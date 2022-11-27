Тур: 14. Стадион: Ренато Кури.
0'
1:0
74' ГолОливьери Марко
77' Желтая карточкаОливьери Марко
78' Желтая карточкаСанторо Симоне
84' Желтая карточкаКуан Кристиан
90'+7
Ход матча
74'
1:0
77'
78'
84'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 9
-
5 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
17
Пас
Йеферсон
13
Бани
Маттиа
24
Ягелло
Филип
50
Ялчын
Гювен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Ялчын ГювенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Йебоа КелвинНападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Перуджа
Дженоа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
3.5
0
Среднее время на гол
25
0
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
3.5
2.5
Тотал матчей
5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
36
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.21
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0.14
|Стриццоло Лука
|2
|0.14
|Луперини Грегорио
|1
|0.07
|Оливьери Марко
|1
|0.07
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.07
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Анджелла Габриэле
|0
|0
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|0
|Куан Кристиан
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|6 (4)
|0.43
|Ягелло Филип
|2
|0.14
|Араму Маттиа
|1
|0.07
|Гудмундссон Альберт
|1
|0.07
|Портанова Маноло
|1
|0.07
|Стротман Кевин
|1
|0.07
|Экубан Калеб
|1
|0.07
|Хефти Сильван
|1
|0.07
|Morten Frendrup
|1
|0.07
|Йебоа Келвин
|1
|0.07
|Бадель Милан
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санторо Симоне
|3
|1
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|Дель Орко Кристиан
|4
|0
|Курадо Маркос
|4
|0
|Куан Кристиан
|4
|0
|Лизи Франческо
|2
|1
|Сгарби Филиппо
|2
|1
|Ианнони Эдоардо
|2
|1
|Касасола Тиаго
|3
|0
|Оливьери Марко
|3
|0
|Пас Йеферсон
|3
|0
|Бартоломей Паоло
|2
|0
|Рози Алеандро
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|4
|1
|Бадель Милан
|3
|1
|Гудмундссон Альберт
|3
|1
|Стротман Кевин
|3
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Сабелли Стефано
|2
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|0
|Morten Frendrup
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Ялчын Гювен
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Результаты матчей
Перуджа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Дженоа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
1
Перуджа
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Дженоа
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
4
6
Перуджа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Дженоа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
4
40%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
4
40%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
2
40%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
4
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
3
30%
7
44%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
4
25%
76-90
Пропущено
20
12
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
6
30%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
20%
3
25%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
6
30%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Модена - Перуджа 1:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Перуджа - Читтаделла 0:2 Реджина - Перуджа 2:3
Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1
Дженоа
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дженоа - Комо 1:1 Реджина - Дженоа 2:1 Дженоа - Брешия 1:1 Тернана - Дженоа 1:2
Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0
Результаты матчей
Перуджа
Дженоа
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:0
5 раз 36%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Перуджа
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
62
16
44
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
113
59
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|14
|10
|1
|3
|21 - 9
|31
|2.
|Реджина
|14
|8
|2
|4
|26 - 13
|26
|3.
|Брешия
|14
|6
|5
|3
|18 - 17
|23
|4.
|Дженоа
|14
|6
|5
|3
|16 - 12
|23
|5.
|Бари
|14
|5
|7
|2
|22 - 16
|22
|6.
|Тернана
|14
|6
|4
|4
|18 - 16
|22
|7.
|Парма
|14
|6
|4
|4
|20 - 15
|22
|8.
|Зюйдтироль
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|9.
|Асколи
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|10.
|Пиза
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|11.
|Кальяри
|14
|4
|6
|4
|16 - 17
|18
|12.
|Модена
|14
|5
|2
|7
|19 - 19
|17
|13.
|Читтаделла
|14
|3
|7
|4
|12 - 16
|16
|14.
|Беневенто
|14
|3
|6
|5
|14 - 16
|15
|15.
|СПАЛ
|14
|3
|6
|5
|17 - 18
|15
|16.
|Козенца
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|17.
|Палермо
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|18.
|Комо
|14
|3
|5
|6
|14 - 23
|14
|19.
|Перуджа
|14
|3
|2
|9
|10 - 20
|11
|20.
|Венеция
|13
|2
|3
|8
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Парма
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|3.
|Реджина
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|Брешия
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|5.
|Тернана
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Комо
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|7.
|Пиза
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|8.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|9.
|Кальяри
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|10.
|Зюйдтироль
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|11.
|СПАЛ
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|12.
|Модена
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|13.
|Читтаделла
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|14.
|Козенца
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|15.
|Дженоа
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|16.
|Асколи
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|17.
|Бари
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|18.
|Перуджа
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|Венеция
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|2.
|Дженоа
|8
|5
|0
|3
|10 - 7
|15
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|4.
|Асколи
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Зюйдтироль
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|6.
|Тернана
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|7.
|Реджина
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Беневенто
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Брешия
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|11.
|Пиза
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|12.
|Кальяри
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Модена
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|15.
|Козенца
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Читтаделла
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|17.
|СПАЛ
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|18.
|Палермо
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|19.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|20.
|Комо
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Брешия
|Айе Флориан
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5