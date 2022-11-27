Тур: 14. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
1:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаКало Джакомо
1:0
25' ГолАнтонуччи Мирко
58' Желтая карточкаКаррьеро Джузеппе
60' Желтая карточкаФраре Доменико
61' Желтая карточкаБеретта Джакомо
73' Желтая карточкаЛарривей Хоакин
1:1
81' ГолБриньола Энрико
90'+4
Ход матча
18'
25'
60'
61'
73'
81'
1:1
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
42
Вока
Идриз
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Вита АлессиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Панико ЧироЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Гоцци ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Читтаделла
Козенца
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонуччи Мирко
|4
|0.29
|Беретта Джакомо
|2
|0.14
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.14
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.14
|Andrea Magrassi
|1
|0.07
|Бранка Симоне
|0
|0
|Ignacio Lores
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Вита Алессио
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.14
|Ларривей Хоакин
|2
|0.14
|Риджионе Микеле
|2
|0.14
|Бриньола Энрико
|2
|0.14
|Флоренци Альдо
|2
|0.14
|Мерони Андреа
|1
|0.07
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.07
|Брешанини Марко
|1
|0.07
|Мерола Давиде
|1
|0.07
|Бутич Карло
|1 (1)
|0.07
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Pietro Martino
|0
|0
|Massimo Zilli
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|4
|1
|Кассандро Томмазо
|5
|0
|Пертиконе Романо
|4
|0
|Тункара Мамаду
|4
|0
|Каррьеро Джузеппе
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Паван Никола
|3
|0
|Фраре Доменико
|3
|0
|Висентин Сантьяго
|3
|0
|Данци Андреа
|1
|1
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Ignacio Lores
|2
|0
|Мастрантонио Валерио
|2
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Антонуччи Мирко
|1
|0
|Маттиоли Алессандро
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоренци Альдо
|4
|1
|Pietro Martino
|3
|1
|Вока Идриз
|4
|0
|Вентури Майкл
|4
|0
|Рисполи Андреа
|3
|0
|Вяйсянен Саули
|3
|0
|Кало Джакомо
|3
|0
|Риджионе Микеле
|2
|0
|Насти Марко
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|1
|Ларривей Хоакин
|1
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
|Мерола Давиде
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Сидибе Алассан
|1
|0
|Massimo Zilli
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
5
Читтаделла
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Козенца
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
3
8
Читтаделла
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Козенца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
5
13
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
13%
5
36%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
0
0%
6
67%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
2
18%
5
31%
76-90
Пропущено
17
23
5 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
0
0%
3
13%
1-15
4
24%
6
26%
16-30
1
6%
7
30%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
7
41%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Парма - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Модена 0:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0
Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0
Козенца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Козенца - Палермо 3:2 Пиза - Козенца 3:1 Козенца - Фрозиноне 1:2 СПАЛ - Козенца 5:0
Козенца - Дженоа 1:2 Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1
Результаты матчей
Читтаделла
Козенца
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
16
33
16
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
212
311
113
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|14
|10
|1
|3
|21 - 9
|31
|2.
|Реджина
|14
|8
|2
|4
|26 - 13
|26
|3.
|Брешия
|14
|6
|5
|3
|18 - 17
|23
|4.
|Дженоа
|14
|6
|5
|3
|16 - 12
|23
|5.
|Бари
|14
|5
|7
|2
|22 - 16
|22
|6.
|Тернана
|14
|6
|4
|4
|18 - 16
|22
|7.
|Парма
|14
|6
|4
|4
|20 - 15
|22
|8.
|Зюйдтироль
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|9.
|Асколи
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|10.
|Пиза
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|11.
|Кальяри
|14
|4
|6
|4
|16 - 17
|18
|12.
|Модена
|14
|5
|2
|7
|19 - 19
|17
|13.
|Читтаделла
|14
|3
|7
|4
|12 - 16
|16
|14.
|Беневенто
|14
|3
|6
|5
|14 - 16
|15
|15.
|СПАЛ
|14
|3
|6
|5
|17 - 18
|15
|16.
|Козенца
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|17.
|Палермо
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|18.
|Комо
|14
|3
|5
|6
|14 - 23
|14
|19.
|Перуджа
|14
|3
|2
|9
|10 - 20
|11
|20.
|Венеция
|13
|2
|3
|8
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Парма
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|3.
|Реджина
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|Брешия
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|5.
|Тернана
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Комо
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|7.
|Пиза
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|8.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|9.
|Кальяри
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|10.
|Зюйдтироль
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|11.
|СПАЛ
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|12.
|Модена
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|13.
|Читтаделла
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|14.
|Козенца
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|15.
|Дженоа
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|16.
|Асколи
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|17.
|Бари
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|18.
|Перуджа
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|Венеция
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|2.
|Дженоа
|8
|5
|0
|3
|10 - 7
|15
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|4.
|Асколи
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Зюйдтироль
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|6.
|Тернана
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|7.
|Реджина
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Беневенто
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Брешия
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|11.
|Пиза
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|12.
|Кальяри
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Модена
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|15.
|Козенца
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Читтаделла
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|17.
|СПАЛ
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|18.
|Палермо
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|19.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|20.
|Комо
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Брешия
|Айе Флориан
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5