпетти Марко
90'+7
1
Полуцци
Джакомо
4
Marco
Curto
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
2
Берра
Филиппо
21
Fabian
Tait
14
Николусси
Кавилья
Ханс
18
Ровер
Маттео
10
Карретта
Мирко
90
Raphael
Odogwu
9
Маццокки
Симоне
13
Гуарна
Энрико
4
Шимич
Лоренцо
33
Боттегин
Эрик
5
Кваранта
Данило
17
Адьяпонг
Клод
21
Simone
Giordano
27
Эрамо
Мирко
8
Калигара
Фабрицио
10
Чичиретти
Амато
7
Лунгой
Кристофер
9
Дионизи
Федерико
Зюйдтироль
4-3-3
Асколи
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 5 0.36
Ровер Маттео 4 (2) 0.29
Daniele Casiraghi 2 (2) 0.14
Giovanni Zaro 2 0.14
Маццокки Симоне 2 0.14
Карретта Мирко 1 0.07
Fabian Tait 1 0.07
Николусси Кавилья Ханс 1 0.07
Белардинелли Лука 0 0
Маркони Микеле 0 0
Де Коль Филиппо 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 4 (1) 0.29
Гондо Седрик 4 (1) 0.29
Боттегин Эрик 3 0.21
Коллоколо Микеле 2 0.14
Калигара Фабрицио 1 0.07
Мендеш Педру 1 0.07
Чичиретти Амато 1 0.07
Шимич Лоренцо 1 0.07
Лунгой Кристофер 1 0.07
Бюхель Марсель 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Фаласко Никола 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 3 1
Помпетти Марко 4 0
Мазиелло Андреа 3 0
Giovanni Zaro 3 0
Fabian Tait 3 0
Берра Филиппо 2 0
Карретта Мирко 2 0
Raphael Odogwu 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Де Коль Филиппо 1 0
Daniele Casiraghi 1 0
Крочата Джованни 1 0
Ровер Маттео 1 0
Белардинелли Лука 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Simone Davi 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 5 1
Гондо Седрик 5 1
Фаласко Никола 3 1
Калигара Фабрицио 3 1
Эрамо Мирко 4 0
Дионизи Федерико 3 0
Сальви Алессандро 3 0
Боттегин Эрик 2 0
Леали Никола 2 0
Чичиретти Амато 2 0
Шимич Лоренцо 2 0
Кваранта Данило 2 0
Адьяпонг Клод 2 0
Джоване Самуэль 2 0
Донати Франческо 2 0
Коллоколо Микеле 0 1
Бюхель Марсель 1 0
Лунгой Кристофер 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Асколи
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

8
4
Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Асколи
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

8
5
Зюйдтироль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Асколи
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

16
9

Голы по времени матча

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
4
36%
4
36%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
4
40%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

19
18
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
2
11%
3
17%
1-15
4
21%
3
17%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
7
37%
6
33%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
2
11%
1
6%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
6
33%
2
13%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
6
33%
3
19%
61-75
2
11%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бари - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Парма 1:0
Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4
Асколи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Асколи - Фрозиноне 0:1 Брешия - Асколи 1:1 Венеция - Асколи 0:2 Асколи - Кальяри 2:1
Сампдория - Асколи 2:2 Бари - Асколи 0:2 Асколи - Модена 1:2 Беневенто - Асколи 1:1 Асколи - Парма 1:3 Перуджа - Асколи 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Палермо - Асколи 2:3 Асколи - СПАЛ 1:1 Асколи - Тернана 2:1 Венеция - Асколи 2:3 Реканатезе - Асколи 1:4 Рома - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:1 Асколи - Тернана 4:1 Кремонезе - Асколи 0:1

Результаты матчей

Зюйдтироль
Асколи

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
6
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 14 10 1 3 21 - 9 31
2. Реджина 14 8 2 4 26 - 13 26
3. Брешия 14 6 5 3 18 - 17 23
4. Дженоа 14 6 5 3 16 - 12 23
5. Бари 14 5 7 2 22 - 16 22
6. Тернана 14 6 4 4 18 - 16 22
7. Парма 14 6 4 4 20 - 15 22
8. Зюйдтироль 14 5 6 3 18 - 19 21
9. Асколи 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Пиза 14 4 6 4 24 - 20 18
11. Кальяри 14 4 6 4 16 - 17 18
12. Модена 14 5 2 7 19 - 19 17
13. Читтаделла 14 3 7 4 12 - 16 16
14. Беневенто 14 3 6 5 14 - 16 15
15. СПАЛ 14 3 6 5 17 - 18 15
16. Козенца 14 4 3 7 15 - 24 15
17. Палермо 13 4 3 6 14 - 18 15
18. Комо 14 3 5 6 14 - 23 14
19. Перуджа 14 3 2 9 10 - 20 11
20. Венеция 13 2 3 8 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 7 6 1 0 12 - 2 19
2. Парма 8 5 1 2 14 - 9 16
3. Реджина 7 5 1 1 19 - 6 16
4. Брешия 7 4 3 0 10 - 4 15
5. Тернана 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Комо 8 3 3 2 9 - 9 12
7. Пиза 7 3 2 2 12 - 8 11
8. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
9. Кальяри 7 3 2 2 8 - 9 11
10. Зюйдтироль 7 2 4 1 10 - 9 10
11. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
12. Модена 7 3 1 3 12 - 9 10
13. Читтаделла 7 2 4 1 7 - 7 10
14. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
15. Дженоа 6 1 5 0 6 - 5 8
16. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Перуджа 7 2 1 4 5 - 10 7
19. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
20. Венеция 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 8 4 3 1 11 - 7 15
2. Дженоа 8 5 0 3 10 - 7 15
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
6. Тернана 7 3 1 3 11 - 13 10
7. Реджина 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Беневенто 7 2 3 2 8 - 7 9
9. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Брешия 7 2 2 3 8 - 13 8
11. Пиза 7 1 4 2 12 - 12 7
12. Кальяри 7 1 4 2 8 - 8 7
13. Модена 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
15. Козенца 8 1 3 4 5 - 15 6
16. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
17. СПАЛ 7 0 5 2 6 - 10 5
18. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
20. Комо 6 0 2 4 5 - 14 2
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Брешия Айе Флориан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Эрамо Мирко получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Giovanni Zaro получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      26'
      Кваранта Данило получил желтую карточку от судьи
    Где смотреть матч Зюйдтироль 2:2 Асколи онлайн

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