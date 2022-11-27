Тур: 14. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
1:0
14' ГолАйе Флориан
25' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
2:0
41' ГолМангравити Массимилиано
48' Желтая карточкаФьордализо Алессандро
63' Желтая карточкаСелия Раффаэле
65' Желтая карточкаДзанеллато Никколо
76' Желтая карточкаАльфонсо Энрико
77' Желтая карточкаБертаньоли Массимо
90' Желтая карточкаМангравити Массимилиано
90'+7
Ход матча
14'
1:0
41'
63'
76'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
11
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Клотет Пеп
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Matteo ArenaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Matteo Prati
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
История личных встреч
Брешия
СПАЛ
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
60
51
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|5
|0.36
|Бьянки Флавио
|3 (1)
|0.21
|Ндой Эмануэле
|2
|0.14
|Морео Стефано
|2
|0.14
|Олзер Джакомо
|2
|0.14
|Галацци Николас
|1
|0.07
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.07
|Кистана Андреа
|1
|0.07
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.07
|Карачич Фран
|0
|0
|Бизоли Димитри
|0
|0
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|4
|0.29
|Майстро Фабио
|3
|0.21
|Мончини Габриэле
|2
|0.14
|Эспозито Сальваторе
|2
|0.14
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.07
|Финотто Маттиа
|1
|0.07
|Меккарьелло Бьяджо
|1
|0.07
|Рабби Симоне
|1
|0.07
|Педа Патрик
|1
|0.07
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|4
|0
|Адорни Давиде
|4
|0
|Карачич Фран
|4
|0
|Ндой Эмануэле
|3
|0
|Мангравити Массимилиано
|3
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Уар Матье
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Олзер Джакомо
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Бизоли Димитри
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Лабойко Якуб
|1
|0
|Ван Де Лои Томми
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|6
|0
|Педа Патрик
|2
|2
|Ла Мантия Андреа
|4
|0
|Дикманн Лоренцо
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|1
|Вальцания Лука
|3
|0
|Дзанеллато Никколо
|3
|0
|Эспозито Сальваторе
|3
|0
|Далле Мура Кристиан
|3
|0
|Matteo Arena
|1
|1
|Альфонсо Энрико
|2
|0
|Вивиани Федерико
|2
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Трипальделли Алессандро
|2
|0
|Селия Раффаэле
|2
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
|Рабби Симоне
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
СПАЛ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
6
Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
СПАЛ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
5
8
Брешия
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
СПАЛ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
8
14
Голы по времени матча
Забито
10
6
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
3
30%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
2
50%
1
10%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
3
30%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
5
63%
2
20%
76-90
Пропущено
13
9
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
1
11%
16-30
3
23%
1
11%
31-45
2
15%
3
33%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
2
15%
2
22%
76-90
Забито
18
16
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
3
17%
4
25%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
6
33%
3
19%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
18%
3
16%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
2
12%
5
26%
46-60
2
12%
3
16%
61-75
4
24%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тернана - Брешия 0:0 Брешия - Асколи 1:1 Дженоа - Брешия 1:1 Брешия - Венеция 1:1
Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2 Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2
СПАЛ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
СПАЛ - Беневенто 1:2 Тернана - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Зюйдтироль 1:1 СПАЛ - Козенца 5:0
Дженоа - СПАЛ 1:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2 Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0 Кремонезе - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Виртус Верона 3:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0
Результаты матчей
Брешия
СПАЛ
Точный счет
1:1
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Брешия
СПАЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
59
410
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|14
|10
|1
|3
|21 - 9
|31
|2.
|Реджина
|14
|8
|2
|4
|26 - 13
|26
|3.
|Брешия
|14
|6
|5
|3
|18 - 17
|23
|4.
|Дженоа
|14
|6
|5
|3
|16 - 12
|23
|5.
|Бари
|14
|5
|7
|2
|22 - 16
|22
|6.
|Тернана
|14
|6
|4
|4
|18 - 16
|22
|7.
|Парма
|14
|6
|4
|4
|20 - 15
|22
|8.
|Зюйдтироль
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|9.
|Асколи
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|10.
|Пиза
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|11.
|Кальяри
|14
|4
|6
|4
|16 - 17
|18
|12.
|Модена
|14
|5
|2
|7
|19 - 19
|17
|13.
|Читтаделла
|14
|3
|7
|4
|12 - 16
|16
|14.
|Беневенто
|14
|3
|6
|5
|14 - 16
|15
|15.
|СПАЛ
|14
|3
|6
|5
|17 - 18
|15
|16.
|Козенца
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|17.
|Палермо
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|18.
|Комо
|14
|3
|5
|6
|14 - 23
|14
|19.
|Перуджа
|14
|3
|2
|9
|10 - 20
|11
|20.
|Венеция
|13
|2
|3
|8
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Парма
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|3.
|Реджина
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|Брешия
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|5.
|Тернана
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Комо
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|7.
|Пиза
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|8.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|9.
|Кальяри
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|10.
|Зюйдтироль
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|11.
|СПАЛ
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|12.
|Модена
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|13.
|Читтаделла
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|14.
|Козенца
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|15.
|Дженоа
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|16.
|Асколи
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|17.
|Бари
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|18.
|Перуджа
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|Венеция
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|2.
|Дженоа
|8
|5
|0
|3
|10 - 7
|15
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|4.
|Асколи
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Зюйдтироль
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|6.
|Тернана
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|7.
|Реджина
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Беневенто
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Брешия
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|11.
|Пиза
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|12.
|Кальяри
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Модена
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|15.
|Козенца
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Читтаделла
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|17.
|СПАЛ
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|18.
|Палермо
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|19.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|20.
|Комо
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Брешия
|Айе Флориан
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5