Тур: 14. Стадион: Бенито Стирпе.
0'
0:1
14' ГолЛувумбо Зито
1:1
32' ГолРоден Маркус
53' Желтая карточкаКарбони Франко
2:1
67' ГолИнсинье Роберто
67' Желтая карточкаИнсинье Роберто
90' Желтая карточкаНандес Найтан
90' Желтая карточкаМаццители Лука
2:2
90' ПенальтиЛападула Джанлука
90'+11
Ход матча
14'
0:1
32'
1:1
53'
67'
67'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
24
Моро
Лука
33
Оберт
Адам
77
Лувумбо
Зито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Бошич МилошНападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
История личных встреч
Фрозиноне
Кальяри
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|4
|0.29
|Роден Маркус
|3
|0.21
|Моро Лука
|3
|0.21
|Инсинье Роберто
|2
|0.14
|Касо Джузеппе
|2
|0.14
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.14
|Гарритано Лука
|1
|0.07
|Маццители Лука
|1
|0.07
|Лучиони Фабио
|1
|0.07
|Коне Бенджамин
|1
|0.07
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|5 (1)
|0.36
|Лувумбо Зито
|3
|0.21
|Манкозу Марко
|2
|0.14
|Дейола Алессандро
|1
|0.07
|Рог Марко
|1
|0.07
|Паволетти Леонардо
|1
|0.07
|Перейро Гастон
|1
|0.07
|Макумбу Антуан
|1
|0.07
|Виола Николас
|1 (1)
|0.07
|Миллико Винченцо
|0
|0
|Капрадосси Элио
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Карбони Франко
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|6
|0
|Маццители Лука
|5
|0
|Коттали Маттео
|4
|0
|Фработта Джанлука
|4
|0
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Коне Бенджамин
|3
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Раванелли Лука
|2
|0
|Мулаттьери Самуэле
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|Турати Стефано
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нандес Найтан
|4
|0
|Дейола Алессандро
|3
|0
|Рог Марко
|3
|0
|Карбони Франко
|3
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|1
|Оберт Адам
|1
|1
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Фалько Филиппо
|1
|0
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|Дезогус Якопо
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Кальяри
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
6
Фрозиноне
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Кальяри
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
7
7
Фрозиноне
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Кальяри
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
9
13
Голы по времени матча
Забито
11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
4
50%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Забито
20
16
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
5%
3
19%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
5
25%
3
19%
61-75
6
30%
5
31%
76-90
Пропущено
10
17
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
4
40%
3
18%
31-45
1
10%
2
12%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Асколи - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 1:0
Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4
Кальяри
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кальяри - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 Кальяри - Реджина 1:1 Асколи - Кальяри 2:1
Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3
Результаты матчей
Фрозиноне
Кальяри
Точный счет
1:0
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
68
59
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|14
|10
|1
|3
|21 - 9
|31
|2.
|Реджина
|14
|8
|2
|4
|26 - 13
|26
|3.
|Брешия
|14
|6
|5
|3
|18 - 17
|23
|4.
|Дженоа
|14
|6
|5
|3
|16 - 12
|23
|5.
|Бари
|14
|5
|7
|2
|22 - 16
|22
|6.
|Тернана
|14
|6
|4
|4
|18 - 16
|22
|7.
|Парма
|14
|6
|4
|4
|20 - 15
|22
|8.
|Зюйдтироль
|14
|5
|6
|3
|18 - 19
|21
|9.
|Асколи
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|10.
|Пиза
|14
|4
|6
|4
|24 - 20
|18
|11.
|Кальяри
|14
|4
|6
|4
|16 - 17
|18
|12.
|Модена
|14
|5
|2
|7
|19 - 19
|17
|13.
|Читтаделла
|14
|3
|7
|4
|12 - 16
|16
|14.
|Беневенто
|14
|3
|6
|5
|14 - 16
|15
|15.
|СПАЛ
|14
|3
|6
|5
|17 - 18
|15
|16.
|Козенца
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|17.
|Палермо
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
|18.
|Комо
|14
|3
|5
|6
|14 - 23
|14
|19.
|Перуджа
|14
|3
|2
|9
|10 - 20
|11
|20.
|Венеция
|13
|2
|3
|8
|13 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Парма
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|3.
|Реджина
|7
|5
|1
|1
|19 - 6
|16
|4.
|Брешия
|7
|4
|3
|0
|10 - 4
|15
|5.
|Тернана
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|6.
|Комо
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|7.
|Пиза
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|8.
|Палермо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|9.
|Кальяри
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|10.
|Зюйдтироль
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|11.
|СПАЛ
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|12.
|Модена
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|13.
|Читтаделла
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|14.
|Козенца
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|15.
|Дженоа
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|16.
|Асколи
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|17.
|Бари
|6
|1
|4
|1
|11 - 9
|7
|18.
|Перуджа
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|19.
|Беневенто
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|Венеция
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бари
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|2.
|Дженоа
|8
|5
|0
|3
|10 - 7
|15
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|4.
|Асколи
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Зюйдтироль
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|6.
|Тернана
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|7.
|Реджина
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|8.
|Беневенто
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Венеция
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Брешия
|7
|2
|2
|3
|8 - 13
|8
|11.
|Пиза
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|12.
|Кальяри
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Модена
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Парма
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|15.
|Козенца
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|16.
|Читтаделла
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|17.
|СПАЛ
|7
|0
|5
|2
|6 - 10
|5
|18.
|Палермо
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|19.
|Перуджа
|7
|1
|1
|5
|5 - 10
|4
|20.
|Комо
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Хеддира Валид
|9 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|6 (3)
|Дженоа
|Кода Массимо
|6 (2)
|Зюйдтироль
|Raphael Odogwu
|5 (1)
|Брешия
|Айе Флориан
|5 (1)
|Пиза
|Калабрези Артуро
|1 6
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|7
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5