ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Читтаделла
1:1
Конец матча
Козенца
0'
18' Желтая карточка
Кало Джакомо
1:0
25' Гол
Антонуччи Мирко
58' Желтая карточка
Каррьеро Джузеппе
60' Желтая карточка
Фраре Доменико
61' Желтая карточка
Беретта Джакомо
73' Желтая карточка
Ларривей Хоакин
1:1
81' Гол
Бриньола Энрико
90'+4

Ход матча

18'
 
Кало Джакомо
25'
Антонуччи Мирко
(Тункара Мамаду)
1:0
38'
 
Гоцци Паоло
Pietro Martino
46'
 
Massimo Zilli
Мерола Давиде
46'
 
Вяйсянен Саули
Мерони Андреа
58'
Каррьеро Джузеппе
 
60'
Фраре Доменико
 
61'
Беретта Джакомо
 
68'
Маццокко Давиде
Каррьеро Джузеппе
 
68'
Andrea Magrassi
Беретта Джакомо
 
69'
 
Бриньола Энрико
Брешанини Марко
73'
 
Ларривей Хоакин
81'
1:1
Бриньола Энрико
(Massimo Zilli)
83'
 
Корнвиг Эмиль
Ларривей Хоакин
88'
Ignacio Lores
Паван Никола
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
36
Кастари
Элхан
16
Вита
Алессио
2
Пертиконе
Романо
15
Фраре
Доменико
84
Кассандро
Томмазо
20
Каррьеро
Джузеппе
26
Паван
Никола
23
Бранка
Симоне
10
Антонуччи
Мирко
9
Тункара
Мамаду
11
Беретта
Джакомо
77
Марсон
Леонардо
3
Рисполи
Андреа
5
Риджионе
Микеле
13
Мерони
Андреа
27
Pietro
Martino
42
Вока
Идриз
6
Кало
Джакомо
4
Брешанини
Марко
18
Мерола
Давиде
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Ларривей
Хоакин
Читтаделла
4-3-1-2
Козенца
4-3-2-1

История личных встреч

Читтаделла
Козенца

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:3
СB
2:0
СB
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 4 0.29
Беретта Джакомо 2 0.14
Бальдини Энрико 2 (1) 0.14
Асенсио Рауль 2 (1) 0.14
Andrea Magrassi 1 0.07
Бранка Симоне 0 0
Ignacio Lores 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Вита Алессио 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Урсо Кристиан 2 0.14
Ларривей Хоакин 2 0.14
Риджионе Микеле 2 0.14
Бриньола Энрико 2 0.14
Флоренци Альдо 2 0.14
Мерони Андреа 1 0.07
Корнвиг Эмиль 1 0.07
Брешанини Марко 1 0.07
Мерола Давиде 1 0.07
Бутич Карло 1 (1) 0.07
Рисполи Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Pietro Martino 0 0
Massimo Zilli 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 4 1
Кассандро Томмазо 5 0
Пертиконе Романо 4 0
Тункара Мамаду 4 0
Каррьеро Джузеппе 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Доннарумма Даниэле 3 0
Паван Никола 3 0
Фраре Доменико 3 0
Висентин Сантьяго 3 0
Данци Андреа 1 1
Беретта Джакомо 2 0
Ignacio Lores 2 0
Мастрантонио Валерио 2 0
Вита Алессио 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Кастари Элхан 1 0
Антонуччи Мирко 1 0
Маттиоли Алессандро 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 4 1
Pietro Martino 3 1
Вока Идриз 4 0
Вентури Майкл 4 0
Рисполи Андреа 3 0
Вяйсянен Саули 3 0
Кало Джакомо 3 0
Риджионе Микеле 2 0
Насти Марко 2 0
Валлоккия Андреа 0 1
Ларривей Хоакин 1 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Мерони Андреа 1 0
Бутич Карло 1 0
Брешанини Марко 1 0
Мерола Давиде 1 0
Панико Чиро 1 0
Сидибе Алассан 1 0
Massimo Zilli 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
5
Читтаделла
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Козенца
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

3
8
Читтаделла
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Козенца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

5
13

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
13%
5
36%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
13%
3
21%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
0
0%
6
67%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
1
9%
4
25%
31-45
1
9%
4
25%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
2
18%
5
31%
76-90

Пропущено

17
23
5 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 13
0
0%
3
13%
1-15
4
24%
6
26%
16-30
1
6%
7
30%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
7
41%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Парма - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Модена 0:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Палермо - Читтаделла 0:0
Торино - Читтаделла 4:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Брешия - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Тернана 0:2 Реджина - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Кальяри - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Пиза 4:3 Лечче - Читтаделла 2:3 Читтаделла - Лупарензе 2:1 Читтаделла - Тренто 2:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Асколи - Читтаделла 0:0
Козенца
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Козенца - Палермо 3:2 Пиза - Козенца 3:1 Козенца - Фрозиноне 1:2 СПАЛ - Козенца 5:0
Козенца - Дженоа 1:2 Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1 Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1

Результаты матчей

Читтаделла
Козенца

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
3
3
1
6
2.5
2
4
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
2
12
1.5
3
11
1
13
2.5
2
12
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 14 10 1 3 21 - 9 31
2. Реджина 14 8 2 4 26 - 13 26
3. Брешия 14 6 5 3 18 - 17 23
4. Дженоа 14 6 5 3 16 - 12 23
5. Бари 14 5 7 2 22 - 16 22
6. Тернана 14 6 4 4 18 - 16 22
7. Парма 14 6 4 4 20 - 15 22
8. Зюйдтироль 14 5 6 3 18 - 19 21
9. Асколи 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Пиза 14 4 6 4 24 - 20 18
11. Кальяри 14 4 6 4 16 - 17 18
12. Модена 14 5 2 7 19 - 19 17
13. Читтаделла 14 3 7 4 12 - 16 16
14. Беневенто 14 3 6 5 14 - 16 15
15. СПАЛ 14 3 6 5 17 - 18 15
16. Козенца 14 4 3 7 15 - 24 15
17. Палермо 13 4 3 6 14 - 18 15
18. Комо 14 3 5 6 14 - 23 14
19. Перуджа 14 3 2 9 10 - 20 11
20. Венеция 13 2 3 8 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 7 6 1 0 12 - 2 19
2. Парма 8 5 1 2 14 - 9 16
3. Реджина 7 5 1 1 19 - 6 16
4. Брешия 7 4 3 0 10 - 4 15
5. Тернана 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Комо 8 3 3 2 9 - 9 12
7. Пиза 7 3 2 2 12 - 8 11
8. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
9. Кальяри 7 3 2 2 8 - 9 11
10. Зюйдтироль 7 2 4 1 10 - 9 10
11. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
12. Модена 7 3 1 3 12 - 9 10
13. Читтаделла 7 2 4 1 7 - 7 10
14. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
15. Дженоа 6 1 5 0 6 - 5 8
16. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Перуджа 7 2 1 4 5 - 10 7
19. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
20. Венеция 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 8 4 3 1 11 - 7 15
2. Дженоа 8 5 0 3 10 - 7 15
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
6. Тернана 7 3 1 3 11 - 13 10
7. Реджина 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Беневенто 7 2 3 2 8 - 7 9
9. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Брешия 7 2 2 3 8 - 13 8
11. Пиза 7 1 4 2 12 - 12 7
12. Кальяри 7 1 4 2 8 - 8 7
13. Модена 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
15. Козенца 8 1 3 4 5 - 15 6
16. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
17. СПАЛ 7 0 5 2 6 - 10 5
18. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
20. Комо 6 0 2 4 5 - 14 2
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Брешия Айе Флориан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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