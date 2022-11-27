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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Фрозиноне
2:2
Конец матча
Кальяри
0'
0:1
14' Гол
Лувумбо Зито
1:1
32' Гол
Роден Маркус
53' Желтая карточка
Карбони Франко
2:1
67' Гол
Инсинье Роберто
67' Желтая карточка
Инсинье Роберто
90' Желтая карточка
Нандес Найтан
90' Желтая карточка
Маццители Лука
2:2
90' Пенальти
Лападула Джанлука
90'+11
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
5
Лучиони
Фабио
20
Раванелли
Лука
29
Коттали
Маттео
7
Роден
Маркус
36
Маццители
Лука
11
Болока
Даниэль
16
Гарритано
Лука
24
Моро
Лука
9
Мулаттьери
Самуэле
1
Радунович
Борис
99
Ди
Пардо
Алессандро
24
Капрадосси
Элио
33
Оберт
Адам
16
Карбони
Франко
8
Нандес
Найтан
10
Виола
Николас
39
Курфалидис
Христос
77
Лувумбо
Зито
9
Лападула
Джанлука
6
Рог
Марко
Фрозиноне
4-4-2
Кальяри
4-3-3

История личных встреч

Фрозиноне
Кальяри

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
К
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 4 0.29
Роден Маркус 3 0.21
Моро Лука 3 0.21
Инсинье Роберто 2 0.14
Касо Джузеппе 2 0.14
Боррелли Дженнаро 2 0.14
Гарритано Лука 1 0.07
Маццители Лука 1 0.07
Лучиони Фабио 1 0.07
Коне Бенджамин 1 0.07
Фработта Джанлука 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 5 (1) 0.36
Лувумбо Зито 3 0.21
Манкозу Марко 2 0.14
Дейола Алессандро 1 0.07
Рог Марко 1 0.07
Паволетти Леонардо 1 0.07
Перейро Гастон 1 0.07
Макумбу Антуан 1 0.07
Виола Николас 1 (1) 0.07
Миллико Винченцо 0 0
Капрадосси Элио 0 0
Нандес Найтан 0 0
Карбони Франко 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 6 0
Маццители Лука 5 0
Коттали Маттео 4 0
Фработта Джанлука 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Коне Бенджамин 3 0
Гарритано Лука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Раванелли Лука 2 0
Мулаттьери Самуэле 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Моро Лука 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Роден Маркус 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Боррелли Дженнаро 1 0
Турати Стефано 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нандес Найтан 4 0
Дейола Алессандро 3 0
Рог Марко 3 0
Карбони Франко 3 0
Ди Пардо Алессандро 1 1
Оберт Адам 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Гольданига Эдоардо 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Виола Николас 1 0
Паволетти Леонардо 1 0
Фалько Филиппо 1 0
Дзаппа Габриэле 1 0
Дезогус Якопо 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Кальяри
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
6
Фрозиноне
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Кальяри
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

7
7
Фрозиноне
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Кальяри
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

9
13

Голы по времени матча

Забито

11
8
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
9%
1
13%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
4
50%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
2
25%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Забито

20
16
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
5%
3
19%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
3
15%
3
19%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
5
25%
3
19%
61-75
6
30%
5
31%
76-90

Пропущено

10
17
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
10%
1
6%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
4
40%
3
18%
31-45
1
10%
2
12%
46-60
1
10%
3
18%
61-75
2
20%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Асколи - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Перуджа 1:0 Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 1:0
Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4
Кальяри
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кальяри - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Кальяри 2:2 Кальяри - Реджина 1:1 Асколи - Кальяри 2:1
Болонья - Кальяри 1:0 Кальяри - Брешия 2:1 Дженоа - Кальяри 0:0 Кальяри - Венеция 1:4 Кальяри - Бари 0:1 Беневенто - Кальяри 0:2 Кальяри - Модена 1:0 СПАЛ - Кальяри 1:0 Кальяри - Читтаделла 2:1 Комо - Кальяри 1:1 Кальяри - Перуджа 3:2 Лидс - Кальяри 6:2 Страсбург - Кальяри 1:2 Ольбия - Кальяри 0:3 Венеция - Кальяри 0:0 Кальяри - Интер Милан 1:3

