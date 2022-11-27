ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Брешия
2:0
Конец матча
СПАЛ
0'
1:0
14' Гол
Айе Флориан
25' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
2:0
41' Гол
Мангравити Массимилиано
48' Желтая карточка
Фьордализо Алессандро
63' Желтая карточка
Селия Раффаэле
65' Желтая карточка
Дзанеллато Никколо
76' Желтая карточка
Альфонсо Энрико
77' Желтая карточка
Бертаньоли Массимо
90' Желтая карточка
Мангравити Массимилиано
90'+7
1
Андреаччи
Лоренцо
18
Яллоу
Александр
32
Папетти
Андреа
4
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
25
Бизоли
Димитри
7
Вивиани
Федерико
5
Ван
Де
Лои
Томми
8
Ндой
Эмануэле
11
Айе
Флориан
9
Морео
Стефано
1
Альфонсо
Энрико
18
Matteo
Arena
6
Меккарьелло
Бьяджо
4
Далле
Мура
Кристиан
24
Дикманн
Лоренцо
21
Селия
Раффаэле
23
Мурджа
Алессандро
5
Эспозито
Сальваторе
10
Дзанеллато
Никколо
32
Раути
Никола
9
Мончини
Габриэле
Брешия
4-3-1-2
СПАЛ
3-5-2

История личных встреч

Брешия
СПАЛ

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:2
СB
3:1
СB
2:3
СA
2:1
СA
0:1
СB
1:3
СB
3:2

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

60
51

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 5 0.36
Бьянки Флавио 3 (1) 0.21
Ндой Эмануэле 2 0.14
Морео Стефано 2 0.14
Олзер Джакомо 2 0.14
Галацци Николас 1 0.07
Бертаньоли Массимо 1 0.07
Кистана Андреа 1 0.07
Мангравити Массимилиано 1 0.07
Карачич Фран 0 0
Бизоли Димитри 0 0
СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 4 0.29
Майстро Фабио 3 0.21
Мончини Габриэле 2 0.14
Эспозито Сальваторе 2 0.14
Дикманн Лоренцо 1 0.07
Финотто Маттиа 1 0.07
Меккарьелло Бьяджо 1 0.07
Рабби Симоне 1 0.07
Педа Патрик 1 0.07
Дзанеллато Никколо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 4 0
Адорни Давиде 4 0
Карачич Фран 4 0
Ндой Эмануэле 3 0
Мангравити Массимилиано 3 0
Кистана Андреа 2 0
Уар Матье 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Олзер Джакомо 2 0
Леццерини Лука 0 1
Бизоли Димитри 1 0
Морео Стефано 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Ван Де Лои Томми 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Папетти Андреа 1 0
Галацци Николас 1 0
СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 6 0
Педа Патрик 2 2
Ла Мантия Андреа 4 0
Дикманн Лоренцо 4 0
Меккарьелло Бьяджо 2 1
Вальцания Лука 3 0
Дзанеллато Никколо 3 0
Эспозито Сальваторе 3 0
Далле Мура Кристиан 3 0
Matteo Arena 1 1
Альфонсо Энрико 2 0
Вивиани Федерико 2 0
Мончини Габриэле 2 0
Трипальделли Алессандро 2 0
Селия Раффаэле 2 0
Альмичи Альберто 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Майстро Фабио 1 0
Фьордализо Алессандро 1 0
Рабби Симоне 1 0

Результаты матчей

Брешия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
СПАЛ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
6
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
СПАЛ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

5
8
Брешия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
СПАЛ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

8
14

Голы по времени матча

Забито

10
6
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
3
30%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
2
50%
1
10%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
5
63%
2
20%
76-90

Пропущено

13
9
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
2
15%
2
22%
76-90

Забито

18
16
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
3
17%
4
25%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
6
33%
3
19%
76-90

Пропущено

17
19
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
18%
3
16%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
2
12%
5
26%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
4
24%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1 Брешия - Венеция 1:1
Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2
СПАЛ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
СПАЛ - Беневенто 1:2 Тернана - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 СПАЛ - Козенца 5:0
Дженоа - СПАЛ 1:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0 Кремонезе - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Виртус Верона 3:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0

Результаты матчей

Брешия
СПАЛ

Точный счет

1:1
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брешия
СПАЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
4
10
1
13
2.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 14 10 1 3 21 - 9 31
2. Реджина 14 8 2 4 26 - 13 26
3. Брешия 14 6 5 3 18 - 17 23
4. Дженоа 14 6 5 3 16 - 12 23
5. Бари 14 5 7 2 22 - 16 22
6. Тернана 14 6 4 4 18 - 16 22
7. Парма 14 6 4 4 20 - 15 22
8. Зюйдтироль 14 5 6 3 18 - 19 21
9. Асколи 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Пиза 14 4 6 4 24 - 20 18
11. Кальяри 14 4 6 4 16 - 17 18
12. Модена 14 5 2 7 19 - 19 17
13. Читтаделла 14 3 7 4 12 - 16 16
14. Беневенто 14 3 6 5 14 - 16 15
15. СПАЛ 14 3 6 5 17 - 18 15
16. Козенца 14 4 3 7 15 - 24 15
17. Палермо 13 4 3 6 14 - 18 15
18. Комо 14 3 5 6 14 - 23 14
19. Перуджа 14 3 2 9 10 - 20 11
20. Венеция 13 2 3 8 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 7 6 1 0 12 - 2 19
2. Парма 8 5 1 2 14 - 9 16
3. Реджина 7 5 1 1 19 - 6 16
4. Брешия 7 4 3 0 10 - 4 15
5. Тернана 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Комо 8 3 3 2 9 - 9 12
7. Пиза 7 3 2 2 12 - 8 11
8. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
9. Кальяри 7 3 2 2 8 - 9 11
10. Зюйдтироль 7 2 4 1 10 - 9 10
11. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
12. Модена 7 3 1 3 12 - 9 10
13. Читтаделла 7 2 4 1 7 - 7 10
14. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
15. Дженоа 6 1 5 0 6 - 5 8
16. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Перуджа 7 2 1 4 5 - 10 7
19. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
20. Венеция 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 8 4 3 1 11 - 7 15
2. Дженоа 8 5 0 3 10 - 7 15
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
6. Тернана 7 3 1 3 11 - 13 10
7. Реджина 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Беневенто 7 2 3 2 8 - 7 9
9. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Брешия 7 2 2 3 8 - 13 8
11. Пиза 7 1 4 2 12 - 12 7
12. Кальяри 7 1 4 2 8 - 8 7
13. Модена 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
15. Козенца 8 1 3 4 5 - 15 6
16. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
17. СПАЛ 7 0 5 2 6 - 10 5
18. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
20. Комо 6 0 2 4 5 - 14 2
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Брешия Айе Флориан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Брешия 2:0 СПАЛ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     