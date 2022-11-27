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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Перуджа
1:0
Конец матча
Дженоа
0'
1:0
74' Гол
Оливьери Марко
77' Желтая карточка
Оливьери Марко
78' Желтая карточка
Санторо Симоне
84' Желтая карточка
Куан Кристиан
90'+7
1
Гори
Стефано
97
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
17
Пас
Йеферсон
24
Касасола
Тиаго
15
Дель
Орко
Кристиан
16
Бартоломей
Паоло
25
Санторо
Симоне
28
Куан
Кристиан
11
Оливьери
Марко
18
Ди
Кармине
Самуэль
1
Шемпер
Адриан
2
Сабелли
Стефано
13
Бани
Маттиа
5
Дрэгушин
Раду
14
Фольякко
Алессандро
24
Ягелло
Филип
32
Morten
Frendrup
8
Стротман
Кевин
50
Ялчын
Гювен
57
Пушкаш
Георге
9
Кода
Массимо
Перуджа
3-4-1-2
Дженоа
4-4-2

История личных встреч

Перуджа
Дженоа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
3:2
К
4:3

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

3.5
0

Среднее время на гол

25
0

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

3.5
2.5

Тотал матчей

5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
36

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.21
Ди Кармине Самуэль 2 0.14
Стриццоло Лука 2 0.14
Луперини Грегорио 1 0.07
Оливьери Марко 1 0.07
Ди Серио Джузеппе 1 0.07
Касасола Тиаго 0 0
Анджелла Габриэле 0 0
Бартоломей Паоло 0 0
Курадо Маркос 0 0
Сгарби Филиппо 0 0
Куан Кристиан 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 6 (4) 0.43
Ягелло Филип 2 0.14
Араму Маттиа 1 0.07
Гудмундссон Альберт 1 0.07
Портанова Маноло 1 0.07
Стротман Кевин 1 0.07
Экубан Калеб 1 0.07
Хефти Сильван 1 0.07
Morten Frendrup 1 0.07
Йебоа Келвин 1 0.07
Бадель Милан 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санторо Симоне 3 1
Мелькьорри Федерико 4 0
Дель Орко Кристиан 4 0
Курадо Маркос 4 0
Куан Кристиан 4 0
Лизи Франческо 2 1
Сгарби Филиппо 2 1
Ианнони Эдоардо 2 1
Касасола Тиаго 3 0
Оливьери Марко 3 0
Пас Йеферсон 3 0
Бартоломей Паоло 2 0
Рози Алеандро 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Вулич Милош 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 4 1
Бадель Милан 3 1
Гудмундссон Альберт 3 1
Стротман Кевин 3 0
Паяч Марко 3 0
Кода Массимо 2 0
Сабелли Стефано 2 0
Мартинес Хосеп 2 0
Morten Frendrup 2 0
Портанова Маноло 2 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Ялчын Гювен 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Результаты матчей

Перуджа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
1
Перуджа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Дженоа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

4
6
Перуджа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Дженоа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

7
7

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
40%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
4
40%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
3
30%
7
44%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
4
25%
76-90

Пропущено

20
12
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
6
30%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
20%
3
25%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
6
30%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3
Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1
Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дженоа - Комо 1:1 Реджина - Дженоа 2:1 Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2
Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0

Результаты матчей

Перуджа
Дженоа

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:0
5 раз 36%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Перуджа
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
6
1.5
4
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
1
13
1.5
5
9
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 14 10 1 3 21 - 9 31
2. Реджина 14 8 2 4 26 - 13 26
3. Брешия 14 6 5 3 18 - 17 23
4. Дженоа 14 6 5 3 16 - 12 23
5. Бари 14 5 7 2 22 - 16 22
6. Тернана 14 6 4 4 18 - 16 22
7. Парма 14 6 4 4 20 - 15 22
8. Зюйдтироль 14 5 6 3 18 - 19 21
9. Асколи 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Пиза 14 4 6 4 24 - 20 18
11. Кальяри 14 4 6 4 16 - 17 18
12. Модена 14 5 2 7 19 - 19 17
13. Читтаделла 14 3 7 4 12 - 16 16
14. Беневенто 14 3 6 5 14 - 16 15
15. СПАЛ 14 3 6 5 17 - 18 15
16. Козенца 14 4 3 7 15 - 24 15
17. Палермо 13 4 3 6 14 - 18 15
18. Комо 14 3 5 6 14 - 23 14
19. Перуджа 14 3 2 9 10 - 20 11
20. Венеция 13 2 3 8 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 7 6 1 0 12 - 2 19
2. Парма 8 5 1 2 14 - 9 16
3. Реджина 7 5 1 1 19 - 6 16
4. Брешия 7 4 3 0 10 - 4 15
5. Тернана 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Комо 8 3 3 2 9 - 9 12
7. Пиза 7 3 2 2 12 - 8 11
8. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
9. Кальяри 7 3 2 2 8 - 9 11
10. Зюйдтироль 7 2 4 1 10 - 9 10
11. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
12. Модена 7 3 1 3 12 - 9 10
13. Читтаделла 7 2 4 1 7 - 7 10
14. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
15. Дженоа 6 1 5 0 6 - 5 8
16. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Перуджа 7 2 1 4 5 - 10 7
19. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
20. Венеция 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 8 4 3 1 11 - 7 15
2. Дженоа 8 5 0 3 10 - 7 15
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
6. Тернана 7 3 1 3 11 - 13 10
7. Реджина 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Беневенто 7 2 3 2 8 - 7 9
9. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Брешия 7 2 2 3 8 - 13 8
11. Пиза 7 1 4 2 12 - 12 7
12. Кальяри 7 1 4 2 8 - 8 7
13. Модена 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
15. Козенца 8 1 3 4 5 - 15 6
16. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
17. СПАЛ 7 0 5 2 6 - 10 5
18. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
20. Комо 6 0 2 4 5 - 14 2
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Брешия Айе Флориан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Весь список
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