Результаты матчей

Фрозиноне
Кальяри

Точный счет

1:0
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
5
9
2
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 14 10 1 3 21 - 9 31
2. Реджина 14 8 2 4 26 - 13 26
3. Брешия 14 6 5 3 18 - 17 23
4. Дженоа 14 6 5 3 16 - 12 23
5. Бари 14 5 7 2 22 - 16 22
6. Тернана 14 6 4 4 18 - 16 22
7. Парма 14 6 4 4 20 - 15 22
8. Зюйдтироль 14 5 6 3 18 - 19 21
9. Асколи 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Пиза 14 4 6 4 24 - 20 18
11. Кальяри 14 4 6 4 16 - 17 18
12. Модена 14 5 2 7 19 - 19 17
13. Читтаделла 14 3 7 4 12 - 16 16
14. Беневенто 14 3 6 5 14 - 16 15
15. СПАЛ 14 3 6 5 17 - 18 15
16. Козенца 14 4 3 7 15 - 24 15
17. Палермо 13 4 3 6 14 - 18 15
18. Комо 14 3 5 6 14 - 23 14
19. Перуджа 14 3 2 9 10 - 20 11
20. Венеция 13 2 3 8 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 7 6 1 0 12 - 2 19
2. Парма 8 5 1 2 14 - 9 16
3. Реджина 7 5 1 1 19 - 6 16
4. Брешия 7 4 3 0 10 - 4 15
5. Тернана 7 3 3 1 7 - 3 12
6. Комо 8 3 3 2 9 - 9 12
7. Пиза 7 3 2 2 12 - 8 11
8. Палермо 7 3 2 2 9 - 7 11
9. Кальяри 7 3 2 2 8 - 9 11
10. Зюйдтироль 7 2 4 1 10 - 9 10
11. СПАЛ 7 3 1 3 11 - 8 10
12. Модена 7 3 1 3 12 - 9 10
13. Читтаделла 7 2 4 1 7 - 7 10
14. Козенца 6 3 0 3 10 - 9 9
15. Дженоа 6 1 5 0 6 - 5 8
16. Асколи 7 2 2 3 7 - 9 8
17. Бари 6 1 4 1 11 - 9 7
18. Перуджа 7 2 1 4 5 - 10 7
19. Беневенто 7 1 3 3 6 - 9 6
20. Венеция 7 0 1 6 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бари 8 4 3 1 11 - 7 15
2. Дженоа 8 5 0 3 10 - 7 15
3. Фрозиноне 7 4 0 3 9 - 7 12
4. Асколи 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Зюйдтироль 7 3 2 2 8 - 10 11
6. Тернана 7 3 1 3 11 - 13 10
7. Реджина 7 3 1 3 7 - 7 10
8. Беневенто 7 2 3 2 8 - 7 9
9. Венеция 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Брешия 7 2 2 3 8 - 13 8
11. Пиза 7 1 4 2 12 - 12 7
12. Кальяри 7 1 4 2 8 - 8 7
13. Модена 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Парма 6 1 3 2 6 - 6 6
15. Козенца 8 1 3 4 5 - 15 6
16. Читтаделла 7 1 3 3 5 - 9 6
17. СПАЛ 7 0 5 2 6 - 10 5
18. Палермо 6 1 1 4 5 - 11 4
19. Перуджа 7 1 1 5 5 - 10 4
20. Комо 6 0 2 4 5 - 14 2
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 9 (4)
Палермо Брунори Маттео 6 (3)
Дженоа Кода Массимо 6 (2)
Зюйдтироль Raphael Odogwu 5 (1)
Брешия Айе Флориан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Калабрези Артуро 1 6
Бари Ди Чезаре Валерио 7
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Палермо Ivan Marconi 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Роден Маркус бьет в цель!
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Лувумбо Зито бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Фрозиноне 2:2 Кальяри онлайн

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